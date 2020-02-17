Модные челки 2020 - в моду вернулась челка на две стороны из 70-х фото

Челка – очень чувствительный элемент прически, поэтому многие напрочь от нее отказываются. Одних раздражает то, что приходится ее постоянно корректировать, другие вбили себе в голову, что челка – это вовсе не модно, а третьи просто боятся рисковать что-то в себе изменить.

При этом челка – самый простой способ изменить внешность, ведь длину волос можно оставить без изменений, только слегка освежив кончики волос.

И если зимой многие женщины даже слышать не хотели о челке – ведь под шапкой она совершенно неуместна, то весна – самое время для того, чтобы попробовать сделать модную челку.

А челки, между прочим, начали свое победоносное шествие по всему миру. Кстати, если вы наблюдали за церемонией вручения Оскара, то должны были обратить внимание на то, что челка стала фишкой многих знаменитостей.

Главред узнал, какие челки будут модными в 2020 году и с какими стрижками их лучше всего сочетать – посмотрите фотогалерею, возможно, вы будете вдохновлены и захотите сделать стрижку с челкой.

Самые модные челки 2020 женские

Прямая челка

Самая популярная прическа, которая сейчас пользуется невероятным спросом среди женщин – это прямое каре с челкой – длина волос доходит до подбородка или даже до уровня скул. Для тех, кто не готов сильно укорачивать волосы - есть прекрасная альтернатива – удлиненно каре. Челка при этом должны быть ровная без филировки – она красиво подчеркивает глаза.

Челка для пикси

Любимая многими короткая стрижка пикси делает лицо более мягким, если добавить удлиненную косую челку. При этом челка может быть и довольно объемной, и увесистой. А если эту челку слегка подкрутить – то получится настоящий голливудский образ.

Удлиненная челка на бок

Если у вас лицо квадратной формы, то многослойная прическа с удлиненной челкой на бок – то, что смягчит ваши острые края. Вообще удлиненная челка на бок – хорошая возможность откорректировать форму лица.

Челка из прошлого

Для любительниц модных в этом году модных кудряшек самая подходящая челка – такая же кудрявая, которая выглядит так, словно вы легли спать с мокрыми волосами. Торчащая в разные стороны кудрявая челка – это очень соблазнительно.

Многослойная челка

В моду вернулась челка, которая обрамляет лицо – по центру чуть короче, а в сторону висков она удлиняется, при этом стрижется легкими прядками. Такой вариант отлично подходит тем, кто любит собирать волосы в хвост.

Лохматая челка

Удлиненная прямая челка, зачесанная набок и слегка взлохмаченная – стильное и подходящее решение для средних волос. Если слегка подкрутите волосы и челку – добавите мягкие волны – получится сногсшибательно.

Челка-коса

В последнее время модным стало заплетать челку в небольшую косичку. Выглядит потрясающе и очень эффектно. С одной стороны, вы сделали акцент на челку, а с другой – она вам не мешает, а служит своего рода украшением волос.

А-образная челка

Когда нужно отвести глаза от подбородка, в ход идет А-образная челка. Это удлиненная прямая челка, с центральным пробором – она растекается по сторонам, перенося акценты на уголки в области глаз. Этот вариант идеален для длинноволосых красавиц.

Диснеевская челка

Едва заметная челка, которая переходит в общую длину волос – это всегда очень нежно и изящно. По сути, челки как таковой нет – есть несколько тоненьких прядей, которые соблазнительно ниспадают на лицо.

Детская челка

Милая детская челка, которая выглядит очень даже по-французски, — это настоящий прорыв 2020 года. Детская челка может быть короткой или удлиненной – все зависит от формы лица. Кстати, маленькая челка может быть прямой или с легкой филировкой. Обратите внимание, детская челка обладает потрясающим эффектом омоложения и добавляет образу обаяния.

Челка в азиатском стиле

Широкая челка, которая красиво открывает лицо – это модный тренд сезона. При этом сама челка начинается довольно высоко, она густая и доходит до уровня глаз. Последний штрих – челка слегка зачесана на бок. Это очень симпатичный вариант.

Челка на две стороны шторка

Если вам нравится длинная челка, но вас раздражают волосы на глазах – можете аплодировать – в моду из 70-х пришла крутая челка на две стороны под названием шторы.

Челка-шторка 2020 отличное решение для обладательниц длинного лба. Также неоспоримым преимуществом челки-шторки является то, что она неприхотлива, и по мере отрастания ее можно укладывать за ушки – ваше лицо станет более мягким.

Напомним, ранее сообщалось, особого шарма женщинам в возрасте за 40 добавляет стрижка каре. Можно даже сказать так – каре внезапно начинает играть новыми красками. Вы можете сделать легкие волны, или выровнять волосы – в обоих случаях будете на высоте. Длина – по усмотрению, но учтите: в моде ровный, почти тупой срез, без филировки.