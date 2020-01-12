Маникюр 2020: топ-12 самых модных трендов в дизайне ногтей 2020 фото

Если вы открыли эту заметку, значит вы наверняка интересуетесь модными тенденциями в маникюре и хотите знать, как должны выглядеть модные ногти 2020.

И совершенно не важно, любите ли вы исключительно классический французский маникюр, или постоянно удивляете всех невероятным дизайном ногтей, или дома самостоятельно красите ногти, - знать о том, чем дышит эта сфера вы обязаны.

Главред внимательно следит за новинками в маникюре, и собрал для вас самые горячие тренды 2020 в нейл-арте.

Модная цветовая гамма в маникюре 2020

Маникюр цвета металлик

В начале 2020 года все еще преобладают металлические оттенки лака. Модными цветами в маникюре 2020 будут оттенки, начиная от теплого розового золота до холодной платины. Также заметное место получил перламутр – после длительного затишья перламутровый маникюр просто-таки ворвался в моду, и, скорее всего, надолго.

Желтый маникюр

Большое будущее в 2020 году у желтого цвета - цвета солнца и тепла, радости и богатства, разума и оптимизма. Желтый маникюр 2020 покорит много женских сердец.

Темно-зеленый маникюр

Темно-зеленый цвет сыграет важную роль в нейл-арте 2020. Визуально очень богатый, темно-зеленый цвет покоряет своей универсальностью.

Темно-зеленый маникюр 2020 / Instagram

Лавандовые ногти

Маникюр весна 2020 будет характеризоваться солнечно-желтым и розовато-лавандовыми ноготками. В сочетании с белыми ногтями 2020 получится невероятный фонтан свежести.

Мягкий оранжевый маникюр

Весной 2020 года оранжевый получит много мягких и нежных оттенком и станет настоящим прорывом и самым модным маникюром сезона.

Синий маникюр

Классический синий, который символизирует удачу и входит число главных цветов 2020 года, станет основой для множества роскошных идей дизайна ногтей.

Нюдовый маникюр

Нюдовый маникюр в 2020 году получит настоящее признание. При этом можно смело экспериментировать, добавляя матовые ногти, а также создавая маникюр в технике омбре. Надписи на ногтях по-прежнему актуальны.

Нюдовый маникюр 2020 / Instagram

Матовый маникюр

Матовый маникюр в моде 2020 получит второе дыхание. При этом дизайн матовых ногтей пойдет дальше, чем монохромные матовые ногти – клетка на ногтях, геометрия – все это будет востребованным в 2020 году.

Модный дизайн ногтей 2020

Маникюр омбре

Мода на разноцветные ногти отходит в прошлое, огромную популярность получит маникюр омбре. Но есть одна важная особенность – в 2020 году модный омбре – это преобладание всего нескольких цветов.

Маникюр минимализм

Минималистичный дизайн ногтей станет большим трендом в 2020 году. Скажем, популярным станет нанесение тонкой серебристой или золотистой продольной полоски на ногтях – в тон кольцам на ногтях. Также удивит многих и даже шокирует маникюр негативное пространство – он станет еще более лаконичным. Востребованным станет нанесение лака наискос по краю ногтя.

Француский маникюр

Французский маникюр 2020 изменится до неузнаваемости. Классическая улыбка (белый полукруг у края ногтя) будет двойным, а также в форме сердца. Кроме того, популярным станет асимметричное размещение улыбок. Сама ширина кончика ногтей изменится – она станет намного уже, чем привычный вариант.

Френч 2020 / Instagram

Негативное пространство

Модный френч 2020 будет часто сочетаться с "негативным пространством", и мега-популярной станет одна большая точка по центру каждого ноготка.

Читайте такжеСтрижки 2020 – названы 11 модных трендов в женских стрижках фотоНапомним, ранее сообщалось, японский маникюр начинается с ухода за ногтями, кутикулой и руками, при этом никто ничего не обрезает. После серии косметических процедур, в основе которых исключительно бережный уход и натуральные компоненты, ваши ногти 2020 будут выглядеть ровными и блестящими, что можно обойтись без покрытия.