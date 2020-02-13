На минуту нанесла и счастье обрела: чудо маски для увеличения губ дома

Увеличить губы можно в домашних условиях / Instagram

Желание нравиться мужчинам заставляет женщин денно и нощно думать о том, как бы вернуть время вспять и стать молоденькой красоткой.

Правда, природа неумолима. Это она так задумала, что девушке достаточно улыбнуться, и она уже ловит восторженные взгляды противоположного пола. А женщины в возрасте 30+ и 40+ уже должны приложить немалые усилия, чтобы произвести впечатление, свести с ума и покорить своей красотой.

Женщинам крайне важно видеть, что они нравятся своим мужчинам или возлюбленным, поэтому они готовы на все, чтобы в мужских глазах горела яркая искра интереса к ним.

И бегут эти женщины к косметологам, которых появилось в последнее время, словно грибов после теплого летнего дождя. Почва ведь благоприятная! При этом косметологи не стесняются играть на чувствах, замученных поисками эликсира молодости женщин в соцсетях.

Скажем, тема губ – больная для многих женщин. У одних они тонкие, увядшие, другие хотели бы изменить форму. При этом голубая мечта многих - пухлые сексуальные губки, как у голливудской звезды.

И вот новоиспеченные косметологи повально испытывают на себе процедуры по накачиванию губ филером, и на всеобщее обозрение выставляют результаты До и После. Вдохновившись красотой "той девушки" из Инстаграма или Фейсбука, наши женщины в срочном порядке ищут возможность увеличить губы. Никого не страшит боль после процедуры, трещинки, опухлость и перспектива изуродовать лицо – истинных профи, к слову, в этой области не так уж и много.

Некоторые прибегают к более радикальным мерам и ложатся под нож. Вы и вправду думаете, что красота требует таких жертв?

Зачем такие страдания, если под рукой есть простые рецепты, помогающие держать губы в тонусе. Безопасная красота у вас под руками, было бы желание. Только не спрашивайте советов у косметолога – маски для увеличения губ в домашних условиях – это их страшный сон.

Как увеличить губы в домашних условиях

Рецепт 1 с красным перцем

Для того, чтобы ваши губы стали соблазнительными, как у голливудской звезды, подготовьте 1 чайную ложку вазелина, щепотку острого красного перца, 3 капли витамина Е и 1 капсулу никотиновой кислоты. Обратите внимание, что маска 2-3 минуты будет пощипывать, потому что провоцирует приток крови. А потом – глянете на себя в зеркало и будете в восторге от роскошных губ.

Рецепт 2 с корицей

Если у вас намечается романтический ужин или встреча с человеком, которому хотите понравиться и, возможно, завязать близкие отношения, тогда сделайте простую маску для увеличения губ.

Вам понадобится 1 чайная ложна косметического вазелина, 1 капсула АЕвита, 3 капли эфирного масла апельсина, 3 таблетки никотиновой кислоты, 1 чайная ложка корицы.

Все это нужно смешать и нанести на губки на 3 минуты. Будете в восторге от полученного эффекта. От такой простой маски ваши губы станут мягкими, эластичными и пышными - пухлость будет держаться до 6 часов. Кстати, эта маска также подарит губам тонус.

Рецепт 3 с оливковым маслом

Можно также приготовить маску-скраб для увеличения губ. Для этого возьмите 1 столовую ложку оливкового масла, 1 столовую ложку соли или сахара и 1 чайную ложку корицы. Вначале размешайте в оливковом масле корицу. Потом добавьте соль или сахар. Когда смесь будет готова, нанесите ее на губы минут на 10 (если спешите – можно и на 5). Важно – нужно массировать кожу пальцем. И все. Наслаждайтесь результатом.

И еще. Вы можете количество ингредиентов увеличивать или уменьшать – в зависимости от того, как ваша кожа будет реагировать на ту или иную маску. В любом случае, со временем вы сможете прийти к тому, что найдете свою особенную формулу, которая поможет вашим губам выглядеть потрясающе, и вы будете довольны собой и сиять. Любите себя!

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