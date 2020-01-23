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Стрижки каре 2020 – топ-9 классных и модных вариантов укладки каре фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

23 января 2020, 23:00

Каре преображается, как только волосы меняют свой цвет и длину. На пике популярности сейчас удлиненное каре, которое выглядит так, будто вы голливудская звезда.

  • Прическа каре 2020 Instagram
  • Прическа каре 2020 Instagram
  • Прическа каре 2020 Instagram
  • Прическа каре 2020 Instagram
  • Прическа каре 2020 Instagram
  • Прическа каре 2020 Instagram
  • Прическа каре 2020 Instagram
  • Прическа каре 2020 Instagram
  • Прическа каре 2020 Instagram
  • Прическа каре 2020 Instagram
  • Прическа каре 2020 Instagram
  • Прическа каре 2020 Instagram
  • Прическа каре 2020 Instagram
  • Прическа каре 2020 Instagram
  • Прическа каре 2020 Instagram
  • Прическа каре 2020 Instagram
  • Прическа каре 2020 Instagram

Простая и, на первый взгляд, ничем не примечательная стрижка каре обладает таким шармом, что вот уже несколько сезонов подряд она уверенно лидирует среди великого множества женских стрижек.

Женская стрижка каре точно заслужила отдельную страницу в истории, ведь это самый удачный вариант для многих представительниц прекрасной половины человечества.  

Ничто так не подчеркивает красоту женских глаз, как аккуратные линии прямого каре с челкой. Одним она добавляет такого желанного объема, других делает более изящными, лицо третьих благодаря удачной асимметрии уравновешивает, а четвертые обожают каре за удобство во время ежедневной укладки и возможность постоянно выглядеть по-разному.

А еще каре преображается, как только волосы меняют свой цвет и длину. На пике популярности сейчас удлиненное каре, которое выглядит так, словно вы голливудская звезда и играете главную роль в популярном фильме.

Главред узнал, какие варианты укладки каре 2020 сейчас наиболее актуальны.

Каре 2020 – самые модные варианты укладки 

Густая прямая челка

Ультрамодное каре 2020 - это когда волосы стригут длинными нарезанными слоями с множеством текстур на кончиках, чтобы создать естественный изогнутый конус в подбородке. Важный элемент – густая прямая челка. Такой вариант каре подходит для обладательниц овального, круглого и сердцевидного лица.

Прическа каре 2020
Прическа каре 2020 c челкой / Instagram

Волны

Каре 2020 – удачная прическа для придания объема тонким волосам. При этом важно длину волос опустить чуть ниже подбородка, что позволит накрутить модные в 2020 году волны, которые визуально сделают волосы густыми и роскошными.

Гладкое каре

В моде идеальное гладкое каре. Но наиболее эффектно такой вариант смотрится в асимметричном каре. Сделайте косой пробор, с одной стороны волосы должны быть длиннее. Получится очень эффектно.

Прическа каре 2020
Гладкое каре 2020 / Instagram

Волны назад

Волны, направленные назад – основа симпатичного среднего каре. Но тут огромное значение имеет цвет – волосы медового или бежевого оттенка будут выглядеть при таком варианте укладки потрясающе.  

Каре на ножке

Каре на ножке, когда длина волос доходит до подбородка – удачный вариант для женщин старше 50 лет. Девушкам лучше такой вариант каре в 2020 году избегать, ведь если женщин постарше такой вариант молодит, то девушкам каре на ножке добавит лет.

Клубничный блонд

Любое каре в цвете клубничный блонд сразит наповал всех, поэтому если хотите выглядеть действительно привлекательно, делайте акцент на цвет волос – и каре будет выглядеть роскошно, и вы почувствуете себя более уверенной.

Прическа каре 2020
Прическа каре 2020 клубничный блонд / Instagram

Ровный срез

Прическа каре с ровным срезом и модной короткой челкой поможет сделать узкое лицо более коротким, откроет взгляд и все внимание будет приковано к глазам.

Кудри

Женская прическа кудрявое каре в 2020 году выбьется в топы. Такая укладка каре подходит всем, и это маст-хев для обладательниц тонких волос. Для того, чтобы прическа выглядела гармонично, стилисты советуют сделать легкую градуировку.

Стиль 60-х

В моде 60-е. Поэтому боб-каре 2020 тоже не стоит обделять вниманием. Кстати, подарила миру прическу боб-каре Жаклин Кеннеди, которая в начале 60-х стала не только первой леди, но и иконой стиля для многих женщин. Так вот, волосы остригаются на уровне рта, вдоль нижней части лица; на макушке волосы короче, чем спереди, что создаёт дополнительный объем. Чаще всего эта стрижка дополняется челкой, которая может быть любой формы и длины. Современные вариации боб каре включаю ножку.

Прическа каре 2020
Прическа боб-каре 2020 в стиле 60-х / Instagram

Читайте такжеПрически 2020 на средние волосы – самые модные тренды в укладке волосНапомним, ранее сообщалось, шегги, или шэг – это, по сути, лохматая прическа. Главной особенностью стрижки шегги является беспорядок на голове и возможность "подогнать" стрижку под каждое конкретное лицо. Шегги – это обилие слоев, при этом количество их напрямую зависит от длины волос, но там есть свои нюансы, продиктованные модой 2020.

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