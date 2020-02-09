Потрясающий бордовый маникюр 2020 – кошачий глаз и матовые ногти фото

Бордовый маникюр по популярности побил все рекорды и в историю нейл-арта точно вписал себя навсегда. У бордовых ногтей огромная свита поклонниц, которые не собираются от него отказываться даже тогда, когда все сольные партии в моде 2020 закреплены за нюдовым маникюром.

Бордовый цвет, словно вкусное вино, - наполнен энергией, страстный, сильный и, безусловно, харизматичный. Именно поэтому бордовый маникюр чаще всего выбирают уверенные в себе и активные женщины, которые точно знают, чего хотят.

Классический бордовый – не такой яркий, как красный, и не такой грубый, как черный. Он не слишком дружелюбен в плане сочетания с другими цветами, но все же и не одиночка. Самые идеальные дуэты - бордовый с белым, молочным, бежевым, слоновой костью, кремовым и светло-серым.

Главред собрал модные варианты бордового маникюра 2020 в фотогалерею.

Бордовый маникюр 2020 – жаркие тренды в дизайне ногтей

Бордовый маникюр на короткие ногти

Если у вас короткие ногти, и вы цените практичность, то бордовый цвет именно для вас. Вообще этот элегантный оттенок выглядит прекрасно, независимо от длины ваших ногтей. При этом бордовый маникюр на короткие ногти выглядят модно и утонченно, что оценит по достоинству любая современная девушка.

Бордовый матовые ногти

Бордовый цвет настолько богат, что украшать ногти не обязательно. Сделайте матовый бордовый маникюр и убедитесь в этом сами. Наслаждайтесь бархатным цветом – он этого заслужил. Тем не менее, если вы хотите что-то особенно, то добавляйте что-то в минималистическом стиле

Комбинированный маникюр бордовый

Если вам нравятся и матовые бордовые ногти, и глянцевые, то почему бы не сделать половину ногтей матовыми, а половину глянцевыми? Получится безумно красивый маникюр бордовый. В проигрыше вы точно не будете, зато будете удовлетворены.

Бордовый маникюр с глиттером

Если у вас намечается выход в свет или вечеринка, то немножко глиттера сразу превратит ваши руки в произведение искусства. Вообще блеск и бордовый цвет отлично сочетаются, при этом блеск на фоне бордового не выглядит дешево и раздражающе. Бордовый маникюр с глиттером – это праздник на ваших ногтях.

Бордовый маникюр кошачий глаз

Обязательно загляните внутрь потрясающего бордового цвета – в этом вам поможет маникюр кошачий глаз. Бордовый маникюр кошачий глаз поражает фантастическим сиянием. Кстати, можно такой вариант маникюра разнообразить рисунком на ноготке на безымянном пальце.

Читайте такжеБелый маникюр 2020 – красивый маникюр минимализм и перламутр фотоНапомним, ранее сообщалось, мода 2020 решила немного вернуть нас в прошлое, поэтому перламутровые ногти снова на коне. Как его еще называют – жемчужный маникюр – имеет одно важное преимущество: его можно легко сделать в домашних условиях, потому в дополнительных украшениях такие ногти не нуждаются.