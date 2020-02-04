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Окрашивание волос клубничный блонд 2020 - модные оттенки, советы и фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

4 февраля 2020, 04:50

Клубничный блонд находится где-то посередине между рыжим, розовым и блондинистым, и словно в танце, кружится между ними, переливаясь фантастическими бликами.

  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram

Популярное в прошлом году окрашивание волос клубничный блонд в 2020 году станет мега-популярным. Клубничка дозрела, и ее аромат манит и завораживает всех женщин мира.

И если вы сегодня стоите на распутье – стать блондинкой или яркой рыжей красоткой, то забудьте о муках выбора, ведь есть цвет волос, который сочетает в себе то, о чем мечтаете.

Клубничный блонд – модное окрашивание волос 2020, которое удивит вас множеством оттенков белого, рыжего, розового золота и меди, которые зажгут в вашем сердце маленькое пламя любви и нежности.

Цвет волос клубничный блонд — это не рыжий, и не светлый оттенок, и уж точно не розовый. Этот цвет находится где-то посередине, и словно в танце, кружится между ними, переливаясь фантастическими бликами.

Стилисты говорят, что стоит хотя бы чуток усилить один оттенок, и сразу уже на выходе получится особенный и неповторимый цвет волос. Это неоспоримое преимущество, благодаря которому вы вряд ли кого-то повторите – наоборот, волосы станут вашей изюминкой.

Главред собрал самые модные варианты окрашивание волос клубничный блонд 2020 в фотогалерею, которая, возможно, поможет вам выбрать нужный цвет перед походом в салон красоты или перед тем, как вы сами начнете "колдовать" с окрашиваем своих волос дома.

Модное окрашивание 2020 клубничный блонд – советы для тех, кто решил покрасить волосы сам

Не все девушки и женщины красят волосы у профессионалов. И если вы хотите сами создать на своих волосах клубничный блонд, то учтите несколько важных моментов.

  1. Если у вас натуральные волосы темного оттенка, то на выходе, скорее всего, получите более нежный клубничный оттенок, чем те, у кого светлые волосы.
  2. Если у вас светлые волосы, или вы окрашены в светлый цвет, то не стоит усердствовать с красным красителем - его нужно добавлять по мере необходимости.
  3. Вы просто обязаны быть готовы к тому, что с первого раза у вас не получится тот цвет, о котором вы мечтаете. В этом деле главный советчик – личный опыт. Не бойтесь ошибаться и спустя несколько неудачных окрашиваний вы точно найдете ту пропорцию, которая подойдет вам и понравиться.
  4. И крайне важный совет. После окрашивания пользуйтесь шампунем без сульфатов, чтобы сохранить ваш цвет дольше!

Клубничный блонд 2020 - модные варианты

Модный цвет волос – это только половина успеха. Если при этом вы поленитесь красиво уложить волосы,  то на ожидаемый эффект рассчитывать не стоит. Запомните – прическа плюс модное окрашивание дают на выходе сногсшибательный образ.

Сделайте модные в сезоне 2020 волны.  Для этого вам понадобится плойка и средство для укладки волос. Но в таком варианте любое окрашивание волос клубничный блонд будет выглядеть шикарно.

Клубничный блонд красиво раскрывает богатство цвета на стрижке боб  – главное, хорошо выровнять и вытянуть волосы при помощи плойки.

Светлые оттенки клубличного блонда придают волосам объема. Светлый клубничный блонд красиво смотрится на вьющихся и длинных волосах.

Если у вас светлые волосы, то можно добавить тонкие клубничные блики, которые добавят тепла вашим волосам, сохраняя при этом свой естественный цвет и внешний вид. Кстати, такой вариант окрашивание будет менее затратным,  нежели окрашивание всей шевелюры.

Если  у вас длинные волосы, и вы любите заплетать их в косу, то идеальными для вас будут насыщенные клубничные и ванильные цвета – эта комбинация цветов покорит всех. 

Если у вас натуральные волосы, то темные корни легко сочетаются с ледяными светлыми тонами и теплыми клубнично-розовыми тонами. Этот стиль отлично смотрится на вьющихся волосах  средней длины, а также на длинных волосах.

Если вы в поисках более холодных оттенков, т о покрасьте волосы в клубничную блондинку, а затем добавьте блондинистые блики. Этот цвет будет выглядеть роскошно, если волосы при этом сделаете многослойными.

Нежный цвет волос  — это клубника в розовых тонах с ледяными светлыми кончиками. Тут многое зависит от естественного цвета ваших волос, поскольку нет перехода от основного цвета к базовому цвету волос.

Если хотите сделать акцент на красном цвете,  тогда подчеркните его светлыми и красными бликами для создания глубины в волосах. А чтобы образ выглядел роскошно, завейте волосы в модные кудри.

Читайте такжеМодные прически 2020 – горячие тренды в укладке волос 2020 фотоНапомним, ранее сообщалось, у моды 2020 почетная миссия – она открывает новое десятилетие, поэтому сейчас происходят кардинальные изменения во всех модных тенденциях. Волосы эта участь не миновала. Если в предыдущие годы окрашивание волос в технике балаяж было на самой вершине популярности, то в 2020 году ветер подул в другую сторону.

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