Нюдовый маникюр 2020: двойной френч, фарфоровый маникюр и омбре фото

В 2020 году в моде здоровые ногти. Поэтому огромной популярности сейчас набирает нюдовый маникюр. При этом очень важно, чтобы нюдовый маникюр выглядел на ваших руках гармонично и привлекательно.

Отметим, секрет красивого нюдового маникюра 2020 кроется в вашем лице.

Скажем, если у вас здоровый розовый оттенок кожи, то базовым цветом вашего нюдового маникюра должен стать бледно-розовый лак.

Если у вас на лице есть какие-то недостатки, которые вы маскируете, тогда нюдовые ногти желательно сделать кремовыми.

В то же время обладательницы светлой кожи должны выбирать бежевый дизайн ногтей, так как светлая кожа и кофе с молоком хорошо смотрятся вместе. Также обратите внимание, что светло-бежевый оттенок на ваших ногтях может создать впечатление молодости ваших рук.

Если вы хотите, чтобы ваши ногти выглядели здоровыми, розово-бежевый - идеальный цвет для нюдового дизайна ногтей 2020.

Главред собрал самые модные идеи дизайна нюдовых ногтей 2020 в фотогалерею.

Нюдовый маникюр 2020 – модные идеи дизайна ногтей

В моде 2020 сдержанная классика

Модным трендов 2020 является то, что ногти могут быть без украшений. Элегантный нюдовый маникюр – это бледно-розовые ногти, которые гармонично смотрятся с большинством оттенков кожи. Если добавить немножко глянца, получится потрясающий нюдовый маникюр 2020.

Классический нюдовый маникюр 2020 / Instagram

Добавьте золота и мерцания

Если всего лишь один ноготок покрыть блеском или золотистым лаком – получится роскошный нюдовый маникюр, который подойдет на вечеринку, поход в театр и в офис – да-да, один яркий ноготок будет сродни украшению на ваших руках. Можно также несколько ноготков слегка покрыть блеском, и ногти заиграют завораживающими бликами.

Нюдовый маникюр 2020 / Instagram

Самый нежный маникюр

Сделайте цветочный дизайн на каждом безымянном пальце и получите невероятно нежный нюдовый маникюр 2020. Цветы на ногтях как ничто другое подчеркивают женственность и добавляют нежности. Но цветами ногти вряд ли можно испортить, в 2020 году точно, поэтому нейл-стилисты советуют рисовать цветы на каждом ноготке, при этом они не должны быть одинаковыми, словно под копирку. Кстати, листья и стебли добавят ногтям жизни, которая так важна в 2020 году.

Нежный маникюр нюд 2020 / Instagram

Двойной френч – главный тренд 2020

Нюдовые ногти с двумя черными полосками на кончиках – это незабываемый французский маникюр 2020. Кстати, пространство между двумя полосами можно сделать на тон светлее – получится довольно эффектно. Также крайне важно такой дизайн ногтей закрепить сверху слоем глянца.

Вариантов двойного френна масса - можно внутренню часть улыбки подчеркнуть более темным лаком, можно одну часть улыбки покрыть блестящим лаком, вторую – к примеру, синим или черным. Фантазируйте и побольше экспериментов – 2020 это любит.

Двойной френч 2020 / Instagram

В моде 2020 нюдовый маникюр омбре

Интересный маникюр в стиле омбре в 2020 году набирает оборотов, поэтому выберите каждому из ноготков свой нюдовый оттенок. Чтобы маникюр омбре из скучного превратился в яркий и впечатляющий, можете средние пальцы покрыть насыщенными золотисто-коричневыми лаками. Кроме того, можно сделать ногти омбре с рисунком.

Нюдовый маникюр омбре 2020 / Instagram

На зависть всем - маник нюд египетские узоры

Если хотите впечатлить подруг и получить массу комплиментов и восторженных взглядом, покройте ногти персиковым лаком, при этом на безымянном ноготке нарисуйте египетские узоры – черным цветом. Получится сногсшибательный маник, которому позавидуют все.

Нюдовый маникюр 2020 / Instagram

Роскошный фарфоровый маникюр

Изящный маникюр нюд 2020 – это фарфоровый дизайн ногтей, богатство которого усиливают за счет камушков. Эта милая идея дизайна ногтей сделает ваш образ шикарным и впечатляющим.

Фарфоровый маникюр 2020 / Instagram

Читайте такжеМаникюр 2020: самый красивый красный маникюр френч и минимализм фотоНапомним, ранее сообщалось, популярность коротких ногтей в 2020 году достигнет своего апогея, потому что маникюр на коротких ногтях выглядит очень стильно и впечатляюще.