Модный синий маникюр 2020 – космос на ногтях, двойной френч и градиент фото

Вы уже наверняка смогли заметить, что маникюр 2020 кардинально отличается от того, что было модно в прошлом году.

На первый план вышло состояние ногтей, которое крайне важно подчеркнуть, поэтому всяческие лечебные процедуры по укреплению ногтей в приоритете. В свою очередь появилась тенденция к тому, чтобы дизайн ногтей был максимально приближенным к природному – огромной популярности набирают нюдовые ногти и маникюр негативное пространство с прозрачными элементами, которые призваны продемонстрировать здоровье ногтей.

В дизайне ногтей 2020 ценится минимализм и монохромность. Если говорить о форме, то чем ближе к солнышку, цветам и весне, тем длиннее должны становиться ваши ноготки. Кстати, длинные квадратные ногти неожиданно взяли курс на штурм модного олимпа, так что будьте готовы принять этот свежий тренд 2020.

Одним из самых модных цветов маникюра 2020 суждено стать классическому синему. Вы просто обязаны сделать синий маникюр, ведь цвет черники, холодного неба, вечности и верности в числе избранных - он стал цветом года. А еще синий – цвет постоянства, именно поэтому, если хотите, чтобы в вашей жизни наконец-то все устаканилось и все стало на свои места, классический синий лак на ногтях - то, что вам нужно.

Идеальное сочетание синего цвета – это контрастные комбинации с теплыми и светлыми оттенками.

Главред собрал модные варианты синего маникюра в фотогалерею.

Синий маникюр 2020 - модные варианты дизайна

Двойной французский маникюр

Красивый маникюр с двумя улыбками вместо одной, как в классическом френче - словно немного света в темной комнате. Это двойной френч, который выглядит очень эффектно и завораживающе.

Синий маникюр 2020 двойной френч / Instagram

Матовый синий маникюр

Матовые ногти в 2020 году стали более яркими, и нашел среди них свое почетное место такой важный сейчас синий цвет и его оттенки. Преимуществом такого маникюра является то, что синие матовые ногти украшать вообще не нужно – бархатная фактура синевы настолько шикарна и впечатляюща, богата и пронзительна, что все остальное просто лишнее.

Синий маникюр градиент

У синего цвета много оттенков и настроений. Если классический синий для вас темноват, а душа требует радости, веселья и праздника, выбирайте несколько оттенков синего, включая нежно голубой - и у вас на руках маленькое чудо, в которое будут пристально всматриваться все окружающие. Кстати, если вы доверите выполнять маникюр профи, то можно также растянуть синий цвет и получится уникальный маникюр омбре синий.

Пудровый синий маникюр

Любой темный оттенок синего станет выглядеть намного мягче и симпатичнее, если несколько ноготков покрыть специальной акриловой пудрой. Сделайте яркий синий маникюр, к примеру, оттенка ультрамарин, с блестящей сахарной посыпкой на безымянном и среднем пальцах – и вы удивитесь, как по-другому засияет цвет и какие потрясающие блики появятся.

Синий маникюр 2020 пудра / Instagram

Космос на ногтях

Тема космоса до сих пор не раскрыта, да и вряд ли космос будет когда-либо изучен до конца. Поэтому у маникюра космос – большое и светлое будущее. Космический маникюр завораживает и манит, словно настоящее ночное небо. При этом учтите тенденцию – минимализм – и не перегружайте свои ногти звёздами, луной и созвездиями, оставьте немного загадки пустого неба.

Маникюр негативное пространство

На фоне синего цвета контрастные прозрачные и белые элементы на ногтях будут выглядеть очень ярко и необычно. При этом такая крохотная трансформация добавит ногтям мягкости, и в конечном итоге у вас получится самый нежный синий маникюр 2020. Потому что синий цвет, белый и телесный - гремучая смесь, которая никого не оставит равнодушной.

Сине-белый маникюр

Синий и белый – словно братья, когда они вместе. Поэтому сочетайте их, как душа желает – это могут быть полоски, синяя и белая половинки одного ногтя и даже пестрые сине-белые полоски. А если вы приблизительно представляете, как восхитительно выглядит букет цветов на фоне неба, или цветущее весеннее дерево на том же фоне небесной синевы, тогда добавьте цветов. Красивый маникюр синий с цветами - изумительная находка для романтических натур.

Синий маникюр с белым 2020 / Instagram

Читайте такжеМаникюр 2020 фото новинки: красивый маникюр френч и яркий животный принтНапомним, ранее сообщалось, после длительного "отпуска" в моду вернулся перламутровый маникюр. Ногти, которыми гордились модницы 00-х, сделали громкую заявку о себе и будут покорят сердца современных леди. Сюда же, кстати, можете добавить белый фарфоровый маникюр. Украшать такие ногти не обязательно – в них главное – переливы цвета.