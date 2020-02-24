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Ламинирование волос – сколько держится эффект, плюсы и минусы процедуры

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

24 февраля 2020, 06:12

Если у вас ломкие волосы, секущиеся кончики, вы испортили волосы неудачной завивкой или дешевой краской для волос, тогда ламинирование – панацея для вас.

У ламинирования волос есть плюсы и минусы / Instagram

В мире все настолько быстро меняется, что порой не успеваешь даже оглянуться назад и подвести какие-то итоги. В индустрии красоты все меняется еще быстрее.

Пока вы пытаетесь решиться на кардинальную смены прически, или мучительно выбираете цвет краски для волос, которая подойдет вам идеально, или ищете чудо-шампунь, который исцелит ваши поврежденные завивкой, феном, плойкой или расческой волосы, другие уже ламинируют волосы.

Если вы еще не знаете, что это такое, то, наверняка, вы сразу вспомнили очередь в канцелярский отдел и ламинацию документов – какого-то свидетельства или справки. И если у вас возникает мысль, что эта процедура защищает волосы, то логика у вас железная.

Что такое ламинирование волос

Так вот, ламинирование волос еще называют запайкой. Если говорить простыми словами, то суть ламинирования в том, чтобы обернуть волосы в своеобразную "пленку".

Если у вас ломкие волосы, постоянно раздражают секущиеся кончики или вы испортили волосы неудачной завивкой или "обожгли" их дешевой краской для волос, тогда ламинирование – это та волшебная "пилюля", которая поможет вам выглядеть на миллион долларов.

А еще ламинировать можно здоровые волосы. Почти уже весна, скоро солнце начнет в буквальном смысле "жарить" нас, и защитить волосы от УФ-лучей – ваша главная задача.

Ламинирование волос До и После / Instagram

Преимущества ламинирования волос

Если вы решитесь на эту процедуру, то прежде, чем бежать в салон красоту, ВНИМАТЕЛЬНО оцените плюсы и минусы ламинирования. Как и многие вещи, у ламинирования есть и недостатки.

Сегодня в интернете много инструкций для ламинирования волос в домашних условиях, но лучше не спешите – не лишним будет зайти в салон красоты, где вы обычно стрижетесь, и задать все интересующие вас вопросы непосредственно мастерам.

Не верьте с полуслова советам тех, кто пишет только позитивные отзывы об этой процедуре и убеждает вас в том, что это единственный возможный вариант решения вашей проблемы. Потом может оказаться, что решить свою проблему вы могли иначе.

В общем, обещанные плюсы ламинирования волос.

Визуально волосы почти сразу станут здоровыми – вернее, будут выглядеть такими. Появится блеск, сияние и объем – волосы утолщаются и становятся крепче.

О секущихся волосах останется только неприятное воспоминание, которое вы сразу же выбросите из головы.

Если у вас покрашенные волосы, то цвет не будет быстро смываться.

Если у вас кудрявые или вьющиеся волосы, то готовьтесь к изменению структуры волос – они станут прямыми и послушными.

Недостатки ламинирования волос

Если надумали ламинировать волосы, тогда постарайтесь перед этой процедурой их покрасить. Иначе вам придется довольствоваться тем цветом, который есть.

Те, кто любит локоны, могут сразу бежать запасаться тоннами средств для укладки или забыть о локонах. Дело в том, что волосы после ламинирования становятся плотными. Да и тяжесть волос – враг локонам, после множества усилий вы будете в ужасе – не успеете доехать до вечеринки, как локоны растают, словно снег на солнце. Поэтому о модных в 2020 году кудряшках и локонах можете забыть – если решитесь на ламинирование волос.

После процедуры ламинирования волос вам придется пойти в магазин и купить специальные средства для ухода за волосами. От любимого шампуня, бальзама и маски придется отказаться, ведь они сведут на нет все ваши усилия.

Будьте готовы к тому, что ваши волосы будут быстро жирнеть.

НЕЛЬЗЯ ламинировать волосы тем, кто ждет малыша или кормит грудью.

Сколько держится эффект и как часто делать

Об эффекте ламинирования волос в домашних условиях расскажем в другой раз. А вот если вы сделаете эту процедуру в салоне красоты, то наслаждаться эффектом волос как у девушки с рекламы популярного шампуня, от 30 до 45 дней.

Потом вам нужно будет повторить процедуру, или забыть о ней, и искать новую возможность подарить волосам вожделенную красоту.

Кстати, ваши волосы от ламинирования не пострадают.

Читайте такжеОкрашивание 2020 весна – названы самые модные цвета волос: фотоНапомним, ранее сообщалось, если у вас круглое лицо, то неправильная прическа может визуально сделать лицо полным, чего допускать нельзя. В то же время удачно подобранная женская стрижка для круглого лица подчеркнет ваши лучшие черты - красивую улыбку, большие глаза, в которых можно утонуть, симпатичные ямочки на щеках и аккуратный носик.

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