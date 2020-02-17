  1. Главная
  3. Мода и красота

Грубые проколы в макияже глаз, которые превращают в замухрышку

17 февраля 2020, 03:42

Ближе к весне готовьтесь к пристальному вниманию окружающих – они, глядя на ваш макияж глаз, сразу вынесут вам вердикт - умница-красавица или замухрышка.

Наваны грубые ошибки макияжа глаз / Instagram

Мы с вами близимся к весне и солнцу, а это значит, что все наши ляпы на лице будут видны на километр.

И если зимой можно было накрасить кое-как глаза, и особо не переживать, как оно выглядит со стороны – ведь огромный шарф и шапка на шее способны замаскировать все.

А когда на улице светло и тепло, лицо должно быть безупречным. Готовьтесь к пристальному вниманию окружающих – они сразу вынесут вам вердикт - умница-красавица или замухрышка.

Сегодня, когда косметика для макияжа глаз довольно качественная, нужно всего лишь немного старания, и вы в домашних условиях, без посторонней помощи, даже в спешке с утра сможете сделать безупречный макияж глаз.

Эксперты в области красоты назвали главные проколы, которые допускают девушки и опытные женщины при создании макияжа глаз.

У вас всего один аппликатор

Если вы купили набор теней, а в нем есть аппликатор – и это ваше единственное орудие во время нанесения теней – то будьте уверенны, что никогда ваш макияж не будет выглядеть роскошно. Мало того, что вы наверняка смешиваете разные тени, так еще и не можете их как следует растушевать.

Для того, чтобы растушевать тени, нужны кисточки – без них вы всегда будете в числе тех, у кого страшный макияж.  

У вас тени одного цвета

Некоторые производители декоративной косметики выпускают тени поштучно – каждый цвет отдельно. Прикупив зеленые, розовые, серые или фиолетовые тени, пускай даже самые дорогие и самые крутые – мы все равно не получим вожделенного перфектного результата. А все потому, что как бы мы не растушевывали тени, плавного перехода у нас не получится. Для идеального макияжа нужны тени одного цвета, но несколько оттенков – более темные и посветлее. Тогда переход получается естественным и нежным.

Вы рисуете стрелки наугад

Грубая ошибка многих красавиц – стрелки. Существует правило, что стрелки нужно рисовать так, чтобы кончик шел вверх. Что мы часто видим? Девушки придумывают свои правила рисования стрелок – они у них или словно срезанные, или направлены вниз. Если вам банально не подходят стрелки с хвостиком вверх, то лучше их вообще не рисуйте – отдайте предпочтение карандашу, при помощи которого вы можете подчеркнуть уголки верхнего века.

Вы выбрали тени под настроение

И еще – если вы не консультировались с визажистом, и не уверенны, какие цветные тени подходят под ваши глаза и цвет кожи – лучше вообще откажитесь от теней. Всего лишь накрасив ресницы тушью – вы уже будете выглядеть намного выигрышнее, чем с тенями не вашего цвета.

Самые опасные и непослушные тени – голубые, розовые, зеленые и фиолетовые – ими нужно уметь пользоваться. Если не умете – отложите их, иначе ваша репутация будет запятнана и в глазах многих бы будете просто вульгарной.

Напомним, ранее сообщалось, ничто так не обновляет женщину, как асимметричная стрижка, суть которой в небольшой хитрости – с одной стороны волосы длиннее, а с другой - короче.

макияж ошибки макияжа макияж глаз
Сейчас вы просматриваете новость «Грубые проколы в макияже глаз, которые превращают в замухрышку». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:25
Кофе продлит жизнь: сколько чашек нужно пить в день
03:42
Грубые проколы в макияже глаз, которые превращают в замухрышку
03:01
Эксперт спрогнозировал, удастся ли США сорвать запуск Северного потока-2
02:20
Что нельзя есть после 30 лет: назван топ-5 продуктов
01:37
"Махновщина, замешанная на фашизме": Поклонская впала в истерику из-за Слуги народа
00:56
До 37 килограммов: в Кривом Роге школьницу затравили до анорексии Видео
00:19
17 февраля – какой сегодня праздник: С Днем доброты и Днем кота Видео
00:13
Под Киевом пьяный коп влетел в пешеходов прям на зебре, есть жертва Видео
16 февраля, воскресенье
23:29
"Я уверен в этом": Зеленский озвучил свою цель и рассказал о тоске за сценой
23:04
Опасный коронавирус косит пассажиров лайнера: заразились американцы
23:04
Самые модные стрижки для женщин после 50 лет с молодящим эффектом фото Фото
22:30
"Серьезная угроза": министр иностранных дел Польши распек действия России
22:00
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 5 выпуск 16-02-2020: слепые прослушивания Видео
21:57
Пилот потерял управление: во Франции произошла ужасная авиакатастрофа
21:39
Слуга народа обновила состав Высшего совета - кто попал в список
20:47
"Разбился о скалы": трагически погиб создатель знаменитого саундтрека к сериалу Бригада Видео
20:21
Сидите дома: Китай пошел на крайние меры из-за коронавируса
20:15
Как выжить в авиакатастрофе: пострадавшие поделились опытом
20:13
"Мародер кукухой тронулся": в Сети заплевали оскорбившего бойцов ВСУ экс-советника Порошенко
19:44
Слезы на глазах: Элтона Джонса подкосила опасная болезнь
19:41
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: барыш, любовная авантюра и встреча с жульем
19:32
"Зловещие замыслы": в РФ оценили провал в Мюнхене "плана по Донбассу"
19:16
Страшная катастрофа МАУ: секретарь СНБО поехал в Иран - цели визита
19:05
Гороховый суп с копченостями, курицей или ребрышками: доступные рецепты Видео
18:54
"Вопиюще не выполняется": в РФ поставили условия для проведения "нормандского саммита"
18:43
Хорошие новости: в Китае запустили в производство первое лекарство от коронавируса
18:42
Будте начеку: спасатели предупредили о жуткой опасности в Карпатах
18:16
Стоит ли бежать в обменник: аналитики дали прогноз курса доллара на неделю
18:14
"Резать сволочей сразу": в Сети обсуждают идею о совместных с ОРДЛО патрулях на Донбассе
17:52
Гороскоп на 16 февраля всех знаков Зодиака: чем грозит день покровительницы мрака
17:34
Нелепая смерть: девушка умерла после конкурса по поеданию пирожных Видео
17:30
Передали оборудование, обучают пограничников: США помогают Беларуси укреплять границу с Украиной
16:59
"Собрал вещи и уехал": Арахамия рассказал о спорах в ОП перед увольнением Богдана
16:27
"Пи*ар с пропагандистской ху*ней": в Сети оценили поздравление Гончаренко с днем независимости Кубани Видео
16:25
В Киеве объявлен желтый уровень опасности: что это значит
16:09
Вирус в Китае: появились обнадеживающие данные
16:04
Малайзия ввела жесткий запрет из-за китайского коронавируса: в чем суть
16:00
Модные платья - самые неожиданные тренды весны 2020 фото Фото
15:43
В Украине подготовили сюрприз с повышением пенсий: что известно
15:36
Пришейте к шляпам резиночки: синоптик предупредила и сильном ветре
15:34
"Клоун" в наручниках: в Киеве задержали скандального авторитета из обоймы Януковича Видео
15:11
Захват украинского судна: "суд" оккупантов арестовал украинских рыбаков Видео
14:50
Ждать 200 лет: "слуга народа" огорошила украинцев сроками замены старого жилья
14:43
Как не подхватить коронавирус в дороге: правила от Комаровского Видео
14:36
"Это не *бать детей": Шнуров жестко осадил протоиерея РПЦ
14:29
"Ты мост построил оху*тельный": в сети высмеяли "селфач" Кличко и Цукерберга
14:29
"В Сибири земли много": Киевсовет отказался выделить участок под церковь УПЦ МП
14:07
Попытался изнасиловать и бросил раненой на рельсах: в Бердичеве неизвестный напал на девушку
14:00
Кошмарное ДТП на Львовщине: авто слетело в озеро, четверо погибших Фото
13:40
"Пи*арас", "вшивая собака": экс-нардепы устроили свару в прямом эфире Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять