Маникюр на День святого Валентина – идеи сногсшибательного маникюра на 14 февраля

Красивый маникюр станет красноречивым доказательством того, что для вас День святого Валентина – не пустой звук.
Избитая фраза, но справедливая – чудеса случатся с теми, кто в них верит. А если быть более точными – то с теми, кто к ним готов.
И что бы лично вы не думали о любви, какой бы сложный этап не переживали ваши личные отношения сейчас, постарайтесь впустить в свое сердце веру в силу этого нежного чувства, которому под силу перевернуть наши жизнь с ног на голову.
Для того, чтобы магия Дня влюбленных подействовала, сделайте шаг навстречу празднику. Красивый маникюр станет красноречивым доказательством того, что для вас День святого Валентина – не пустой звук, а что-то значит.
Рожденный в Италии, с трогательной историей, День влюбленных покажет вам, кому вы дороги, кто важен вам, а с кем следует попрощаться навсегда.
Главред собрал идеи сногсшибательного дизайна ногтей на День святого Валентина 2020.
Модный маникюр на День святого Валентина 2020
Нюдовый маникюр с сердечком
Если хотите быть в тренде, при этом отдать дань празднику – сделайте нюдовый маникюр, и украсьте один-два ноготка изящным черным сердечком. При этом нюдовые ногти должны быть матовыми, а чтобы они смотрелись более выигрышно, покройте два-три ногтя лаком цвета смолы – матовым или глянцевым, на ваш вкус.
Романтичный маникюр с сердечком
Как вы уже смогли сами сориентироваться, сердечки на ногтях на День влюбленных – это тренд. Другое дело, какие сердечки. Если хотите очень нежный маникюр, который покорит всех своей красотой, то возьмите бледный малиновый и голубой лаки. Безымянный ноготок покрываете половину голубым, половину розовым, а на стыке двух цветов размещаете серебристое сердечко.
Красный маникюр с сердечком
Если в сердце живет реально чувство, то выразите его при помощи красивого красного маникюра на день влюбленных. Все ногти покрываете красным глянцевым лаком, а безымянный – нежно-розовым. Добавляете немножко красного – словно брызги шаманского. И по центру ногтя на безымянных пальцах рисуете выразительное сердце.
Люби, живи, счастье есть, или Надписи на ногтях
Если вы устали от двусмысленности и непоняток, и хотите ясности в День святого Валентина, тогда вам нужен исключительно маникюр с надписями. Его сделать легко, но эффект будет сильным! Делайте классический нюдовый маникюр на 14 февраля, а потом черным пишете то, что хотите сказать… или услышать в этом день. Такая себе программа на день, к примеру, Люби, живи и счастье есть
Маникюр френч с татуировкой
Любительницы французского маникюра могут тоже удивить всех в день, когда все признаются в любви. Для этого стоит всего лишь покрыть безымянные ноготки белым лаком, и на эти "холсты" нанести трафарет сердечко. Выбор подобного рода наклеек в продаже велик, и усилий особых прикладывать не придется.
Матовые ногти
Матовые ногти выглядят на удивление тепло – словно бархат, они добавят вашему образу нежности. Так как матовый маникюр сейчас в тренде, а вы хотите блеснуть, тогда покрывайте все ногти матовым лаком телесного оттенка, и на двух ноготках нарисуйте симпатичные красные сердечки.
Сердечки на ногтях
Не упустите модный тренд года – сердечки на ногтях, которые рисуют у основания каждого ноготка. Вообще изначально должны быть точки, но праздник требует подстраиваться, поэтому вместо точек – крохотные символы трепетного чувства. Кстати, в основе – все тот же нюдовый маникюр. Ох уже этот минимализм – без него никуда в 2020 году!
Нежный маникюр с цветами
Если вы не из тех, кто демонстрирует свои чувства напоказ – тогда сохраните их втайне. Почему бы не нарисовать цветы на ногтях? С одной стороны, получится невероятно нежный маникюр, с другой – вроде бы и к празднику вы подготовились. В любом случае, уж точно никому не придется ничего объяснять, ведь скоро весна.
Напомним, ранее сообщалось, мода 2020 решила немного вернуть нас в прошлое, поэтому перламутровые ногти снова на коне. Как его еще называют – жемчужный маникюр – имеет одно важное преимущество: его можно легко сделать в домашних условиях, потому в дополнительных украшениях такие ногти не нуждаются.