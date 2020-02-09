Маникюр на День святого Валентина – идеи сногсшибательного маникюра на 14 февраля

Маникюр на День влюбленных / Instagram

Избитая фраза, но справедливая – чудеса случатся с теми, кто в них верит. А если быть более точными – то с теми, кто к ним готов.

И что бы лично вы не думали о любви, какой бы сложный этап не переживали ваши личные отношения сейчас, постарайтесь впустить в свое сердце веру в силу этого нежного чувства, которому под силу перевернуть наши жизнь с ног на голову.

Для того, чтобы магия Дня влюбленных подействовала, сделайте шаг навстречу празднику. Красивый маникюр станет красноречивым доказательством того, что для вас День святого Валентина – не пустой звук, а что-то значит.

Рожденный в Италии, с трогательной историей, День влюбленных покажет вам, кому вы дороги, кто важен вам, а с кем следует попрощаться навсегда.

Главред собрал идеи сногсшибательного дизайна ногтей на День святого Валентина 2020.

Модный маникюр на День святого Валентина 2020

Нюдовый маникюр с сердечком

Если хотите быть в тренде, при этом отдать дань празднику – сделайте нюдовый маникюр, и украсьте один-два ноготка изящным черным сердечком. При этом нюдовые ногти должны быть матовыми, а чтобы они смотрелись более выигрышно, покройте два-три ногтя лаком цвета смолы – матовым или глянцевым, на ваш вкус.

Нюдовый маникюр с сердечком / Instagram

Романтичный маникюр с сердечком

Как вы уже смогли сами сориентироваться, сердечки на ногтях на День влюбленных – это тренд. Другое дело, какие сердечки. Если хотите очень нежный маникюр, который покорит всех своей красотой, то возьмите бледный малиновый и голубой лаки. Безымянный ноготок покрываете половину голубым, половину розовым, а на стыке двух цветов размещаете серебристое сердечко.

Романтичный маникюр с сердечком / Instagram

Красный маникюр с сердечком

Если в сердце живет реально чувство, то выразите его при помощи красивого красного маникюра на день влюбленных. Все ногти покрываете красным глянцевым лаком, а безымянный – нежно-розовым. Добавляете немножко красного – словно брызги шаманского. И по центру ногтя на безымянных пальцах рисуете выразительное сердце.

Красный маникюр с сердечком / Instagram

Люби, живи, счастье есть, или Надписи на ногтях

Если вы устали от двусмысленности и непоняток, и хотите ясности в День святого Валентина, тогда вам нужен исключительно маникюр с надписями. Его сделать легко, но эффект будет сильным! Делайте классический нюдовый маникюр на 14 февраля, а потом черным пишете то, что хотите сказать… или услышать в этом день. Такая себе программа на день, к примеру, Люби, живи и счастье есть

Маникюр с надписями Люби Живи Счатье есть / Instagram

Маникюр френч с татуировкой

Любительницы французского маникюра могут тоже удивить всех в день, когда все признаются в любви. Для этого стоит всего лишь покрыть безымянные ноготки белым лаком, и на эти "холсты" нанести трафарет сердечко. Выбор подобного рода наклеек в продаже велик, и усилий особых прикладывать не придется.

Маникюр френч с татуировкой / Instagram

Матовые ногти

Матовые ногти выглядят на удивление тепло – словно бархат, они добавят вашему образу нежности. Так как матовый маникюр сейчас в тренде, а вы хотите блеснуть, тогда покрывайте все ногти матовым лаком телесного оттенка, и на двух ноготках нарисуйте симпатичные красные сердечки.

Матовые ногти с сердечком / Instagram

Сердечки на ногтях

Не упустите модный тренд года – сердечки на ногтях, которые рисуют у основания каждого ноготка. Вообще изначально должны быть точки, но праздник требует подстраиваться, поэтому вместо точек – крохотные символы трепетного чувства. Кстати, в основе – все тот же нюдовый маникюр. Ох уже этот минимализм – без него никуда в 2020 году!

Сердечки на ногтях / Instagram

Нежный маникюр с цветами

Если вы не из тех, кто демонстрирует свои чувства напоказ – тогда сохраните их втайне. Почему бы не нарисовать цветы на ногтях? С одной стороны, получится невероятно нежный маникюр, с другой – вроде бы и к празднику вы подготовились. В любом случае, уж точно никому не придется ничего объяснять, ведь скоро весна.

Цветы на ногтях / Instagram

Напомним, ранее сообщалось, мода 2020 решила немного вернуть нас в прошлое, поэтому перламутровые ногти снова на коне. Как его еще называют – жемчужный маникюр – имеет одно важное преимущество: его можно легко сделать в домашних условиях, потому в дополнительных украшениях такие ногти не нуждаются.