Мода 2020 – в моде желтые пальто, кейпы и яркие пальто в клетку фото

В моде желтые пальто / Instagram

В те редкие дни, когда солнце ярко светит, мы чувствуем приближение весны. Так и хочется снять сапожки и теплую куртку, и устремиться к теплу и цветам, где туфли, легкие курточки и яркие одежды.

Но одним деланием весну не приблизишь. Важно принять тот факт, что до нее нам еще придется с зимних пальто перейти в более легкие демисезонные.

И даже если ваша зимняя куртка с подкладкой, и вы вполне можете облегчить ее, наверняка за несколько месяцев вы морально от нее устали и хотите свежих эмоций.

Забегая немножко вперед, отметим, что мода 2020 – еще та интриганка. Для всех, кто скучает по солнцу, в моду входят желтые пальто и разноцветные "вкусные" тренчи.

Главред собрал самые горячие тренды женских пальто 2020 в фотогалерею.

Модные пальто 2020 – жаркие тренды

Желтые пальто – главный тренд года

Цвет банана, сладкой кукурузы, спелой груши, кисловатого лимона и густого цветочного меда волею неугомонной моды стал главным цветом весны 2020. А весну мы начинаем с пальто! Поэтому уже сегодня можете начинать поиски модного пальто желтого цвета в тех местах, где обычно обновляете гардероб. Если говорить о материалах – то это может быть кожа, замш или шерсть – что вам по карману и по душе.

Главный тренд года - желтые пальто / Instagram

Пальто в клетку снова в моде

Говорят, что клетка – всегда в моде. В принципе, вряд ли тут можно возразить. Но клетка бывает разной. И если говорить о трендах, которые царят в 2020 году, то это контрастная клетка и яркая клетка. И чем ярче будет ваше клетчатое пальто, тем круче вы будете выглядеть.

Яркие пальто в клетку 2020 / Instagram

Пальто-накидка – элегантный тренд 2020

Многие именитые дизайнеры постарались добавить женскому образу загадочности. Поэтому если хотите впечатлить и сразить наповал – выбирайте пальто-накидку. Кейпы внезапно стали модным трендом, но у них есть шанс покорить модный олимп и твердо закрепиться на его вершине. Крой – свободен, вместо рукавов – прорезы, длина – самая разная, а эффект – потрясающий.

В моде пальто-накидка / Insragram

Стеганые пальто вернулись в моду

Безумно практичные стеганые пальто открывают новое десятилетие в моде. Да-да, женщинам сегодня мало, чтобы пальто было красивым, оно должно выполнять возложенную на него функцию – согревать, защищать от ветра и быть удобным в плане ношения. Самые модные стеганые пальто 2020 - цвета хаки или бледно-желтого.

Стеганые пальто в тренде / Instagram

Яркие плащи – свежая модная тенденция 2020

Казалось, унылые плащи телесного цвета с нами навсегда. Из года в год дизайнеры снабжали нас всевозможными вариациями бежевых плащиков. Но все изменилось, и, видимо, виной всему новое десятилетие – которому захотелось ярких акцентов. Так вот, вместо пальтишка можете присмотреть себе яркий плащик – просто под них наденете теплый свитер, при надобности. Красный, синий, голубой, выбирайте себе любой плащ, и будете стильной и ультрамодной.

Яркие плащи - модная тенденция / Instagram

Читайте такжеМода 2020: платье поверх брюк – как носить самый жаркий тренд года фотоНапомним, ранее сообщалось, в 2020 году в моде джинсовые комбинезоны в винтажном стиле. При этом отдавайте предпочтение классике, никаких грубых вариантов в спортивном стиле и "рабочего костюма", как было модно в прошлом году. Чем более изящным будет комбинезон, тем лучше.