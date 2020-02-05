Мода 2020 – в моде платья-пальто, рукава фонарики и платья с рюшами фото

Повод надеть платье всегда найдется, было бы красивое платье. А платьев много не бывает. И если вы из тех, кто любит этот элемент гардероба, то уже сейчас присматривайте себе подходящие варианты на весну и лето.

Старушка мода 2020, открывая новое десятилетие, решила побаловать женщин, и подготовила массу приятных сюрпризов – каждая найдет стильно платье на свой вкус.

Оцените то, что скоро увидите на своих подругах, и будьте на шаг впереди – уже сейчас в продаже есть яркие и очень милые платья 2020.

Модные платья 2020 словно цветы в зимнем саду - чаруют изяществом, неверотяными расцветками, необычными фасонами, и влюбляют в себя с первого взгляда.

Главред собрал фото самых главных трендов модных платьев 2020.

Модные платья 2020 - самые горячие тренды

Платья с рукавами-фонариками

Объемные рукава в виде фонариков вошли в моду в прошлом году, но и в новое десятилетие они проскользнули и заняли лидирующие позиции. Цвет значения не имеет – если платье с причудливыми и одновременно шикарными рукавами фонариками 2020, то вы будете на высоте.

Платья с рюшами

Рюши – это новый потрясающий тренд, который вряд ли кого-нибудь оставит равнодушной. Пышные многоуровневые платья, которые к низу расширяются, выгодно подчеркивают линию талии и делают образ прекрасным – вы точно почувствуете себя принцессой или королевой. Отметим, платья платья с рюшами подходят всем.

Платья, вязаные крючком

Крутым трендом 2020 волею ее величества моды велено стать вязаным платьям. Если вдруг вы умете вязать крючком, то вам повезло – можете создать для себя модное платье своими руками. Обратите внимание, что в моде сочные расцветки, под низ можете надевать белье контрактного цвета. Платья, вязаные крючком будут особенно популярны весной и осенью.

Платья-пальто

Этот модный тренд придуман для тех, кто любит практичные вещи. Представьте себе – вы надели платье, но выглядите так, словно в пальто. Или наоборот. Очень стильные, ни на что не похожие, обязательно яркие, платья-пальто 2020 привнесут в вашу жизнь новые незабываемые эмоции, впечатление и восторженные и даже удивленные взгляды окружающих. Платья-пальто – для тех, кто любит приятно шокировать.

Читайте такжеМода 2020: платье поверх брюк – как носить самый жаркий тренд года фотоНапомним, ранее сообщалось, если джинсовым юбкам 2020 присуща средняя длина, то стильные джинсовые платья 2020 – безумно короткие. Джинсовые мини платья внезапно вернулись в моду и собираются покорить всех невероятной сексуальностью, которую они добавляют образу. Если говорить о фасонах, то это и приталенные варианты с закрытым верхом и длинными рукавами, и пышные джинсовые платья с рюшками.