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Красивый маникюр весна 2020 фото – нюдовый френч и миндалевидные ногти

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

13 февраля 2020, 05:27

Уже очень скоро нас ждет самый лучший маникюр, который не оставит равнодушным никого. Готовьтесь радоваться, сиять и впечатлять!

  • Маникюр весна 2020 Instagram
  • Маникюр весна 2020 Instagram
  • Маникюр весна 2020 Instagram
  • Маникюр весна 2020 Instagram
  • Маникюр весна 2020 Instagram
  • Маникюр весна 2020 Instagram
  • Маникюр весна 2020 Instagram
  • Маникюр весна 2020 Instagram
  • Маникюр весна 2020 Instagram
  • Маникюр весна 2020 Instagram
  • Маникюр весна 2020 Instagram
  • Маникюр весна 2020 Instagram

Все мы с нетерпением ждем весны, а вместе с ней – и избавления от громоздких пальто, перчаток, шапок и сапог. Предвкушение это чем-то похоже на ожидание нового года – воздух пропитан надеждами на чудо.

А чудо будет! Вот взять, хотя бы, маникюр – на весну мода 2020 подготовила настоящий взрыв позитива.

К слову, если в начале года мы наблюдали преобладание нюдового маникюра, минимализма и много вариантов дизайна ногтей с прозрачными вставками, то сейчас нас ждет калейдоскоп красок.

Уже очень скоро нас ждет самый лучший маникюр, который не оставит равнодушным никого. Готовьтесь радоваться, сиять и впечатлять!

Главред собрал самые модные и свежие идеи дизайна весеннего маникюра 2020 в фотогалерею.

Маникюр весна 2020 – свежие идеи дизайна ногтей

Лунный маникюр

Лаки пастельных и спокойных оттенков заиграют красками, если сделать потрясающий лунный маникюр – лунка у основания ногтя должна быть белой и довольно объемной. Скажем так, если в маникюре френч улыбка в этом году стала тоненькой, то в лунном маникюре лунка стала шире.

Маникюр весна 2020
Лунніый маникюр весна 2020 / Instagram

Нюдовый френч

Французский маникюр в 2020 году вернулся в тренды, и он постоянно меняется. Весенний маникюр френч становится более ярким. Сделайте нюдовую основу, а улыбку – цвета оранжевого щербета или салатовую – получится самый модный френч сезона весна 2020. И еще – самый важный штрих – это точки ближе к основанию каждого ноготка.

Маникюр весна 2020
Нюдовый френч весна 2020 / Instagram

Двойной френч

Французский маникюр с двумя улыбками вместо одной – писк моды. А на весну готовьтесь к зеркальному, или двустороннему френчу. Суть его в том, что вы рисуете тоненькую улыбку и у края ноготка, и у его основания. Это очень необычный, но безумно красивый маникюр.

Маникюр весна 2020
Двойной френч весна 2020 / Instagram

Миндалевидные ногти

Ногти родом из 70-х опять в моде. Позвольте себе выйти за рамки привычной вам формы ногтей и сделайте роскошный маникюр. Если форму сделали – тогда покрывайте ногти любым ярким лаком – и вы в тренде.

Маникюр весна 2020
Миндалевидный маникюр весна 2020 / Instagram

Желтый маникюр

Вообще весной желтый цвет будет царить в одежде – модные пальто, куртки и плащи желтого цвета уже начинают покорять сердца женщин всего мира. Нежный маникюр желтый – броская модная тенденция грядущей весны.

Маникюр весна 2020
Желтый маникюр весна 2020 / Instagram

Красные, голубые и розовые ногти

Весной каждая женщина должна расцветать, словно цветочек в саду. Поэтому смело создавайте красный маникюр, розовый маникюр или голубой маникюр – и весь мир будет у ваших ног, ведь вы будете бесподобны. Кстати, украшать такие ногти не обязательно – позвольте цвету играть первую скрипку.

Маникюр весна 2020
Маникюр весна 2020 / Instagram

Минимализм

Мода на здоровые ногти никуда не ушла. Все вы, наверное, видели последствия после наращивания ногтей. Так вот, курс взят на естественную красоту. Но ее важно подчеркнуть. Если зимой можно было прорисовывать ярким лаком уголки каждого ноготка, то сейчас в моду входит интересный минималистический дизайн ногтей, когда цветным лаком покрывают только часть по краю контура ногтя.

Маникюр минимализ весна 2020 / Instagram

Читайте такжеМаникюр 2020 – самый нежный сиреневый маникюр с блеском и перламутром фотоНапомним, ранее сообщалось, если душа требует розового, значит где-то в глубине души хочется нежности… и цветов. При этом чтобы ваши розовые ногти не выглядели слишком пестрыми, украсьте безымянный ноготок рисунком розы, выполненный серым или черным цветом.

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