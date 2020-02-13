  1. Главная
  3. Мода и красота

На минуту нанесла и счастье обрела: чудо маски для увеличения губ дома

13 февраля 2020, 06:30

Тема губ – больная для многих женщин. У одних они тонкие, увядшие, другие хотели бы изменить форму. Безопасная красота у всех под руками, было бы желание.

Увеличить губы можно в домашних условиях / Instagram

Желание нравиться мужчинам заставляет женщин денно и нощно думать о том, как бы вернуть время вспять и стать молоденькой красоткой.

Правда, природа неумолима. Это она так задумала, что девушке достаточно улыбнуться, и она уже ловит восторженные взгляды противоположного пола. А женщины в возрасте 30+ и 40+ уже должны приложить немалые усилия, чтобы произвести впечатление, свести с ума и покорить своей красотой.

Женщинам крайне важно видеть, что они нравятся своим мужчинам или возлюбленным, поэтому они готовы на все, чтобы в мужских глазах горела яркая искра интереса к ним.

И бегут эти женщины к косметологам, которых появилось в последнее время, словно грибов после теплого летнего дождя. Почва ведь благоприятная! При этом косметологи не стесняются играть на чувствах, замученных поисками эликсира молодости женщин в соцсетях.

Скажем, тема губ – больная для многих женщин. У одних они тонкие, увядшие, другие хотели бы изменить форму. При этом голубая мечта многих - пухлые сексуальные губки, как у голливудской звезды.

И вот новоиспеченные косметологи повально испытывают на себе процедуры по накачиванию губ филером, и на всеобщее обозрение выставляют результаты До и После. Вдохновившись красотой "той девушки" из Инстаграма или Фейсбука, наши женщины в срочном порядке ищут возможность увеличить губы. Никого не страшит боль после процедуры, трещинки, опухлость и перспектива изуродовать лицо – истинных профи, к слову, в этой области не так уж и много.

Некоторые прибегают к более радикальным мерам и ложатся под нож. Вы и вправду думаете, что красота требует таких жертв?

Зачем такие страдания, если под рукой есть простые рецепты, помогающие держать губы в тонусе. Безопасная красота у вас под руками, было бы желание. Только не спрашивайте советов у косметолога – маски для увеличения губ в домашних условиях – это их страшный сон.

Как увеличить губы в домашних условиях

Рецепт 1 с красным перцем

Для того, чтобы ваши губы стали соблазнительными, как у голливудской звезды, подготовьте 1 чайную ложку вазелина, щепотку острого красного перца, 3 капли витамина Е и 1 капсулу никотиновой кислоты. Обратите внимание, что маска 2-3 минуты будет пощипывать, потому что провоцирует приток крови. А потом – глянете на себя в зеркало и будете в восторге от роскошных губ.

Рецепт 2 с корицей

Если у вас намечается романтический ужин или встреча с человеком, которому хотите понравиться и, возможно, завязать близкие отношения, тогда сделайте простую маску для увеличения губ.

Вам понадобится 1 чайная ложна косметического вазелина, 1 капсула АЕвита, 3 капли эфирного масла апельсина, 3 таблетки никотиновой кислоты, 1 чайная ложка корицы.

Все это нужно смешать и нанести на губки на 3 минуты. Будете в восторге от полученного эффекта. От такой простой маски ваши губы станут мягкими, эластичными и пышными - пухлость будет держаться до 6 часов. Кстати, эта маска также подарит губам тонус.

Рецепт 3 с оливковым маслом

Можно также приготовить маску-скраб для увеличения губ. Для этого возьмите 1 столовую ложку оливкового масла, 1 столовую ложку соли или сахара и 1 чайную ложку корицы. Вначале размешайте в оливковом масле корицу. Потом добавьте соль или сахар. Когда смесь будет готова, нанесите ее на губы минут на 10 (если спешите – можно и на 5). Важно – нужно массировать кожу пальцем. И все. Наслаждайтесь результатом.

И еще. Вы можете количество ингредиентов увеличивать или уменьшать – в зависимости от того, как ваша кожа будет реагировать на ту или иную маску. В любом случае, со временем вы сможете прийти к тому, что найдете свою особенную формулу, которая поможет вашим губам выглядеть потрясающе, и вы будете довольны собой и сиять. Любите себя!

Читайте такжеМодные асимметричные стрижки с потрясающим эффектом омоложения фотоНапомним, ранее сообщалось, если вы каждый день стараетесь выглядеть так, словно у вас сегодня церемония вручения Оскара, и вы получите главный приз – при этом вы щедро покрываете лицо базой под макияж, тогда приготовьтесь к преждевременной старости, жуткому воспалению кожи и угрям, которые "поселяться" на вашем лице надолго.

губы маски маски для увеличения губ увеличение губ маски для губ
Сейчас вы просматриваете новость «На минуту нанесла и счастье обрела: чудо маски для увеличения губ дома». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:30
На минуту нанесла и счастье обрела: чудо маски для увеличения губ дома
06:03
"Аху*нные сиськи, можно подрочить": Кищук обнажилась в позе верной жены Фото
05:27
Красивый маникюр весна 2020 фото – нюдовый френч и миндалевидные ногти Фото
04:52
Прикольные открытки с Днем святого Валентина и поздравления мимишные
04:20
В секс-скандале с учительницей из РФ всплыли новые подробности
03:47
Как похудеть после 50 лет: диетологи дали топ-5 советов
03:01
Помощь для скорострелов: надежные способы продлить секс для мужчин
02:22
У Зеленского определили методы восстановления Донбасса после войны
02:18
"Река крови и ГУЛАГи": "няш-мяш" Полонская рассказала о своем смертном приговоре
01:47
В Киеве полиция со стрельбой остановила вооруженного иностранца Фото
01:36
Эксперт назвал условия для обмена послами с Россией
01:18
Эксперты объяснили, в какой капкан угодил Байден с импичментом Трампа
00:56
Сделала мужчинами: уборщица устроила групповой секс со школьниками и поплатилась
00:33
В Украине суд заблокировал 59 сайтов, в том числе новостные Видео
00:19
13 февраля – какой сегодня праздник: с Днем презерватива и что делать в День Никиты Видео
00:15
Экзотическая порноактриса-азиатка побаловала фанатов сексуальными снимками Фото
00:04
Государство за поиск главы Укрзализныци "отстегнет" баснословную сумму - в Сети негодуют
12 февраля, среда
23:59
Трамп пригрозил наказанием подполковнику украинского происхождения Виндману
23:40
Софи Тернер беременна
23:37
Готовят аннексию: РФ не признает Шпицберген норвежской территорией
23:29
Миндзрав представил план борьбы с раком - кого спасут в первую очередь
23:12
В Украине эксперты советуют готовиться к распространению коронавируса Видео
23:11
Из-за опасного коронавируса отменили крупнейшую в мире выставку смартфонов
22:56
Укрпочта пошла на крайние меры из-за опасного коронавируса
22:40
Не отпускай 5 и 6 серия смотреть онлайн 12-02-2020 Видео
22:31
В РФ разбушевались из-за украинского закона о дезинформации Видео
22:27
Вятрович взбесился из-за русских букв на клавиатуре гаджета в Раде
22:00
Мир Наизнанку 11 сезон 3 выпуск смотреть онлайн 12-02-2020 Видео
21:49
Анонсирована новая часть культовой серии Prince of Persia, но не спешите радоваться
21:47
Под Харьковом домашний ротвейлер загрыз четырехлетнего малыша
21:42
Тянула за руку: в Киеве посреди бела дня пытались украсть ребенка - подробности
21:24
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: плюсик в карму, изгаженная репутация и поиски кукловода Видео
21:13
"Предлагаю ему помедитировать": политолог посоветовал, как Арахамии не "вляпываться" в скандалы
21:05
Бус перевернулся, труп на дороге: в Одессе произошло два жутких ДТП - фото
20:32
У Вакарчука испытывают стыд за невыставленные счета на агрессию РФ
20:31
"Лучше, чем Медведев": видео с танцующим Зеленским вызвало ажиотаж в сети Видео
20:23
"Надеемся на партнерство": в США сделали важное заявление об отставке Богдана
20:17
Легкая кето диета – меню на неделю и отзывы Видео
20:00
В Киеве полиция задержала девушку, вышвырнувшую из окна вещи бойфренда
19:57
"Удавка на шее": Зеленскому публично пригрозили судьбой Януковича Видео
19:45
Нагло врали о Крыме: Facebook активно борется с аккаунтами пропагандистов
19:30
Украинцам резко привалило счастья – исследование пояснило, как так Видео
19:10
Газпром признал проблемы с окончанием строительства Северного потока-2
19:09
"Есть тонкости": Гончарук объяснил, почему украинцев до сих пор не эвакуировали из Китая
18:52
"Со СМИ узнали": САП взялась за российский паспорт Онищенко
18:37
В Минске практически согласовали новый участок разведения сил: подробности
18:36
"Крым деградирует": Куницын пояснил, как использовать "козырь" воды в переговорах с РФ Видео
18:29
Украинцам готовят две платежки на одном листе бумаги Видео
18:28
"Критическая масса натыканных х*ев": Арахамию разгромили за извинения из-за воды для Крыма Видео
17:57
Изменить Минские соглашения: из Москвы пришла плохая весточка
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять