Нега и соблазн: в Сеть выложили серию красивейших снимков черно-белой эротики

Фрэнк де Малдер - один из самых авторитетных профессионалов, работающих в жанре эротической и ню-фотографии.

Он делал обнаженные фотосессии красоток для авторитетных журналов Playboy, FHM, Maxim и Elle. Кроме того, принты де Малдера используются в рекламных кампаниях и раскупаются коллекционерами за большие бабки.

Карьеру они начинал как оператор и режиссер короткометражек и рекламных роликов. Но, в 29 лет де Малдер решил, что фотография – его настоящее призвание.Он издал целую серию фотокниг: "Чувства" (Senses, 2007), "Чистота" (Pure, 2010), "Великолепные" (Glorious, 2013), "Небеса" (Heaven, 2015) и "Дань уважения" (Tribute, 2017).

Напомним, ранее в Сети опубликовали подборку психоделических откровенных фото авторства Нади Ли Коэн. До этого в интернете выложили серию эротических фото позднего СССР, сделанные Николаем Бахаревым.