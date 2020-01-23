Маникюр 2020 – красивый оранжевый френч и негативное пространство фото

Оранжевый маникюр, в котором соединены теплый желтый и агрессивный красный, на самом деле, очень сильный, он излучает энергию, тепло, огонь и символизирует яркие, неподдельные эмоции.

Если хочется, чтобы жизнь забила ключом и заиграла красками, покройте ногти лаком цвета одежды римских богов и смело ступайте навстречу заветным мечтам.

Оранжевые ногти в 2020 году входят в число трендовых, поэтому возьмите себе на заметку этот взрывной цвет и все его оттенки в качестве основы для невероятно красивого маникюра.

Кстати, обратите внимание, что оранжевый цвет очень гармонично сочетается со следующими цветами - голубой, синий, лиловый, фиолетовый, белый и черный. Крайне важно учитывать эту совместимость цветов, чтобы ваши ногти 2020 не выглядели вульгарно и безвкусно – а они, между прочим, очень сильно выдают ваш вкус.

Главред собрал самые модные идеи дизайна оранжевого маникюра 2020 в фотогалерею.

Модный оранжевый маникюр 2020 новинки

Мандариново-апельсиновое настроение

Если хотите яркий маникюр, но в душе вы сторонница сдержанного стиля, классики и вам нравятся более спокойные цвета, выбирайте лак цвета апельсина или мандарина в качестве основы для маникюра 2020. При этом один из ноготков можно сделать мраморным – фактура камня облагородит оранжевый цвет, заиграет красками и сделает "горячий" оранжевый менее агрессивным. "Успокоит" оранжевый цвет также узор на одном из ноготков, выполненный черным цветом. Кстати, ноготок, на котором добавляете рисунок, может быть белым.

Оранжевый маникюр 2020 апельсиновый/ Instaram

Матовый оранжевый маникюр – модный тренд 2020

Бархатные ногти ворвались в моду 2020, словно глоток свежего воздуха, и как раз самые модные матовые ногти 2020 должны быть яркими и впечатляющими. Оранжевый маникюр матовый 2020 благодаря приглушенной фактуре лака не будет раздражать, а наоборот, зарядит позитивной энергий и жизнерадостностью. Если добавите на матовые оранжевые ногти рисунки, выполненные черным лаком, получите очень элегантный маникюр 2020 оранжевый.

Матовый оранжевый маникюр 2020 / Instaram

Модный маникюр 2020 негативное пространство

Модным трендом 2020 года в нейл-искусстве стал маникюр негативное пространство, когда часть ногтевой пластины прозрачная. Это своего рода дань здоровью – прозрачная часть на ногте призвана показать, что ваши ногти здоровы. Дизайн ногтей негативное пространство может включать геометрию, полоски и кружочки. Также можно покрыть ногтевую пластину оранжевым лаком, но только по краям – получится шикарный маникюр.

Оранжевый маникюр 2020 негативное пространство / Instaram

В моде минимализм на ногтях

Не стоит нагружать ноготки украшениями, забудьте на время о стразах, блестках и наклейках. Маленький чёрный квадратик на ногтях, надписи на ногтях, тонкая аккуратная полоска будут смотреться на ногтях более стильно, нежели причудливая наклейка или украшение. Курс взят на минимализм, простоту и лаконичность.

Оранжевый маникюр 2020 минимализм / Instaram

Оранжевый френч 2020

Французский маникюр 2020 с оранжевой улыбкой – это немного солнца в холодной воде. Вообще сочетание оранжевого лака и прозрачного или нюдового – магическое. Тут, кстати, важно обратить внимание на то, что полоска (улыбка) у края ногтя должна быть тоненькой – это свежая модная тенденция. И больше ничего не добавляйте в ваш оранжевый френч – без украшений он самодостаточен. Но если очень хочется, добавьте прикольный рисунок или надпись.

Оранжевый френч маникюр 2020 / Instaram

Читайте такжеМаникюр 2020 на День святого Валентина: маник с сердечками и губами фотоНапомним, ранее сообщалось, мода 2020 пошла, что называется, ва-банк, и превознесла матовые ногти до небес. Итоги такого "кредита доверия" оценим в конце года, но уже сейчас шикарное матовое покрытие стало основой несметного количества вариантов модной маникюра 2020.