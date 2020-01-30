Маникюр 2020 весна: весенний маникюр френч и нежные пудровые ногти фото

Маникюр – это настроение женщины. Порой на ногтях говорят о своих мечтах. Очень часто маникюр рассказывает о пристрастиях. Изредка ногти – протест. А бывает, что руками зовут весну. Совершенно не важно, баловала зима снегом или укутала (или достала!) серостью, но, когда до весны – рукой подать, так и хочется ее как можно быстрее приблизить.

И весну можно приблизить уже сегодня – в отличие от одежды, которую вряд ли наденешь раньше времени, сделать весенний маникюр никто не запрещает. Наоборот, пока другие еще "донашивают" зимний дизайн ногтей, вы уже можете удивлять своих подруг ярким маникюром, который только входит в моду.

Главред собрал фотогалерею самых свежих трендов весеннего маникюра 2020.

Маникюр 2020 весна – модные тренды

Нео мята

Свежим трендом в маникюре на весну 2020 будет цвет ногтей нео-мята. Нежный и свежий мятный цвет, с примесью молока – это то, кто подарит оптимизма и настроит на новые свершения.

Весенний маникюр 2020 нео мята / Instagram

Не весенние цвета

В нейл-арте намечается тенденция покрывать ногти лаком, который традиционно не является цветом сезона. Скажем, весной 2020 в моде будут не весенние цвета – оранжевый и желтый.

Весенний маникюр 2020 / Instagram

Без френча никак

Маникюр френч вырвался из разряда "дурной тон", и опять излучает свежесть и новизну. В 2020 году модный французский маникюр – это тоненькая полоска, и, как ни странно, блестящие лаки и немножко глиттера – потому что весна, все соскучились по теплом солнце и его сиянии.

Весенний маникюр 2020 френч / Instagram

Длинные квадратные ногти

После зимы, когда в фаворе были короткие ногти, вполне естественно желание перемен. Поэтому в моду входят длинные ногти квадратной формы, а также миндалевидные ногти. Вопрос практичности уходит на второй план, ведь красота требует жертв, и этой "жертвой" будет длина. Зато эффект "вау" гарантирован.

Весенний маникюр 2020 / Instagram

Пудровые ногти

На весну 2020 будьте готовы к экспериментам. Появляется новая техника дизайна ногтей, которая подарит французскому маникюру и маникюру омбре новое дыхание. Суть такого маникюра сводится к тому, что на завершающем этапе ногти "окунают" в пудру. Эффект потрясающий. Если хотите удивить новинкой – делайте пудровый маникюр.

Весенний маникюр 2020 / Instagram

Минимализм

Дизайн ногтей весна 2020 – простой, лаконичный. Превалируют точки, который станут своего рода фишкой весеннего маникюра 2020. Добавляйте полоски, квадратики – чуток, но со вкусом. "Фаршировать" весенний маникюр стразами даже не мечтайте – в трендах маникюр минимализм.

Весенний маникюр 2020 / Instagram

Акцент на мягкость

Весна – это особое настроение и пробуждение природы. Поэтому мягкие, приглушенные оттенки позволяют вам эту атмосферу передать. Поистине красивый весенний маникюр – это металлическая окантовка у края ноготка, которая раскроет цвет и осовременит дизайн ногтей.

Весенний маникюр 2020 / Instagram

Цветочный маникюр

Цветы на ногтях весной 2020 обязательны. Даже если для вас это чересчур мягко, они нужны, словно глоток свежего воздуха. Особенно внимание заслуживают синие цветочки, ведь синий – один из модных цветов года. Также можно освежить ногти лепестками – получится очень нежный маникюр 2020.

Весенний маникюр 2020 / Instagram

Читайте такжеМаникюр 2020 фото новинки: красивый маникюр френч и яркий животный принтНапомним, ранее сообщалось, стильный белый маникюр – это когда один из ноготков телесного цвета. Если на нюдовом ноготке вы нарисуете несколько белых линий – считайте, вы гений – у вас на руках вмиг получится хороший элегантный маникюр.