Изгибы прелестей: в Сети опубликовали серию классической эротики из Франции

Вилли Рони родился в Париже 14 августа 1910 года в благополучной еврейской семье - с корнями из Российской империи.

С юных лет он трудился ассистентом в фотомастерской отца - параллельно с обучением игре на скрипке.сообщает портал Камералабс. Однако в 1932 году отец Рони тяжело заболел и тому пришлось закинуть музыку и заняться делами в студии.

За свою долгую фотокарьеру он пробовал себя в самых различных жанрах - в том числе в репортажном жанре. Рони снимал общественные беспорядки, уличные демонстрации и прочие эпизоды бурной французской политической жизни. Не забывал он работать и в жанре эротической фотографии.

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