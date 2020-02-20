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Мужские прически на длинные волосы 2020 – в моде топ кнот и булочка фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

20 февраля 2020, 06:22

Выбросьте из головы страшилки о том, что длинные мужские волосы требуют много усилий для укладки. Самое сложное испытание - дождаться, пока волосы вырастут.

  • Мужские прически на длинные волосы 2020 Instagram
  • Мужские прически на длинные волосы 2020 Instagram
  • Мужские прически на длинные волосы 2020 Instagram
  • Мужские прически на длинные волосы 2020 Instagram
  • Мужские прически на длинные волосы 2020 Instagram
  • Мужские прически на длинные волосы 2020 Instagram
  • Мужские прически на длинные волосы 2020 Instagram
  • Мужские прически на длинные волосы 2020 Instagram
  • Мужские прически на длинные волосы 2020 Instagram
  • Мужские прически на длинные волосы 2020 Instagram
  • Мужские прически на длинные волосы 2020 Instagram
  • Мужские прически на длинные волосы 2020 Instagram
  • Мужские прически на длинные волосы 2020 Instagram
  • Мужские прически на длинные волосы 2020 Instagram

Иногда это протест, иногда обычно желание выделиться из толпы, а порой это стиль жизни и даже философия. Так или иначе, длинные мужские волосы продолжают из года в год быть модными.

Длинные волосы позволяют мужчинам экспериментировать – сегодня можно закрутить булочку, завтра сделать хвостик, а там и вовсе распустить волосы. И каждый раз – это совершенно разный, но всегда очень выигрышный, загадочный и мужественный образ.

В 2020 году, в начале нового десятилетия, в мужских прическа наблюдается акцент на удлинение - короткие фейды и андеркаты постепенно уходят на полку истории. Если вы пока на распутье, но в глубине души хотели бы кардинальных изменений, то знайте - среди множества мужских причесок на длинные волосы вы точно найдете ту, которая вам гармонично подойдет.

И выбросьте из головы страшные фантазии о том, что длинные мужские волосы требуют много сил и времени для ухода и укладки. Самое сложное испытание, через которое вам придется пройти – это дождаться, пока ваши волосы вырастут.

А если вы уже обладатель длинных волос, тогда ознакомьтесь со свежими трендами в длинных мужских причёсках в фотогалерее, которую собрал Главред.

Модные мужские прически длинные волосы 2020 – тренды

Волосы до подбородка

Если вы еще не успели отрастить волосы, или не хотите слишком длинные волосы, то остановите свой выбор на причёске до подбородка. Это универсальная длина, которая вообще не требует мороки с укладкой – сушить такие волосы легко, и они всегда смотрятся превосходно – не важно, расчешите вы их, красиво высушите или они у вас непослушные, потому что кудрявые.

Мужские прически на длинные волосы 2020
Волосы до подбородка 2020 / Instagram

Длинные волосы

Глубоко заблуждается тот, кто думает, что для того, чтобы придать длинным волосам ухоженный вид, нужно много средств для укладки волос. Не более, чем для укладки стрижки ястреб с легким ирокезом.

Длинные волосы 2020 / Instagram

Мужская прическа булочка

Скрутите волосы в пучок на макушке и завяжите их при помощи мужской резинки для волос – и все, модная прическа готова. Учтите, что этот вариант довольно универсален и подходит практически всем, а удобство его неоспоримо – благодаря булочке волосы не будут напрягать и лезь в лицо.

Мужские прически на длинные волосы 2020
Мужская прическа булочка / Instagram

Мужская прическа топ кнот

Мужская стрижка на длинные волосы топ кнот немного похожа на мужскую булочку, но в то же время это совершенно другая прическа и суть ее в контрастах. Если мужская булочка – это завязанные длинные волосы, то есть вся шевелюра, то топ кнот, или мужской узел сверху, подразумевает завязанный пучок волос, при этом виски и затылок выбриты. К слову, эту стрижку уже давно называют одной из самых сексуальных.  Кстати, такой вариант прически не требует особо длинных волос – в узел можно завязать даже удлиненную макушку.

Мужские прически на длинные волосы 2020
Мужская прическа топ кнот / Instagram

Мужская прическа с хвостиком

Самая популярная мужская прическа на длинные волосы – это хвост. Каждый длинноволосый мужчина должен найти то идеально место, в котором ему следует завязать хвост – на затылке высоко, посредине или низко. При этом помните, что каждый хвост можно быстро превратить в булочку. Один из модных вариантов мужского хвоста 2020 – это сложенный вдвое хвост, при этом завязывается только верхняя часть волос. Такая себе мальвинка, только мужской вариант.

Мужские прически на длинные волосы 2020
Мужская прическа с хвостиком / Instagram

Напомним, ранее сообщалось, короткая мужская стрижка кроп – это ремикс короткого затылка и висков, и густой "тяжелой" шевелюрой сверху, которую обрамляет ровный срез челки. Стрижка кроп 2020 подходит обладателям густых волос, при этом очень важно, чтобы сверку парикмахер оставил волосы достаточно длинными, чтобы челку можно было срезать ровно – это подчеркнет текстуру самой стрижки.

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