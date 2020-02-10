Названо популярное бьюти-средство, которое безжалостно старит лицо

Названо средство, которое старит лицо/ Instagram

Мы с вами становимся жертвами бьюти-блогеров и дамочек, которые внезапно решили, что они эксперты в области красоты и навязывают со страниц соцсетей советы по макияжу и уходу за кожей лица.

Подкупает, конечно же, красивая картинка – дамочка на видео уверенно мажет свое лицо всякими средствами для макияжа, штукатурит лицо – мы видим красоту неописуемую, хотим так же – а в результате только уродуем свое лицо.

Мы отказываемся верить в то, что повелись на ситуативное видео – вы же не знаете, может девушка в кадре накрасилась, а потом пошла смывать лицо – от греха подальше. Но мы хотим быть, как та девушка, которая уверенно заклинает для повседневного макияжа использовать одно, другое и третье средство.

Вместо того, чтобы заняться, к примеру, питанием и улучшить цвет лица – а доказано давно, что от того, что мы едим – зависит то, как мы выглядим, - мы пичкаем кожу ядами.

А потом, в слезах, расстроенные, бежим к косметологу спасать лицо – потому что внезапно лицо покрылось морщинами, и маскировать их плохо получается – лицо отказывается поддаваться нам, оно стареет и увядает буквально на глазах.

База под макияж вредна

Запомните – самый безжалостный враг кожи лица – это база под макияж. Эксперты подчеркивают, что это самый опасный продукт для макияжа, и в то же время все его преимущества высосаны из пальца и сильно раздуты.

Если вы каждый день стараетесь выглядеть так, словно у вас сегодня церемония вручения Оскара, и вы получите главный приз – при этом вы щедро покрываете лицо базой под макияж, тогда приготовьтесь к преждевременной старости, жуткому воспалению кожи и угрям, которые "поселяться" на вашем лице надолго.

Базу под макияж использовать можно, но не каждый день – и в крайних случаях. Не стоит самостоятельно выкапывать себе яму – ведь молодость очень хрупкая и нежная, а также быстротечная. Сегодня забьете поры лица – завтра лица не будет.

Чем заменить базу под макияж

В 2020 году в моде естественная красота и здоровая кожа лица. Уже не модно выглядеть так, словно вас полдня гримировали.

Прекрасной базой под макияж может послужить увлажняющий крем. Вместо образующей морщины базы под макияж, если так сильно хотите выровнять цвет лица, используйте увлажняющий крем – он должен быстро впитываться. Прежде, чем его использовать – сделайте тест, действительно ли он вам подходит, и кожа лица его быстро поглощает.

Вреден ли праймер для лица

В последнее время многие девушки и женщины вооружились косметическим продуктом, которым раньше могли похвастаться только профессиональные визажисты. Речь о праймере. Праймер отлично выравнивает цвет кожи, скрывает недостатки. В последнее время появились разноцветные праймеры, которые позволяют откорректировать цвет лица, освежить его. Правда, одно неловкое движение – и у вас появилась фиолетовая линия на лице, или еще хуже, зеленая или голубая.

Но за всей этой красотой умалчивается вред – об опасности косметических средств ни бьюти блогеры, ни дамочки, которые возомнили себя экспертами в области красоты, не говорят. А надо бы, ведь праймер очень сильно сушит кожу, в ее основе силикон, и если каждый день фаршировать этой "красотой" кожу – то лицо начнет брыкаться.

И зарубите себе на носу – если кожа у вас здоровая и красивая, вам праймер и база под макияж не нужны – они вам могут безбожно навредить.

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