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Модная обувь 2020 весна – в моде желтая обувь и туфли Мэри Джейн: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

23 февраля 2020, 05:55

Наверное, мир очень сильно устал от плохих новостей, поэтому на подиум выходит солнце во всех его проявлениях. Желтая обувь – самая модная в сезоне весна 2020.

  • Женская обувь 2020 весна Instagram
  • Женская обувь 2020 весна Instagram
  • Женская обувь 2020 весна Instagram
  • Женская обувь 2020 весна Instagram
  • Женская обувь 2020 весна Instagram
  • Женская обувь 2020 весна Instagram
  • Женская обувь 2020 весна Instagram
  • Женская обувь 2020 весна Instagram
  • Женская обувь 2020 весна Instagram
  • Женская обувь 2020 весна Instagram
  • Женская обувь 2020 весна Instagram
  • Женская обувь 2020 весна Instagram
  • Женская обувь 2020 весна Instagram
  • Женская обувь 2020 весна Instagram
  • Женская обувь 2020 весна Instagram

Вы уже, наверное, с нетерпением ждете, когда потеплеет настолько, чтобы можно было переобуться в красивые туфли или босоножки, и дефилировать по улицам своего города или поселка.

Честно говоря, у каждого из нас свои критерии выбора обуви. Кто-то ценит исключительно удобство и обращает внимание на качество, а для других важно, чтобы костюмчик красиво сидел – или, проще говоря, чтобы обувь была красивой, и ради этого они готовы на любые жертвы.

Мода 2020 постаралась угодить всем, поэтому вряд ли кто-либо разочаруется. В частности, на весну у этой изворотливой старушки, которая диктует нам определенные правила, большие планы, и уже сегодня вы можете в этом убедиться сами. В царстве женской обуви весной будет очень интересно!

Главред собрал самые свежие модные тренды женской обуви 2020 сезона весна и подготовил фотогалерею – обязательно пролистайте, а вдруг найдете пару обуви своей мечты.

Модная обувь 2020 весна – самые горячие тренды

"Ах эти желтые ботинки"

Наверное, мир очень сильно устал от мрака, проблем, злобы и плохих новостей, поэтому на подиум выходит солнце и радость во всех его проявлениях. Желтая обувь – это must have весны 2020: кроссовки, туфли, босоножки, ботинки, полусапожки – да все, что найдете, если цвет желтый – вы будете в тренде!

Женская обувь 2020 весна
Желтая женская обувь 2020 весна / Instagram

Цепочки, всюду цепочки

В моду входит крутой и очень яркий тренд, от которого многие будут в восторге. Готовьтесь к цепочкам, которые будут звенеть и блистать на ваших туфлях и босоножках. Это могут быть как тоненькие цепочки, так и более объемные.

Женская обувь 2020 весна с цепочками / Instagram

Мокасины на высоких каблуках

Мокасины – любимый тип обуви многих женщин, потому что они удобны. Но весна вам удивит – в моду входят мокасины на широком и довольно высоком каблуке. Это совершенно неожиданный тренд, и только время покажет, приживутся ли такие мокасины в наших широтах.

Женская обувь 2020 весна
Женская обувь 2020 весна - мокасины на каблуках / Instagram

Туфли Мэри Джейн с ремешком

Все же есть что-то магическое в туфлях Мэри Джейн, которые более чем сто лет назад покорили весь мир. Симпатичные и очень изящные туфли на каблуках или без каблуков, с полукруглыми или острыми носками, но обязательно с ремешком на подъеме, — это визитная карточка моды 2020.

Женская обувь 2020 весна
Туфли Мэри Джейн 2020 / Instagram

Асимметричные ремешки

Слава знаменитых туфель Мэри Джейн не дает покоя многим дизайнерам обуви, поэтому в 2020 году ждите настоящий парад туфель со всевозможными оригинальными ремешками – на пальцах и всевозможные асимметричные ремешки.

Женская обувь 2020 весна
Женская обувь 2020 весна - асимметричные ремешки / Instagram

Читайте такжеМодные пальто - названы самые горячие тренды весны 2020: фотоНапомним, ранее сообщалось, несколько лет назад кожаные штаны были изгоями, а на тех, кто их надевал, смотрели с сочувствием – мол, у человека кризис. В 2020 году ситуация изменилась. Все знаменитости сейчас носят кожаные брюки. В основном это штаны из искусственной кожи, и очень часто они свободного кроя, а длина – чуть ниже колена. 

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