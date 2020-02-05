  1. Главная
  3. Мода и красота

Бордовый маникюр 2020 – красивый маникюр кошачий глаз и глиттер фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

5 февраля 2020, 06:03

Бордовый маникюр чаще всего выбирают уверенные в себе и активные женщины, которые точно знают, чего хотят.

  • Бордовый маникюр 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр 2020 Instagram
  • Бордовый маникюр 2020 Instagram

Бордовый маникюр по популярности побил все возможные рекорды и в историю маникюра вписал себя навсегда. У бордовых ногтей огромная свита поклонниц, которые не собираются от него отказываться даже тогда, когда все сольные партии в моде 2020 закреплены за нюдовым маникюром.

Бордовый цвет, словно живое вино, - наполненный энергией, страстный, сильный и, безусловно, харизматичный. Именно поэтому бордовый маникюр чаще всего выбирают уверенные в себе и активные женщины, которые точно знают, чего хотят.

Классический бордовый – не такой яркий, как красный, и не такой грубый, как черный. Он не слишком дружелюбен в плане сочетания с другими цветами, но все же и не одиночка. Самые идеальные дуэты - бордовый с белым, молочным, бежевым, слоновой костью, кремовым и светло-серым.

Главред собрал самые модные варианты бордового маникюра 2020 в фотогалерею.

Бордовый маникюр 2020 – жаркие тренды в дизайне ногтей

Короткие ногти

Если у вас короткие ногти, и вы цените практичность, то бордовый цвет именно для вас. Вообще этот элегантный оттенок выглядит прекрасно, независимо от длины ваших ногтей. При этом бордовый маникюр на короткие ногти выглядят модно и утонченно, что оценит по достоинству любая современная девушка.

Матовые ногти

Бордовый цвет настолько богат, что украшать ногти не обязательно. Сделайте матовый бордовый маникюр и убедитесь в этом сами. Наслаждайтесь бархатным цветом – он этого заслужил. Тем не менее, если вы хотите что-то особенно, то добавляйте что-то в минималистическом стиле

Комбинированный маникюр

Если вам нравятся и матовые бордовые ногти, и глянцевые, то почему бы не сделать половину ногтей матовыми, а половину глянцевыми? Получится безумно красивый маникюр бордовый. В проигрыше вы точно не будете, зато будете удовлетворены.

Глиттер на ногтях

Если у вас намечается выход в свет или вечеринка, то немножко глиттера сразу превратит ваши руки в произведение искусства. Вообще блеск и бордовый цвет отлично сочетаются, при этом блеск на фоне бордового не выглядит дешево и раздражающе. Бордовый маникюр с глиттером – это праздник на ваших ногтях.

Кошачий глаз

Обязательно загляните внутрь потрясающего бордового цвета – в этом вам поможет маникюр кошачий глаз. Бордовый маникюр кошачий глаз поражает фантастическим сиянием. Кстати, можно такой вариант маникюра разнообразить рисунком на ноготке на безымянном пальце.

Читайте такжеБелый маникюр 2020 – красивый маникюр минимализм и перламутр фотоНапомним, ранее сообщалось, мода 2020 решила немного вернуть нас в прошлое, поэтому перламутровые ногти снова на коне. Как его еще называют – жемчужный маникюр – имеет одно важное преимущество: его можно легко сделать в домашних условиях, потому в дополнительных украшениях такие ногти не нуждаются.

ногти маникюр кошачий глаз маникюр глиттер бордовый маникюр мода 2020 маникюр 2020 матовые ногти матовый маникюр маникюр на короткие ногти
Сейчас вы просматриваете новость «Бордовый маникюр 2020 – красивый маникюр кошачий глаз и глиттер фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:34
Астролог посоветовал, как угодить очень утонченному знаку
06:03
Бордовый маникюр 2020 – красивый маникюр кошачий глаз и глиттер фото Фото
05:40
З Днем ангела Оксани – привітання та листівки казково-чудові
05:27
Мода 2020 – в моде платья-пальто, рукава фонарики и платья с рюшами фото Фото
04:49
"Бесстыжая, оденься!": Мисс Украина обнажила сочную грудь
04:22
Явится новый оракул: астролог дала невероятный прогноз на февраль-2020
03:51
Раскрыта самая большая ошибка в заваривании чая Видео
03:05
Эксперт назвал претендента на кресло Гончарука
02:30
Эксперт развеяла жуткий миф насчет рака
02:17
Развеян популярный миф о суши
01:42
Ученые выявили сорняк, превышающий в 30 раз эффект конопли
01:40
Устное творчество: правила хорошего и качественного куннилингуса
01:34
Эксперт рассказал, как ударят по Северному потоку-2 новые санкции от США
01:20
Лиана Гаврилова видео из клуба: Лиана Гаврилова без трусов танцевала на столе
00:56
"Идиоты, шариковы и швондеры": эксперт мощно прошелся по чиновникам Украины
00:40
В Украине в некоторых регионах вырастут цены на воду: названа причина Видео
00:33
Порнозвезда сверкнула красивым телом на откровенных снимках Фото
00:19
5 февраля – какой сегодня праздник: что делать в Агафьев день, приметы Видео
04 февраля, вторник
23:59
Евровидение 2020: правила голосования на Национальном отборе в Украине Видео
23:54
Сепарам назло: Арахамия назвал условие проведения выборов на Донбассе
23:35
У Зеленского категорично заявили по поводу продажи воды в Крым
23:30
Одруження наосліп 6 сезон 2 выпуск смотреть онлайн 04-02-2020 Видео
23:20
"Борщ и красная рыба": Беленюк показал столовку Рады и пожаловался на цены Видео
23:09
Эксперт оценил, как отразится на Украине затея Путина с изменением Конституции
23:00
Синий маникюр 2020 – красивый маникюр космос и яркий двойной френч фото Фото
22:50
Приказали закрыть рот: в Китае запугивали врача, который первым обнаружил коронавирус
22:45
Мандалорец 2 сезон: дата выхода, сюжет и актеры
22:40
Похотливый отпуск: на Филиппинах туристы занялись сексом и "плюнули" на полицию
22:32
Гончарук отреагировал на задержание коррупционера-взяточника из Кабмина
22:17
Жуткая авиакатастрофа самолета МАУ: пять стран выдвинули Ирану жестий ультиматум
22:00
Помпео заявил, что Украина не сможет вернуть Крым – СМИ
21:33
Грозит до 10 лет: чиновник Кабмина попался на крупном "откате"
21:28
Экс-посол Польши в Украине пожаловался на увольнение президенту
21:13
"Не вышли в плюс": Брагар шокировал очередным "перлом" о фильмах Видео
20:52
В ПЦУ исключили патриарха Филарета из Синода
20:46
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: коварные сети, помощь папика и подлог Видео
20:30
Новосад гневно отреагировала на фотожабу с Киану Ривзом в учебнике по истории
20:30
Найгірша подруга 3 и 4 серия смотреть онлайн 04-02-2020 Видео
20:29
Без паники: Гончарук объяснил, почему приходят две платежки за газ
20:05
Сидите дома: спасатели обратились к водителям с важным предупреждением
19:54
Макрон обвинил РФ в искажении истории Второй мировой войны
19:34
Депутаты снизили ренту за добычу янтаря
19:32
"Свободная страна": Эрдоган объяснил свой возглас "Слава Украине!"
19:01
Самый страшный час: названа роковая дата для коронавируса Видео
19:01
"Обдурилово": перепись Дубилета "пересчитали" и назвали фальсификацией
18:52
Автор пояснил, как в учебнике по истории появился мем с Киану Ривзом
18:35
Окрашивание клубничный блонд 2020 - самые модные оттенки, советы и фото Фото
18:13
США введут очередные санкции против Северного потока-2 – Handelsblatt
18:12
В Украине силовики получили доступ к банковской тайне Видео
18:05
Видоизмененный углерод 2 сезон: дата выхода, актеры и роли Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять