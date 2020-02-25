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Маленькие хитрости омолаживающего макияжа глаз для женщин после 40 лет

25 февраля 2020, 06:35

Главный секрет в том, чтобы забыть навсегда тот макияж, при помощи которого мы покоряли мир, когда нам было 16, 20 и даже 25 лет.

Названы хитрости омолаживающего макияжа глаз / Instagram

Красиво выглядеть – это даже не желание каждой женщины, а заложенная в ее подсознании самой природой задача. Потому что от того, как женщина выглядит, напрямую зависит то, как она себя чувствует.

Но в погоне за красотой мы часто перегибаем палку: то помаду слишком яркую взяли, то тени, которые совершенно не подходят нам, то стрелки слишком жирные нарисовали.

Макияж – это наука, но постичь ее может каждая женщина. Особенно важно научиться правильно краситься тогда, когда на лице появляются морщинки. У одних они появляются уже в 30, а другие хватаются за голову после 40 лет. Так или иначе, возраст берет свое, а если еще сделать неудачный макияж, то вполне можно превратиться в старушку.

При этом существует несколько простых секретов, которые помогут "смыть с лица" несколько лет, а то и целых десять. Но самый главный секрет в том, чтобы забыть навсегда тот макияж, при помощи которого мы покоряли мир, когда нам было 16, 20 и даже 25 лет.

Маленькие хитрости омолаживающего макияжа глаз для женщин после 40 лет

Брови

Самое первое, на что следует обратить внимание – это брови. Вот в качестве эксперимента – станьте с утра возле зеркала, и приведите в порядок брови – и вы увидите, что даже без теней, туши и подводки вы выглядите превосходно.

Уже в прошлом толстые и четкие брови. Сейчас в моде нежные, почти натуральные брови. Не гонитесь за четким правильным контуром – левая и правая часть лица все равно в природе не совсем одинаковые. Важно, чтобы часть бровей ближе к переносице – так называемая головка, а также хвостик – были чуть светлее, чем изгиб бровей. Постарайтесь выбрать удачный карандаш для бровей – в идеале он должен быть немного темнее, чем цвет ваших волос.

Тени

Если вы чувствуете, что вы понемногу начинаете свою собственную войну за молодость, тогда выбросьте все темные тени. Отныне ваши друзья – тени светлых и натуральных оттенков. Всевозможные варианты бежевых и кремовых теней, в идеале – с едва заметным мерцанием – это то, на что вы должны обращать внимание в магазинах косметики в первую очередь. Также попробуйте мятные и персиковые тени – они хорошо освежают образ. Важно при этом внутренний угол глаза и пространство под бровью высветлить. Это поможет "раскрыть" взгляд.

Хитрости макияжа, который молодит / Instagram

Ресницы

Если на чашу весов поставить хорошую тушь и подводку для глаз, то выиграет тушь, ведь красивые ресницы эффектно омолаживают лицо. Дело в том, что в возрасте, когда на лице и в уголках глаз появляются морщины, подводку можно использовать только на верхнем веке от середины до внешнего уголка.

Кстати, тут наступает момент, когда нужно сказать "до свидания" стрелкам. Они в вашей жизни уже воспоминание – если, конечно, вы их рисовали. Нижнее веко нельзя вообще трогать – если подчеркнете его карандашом, то сделаете ваш взгляд более узким, что добавит вам несколько лишних лет.

И не забудьте про цвет лица

Все ваши усилия сойдут на нет, если ваша пудра или тональный крем визуально старят лицо. Опять же, светлые оттенки, излучающие нежность и молодость – это то, на что следует делать ставку.

Читайте такжеЖенские стрижки для круглого лица - самые модные прически 2020: фотоНапомним, ранее сообщалось, если вы купили набор теней, а в нем есть аппликатор – и это ваше единственное орудие во время нанесения теней – то будьте уверенны, что никогда ваш макияж не будет выглядеть роскошно. Мало того, что вы наверняка смешиваете разные тени, так еще и не можете их как следует растушевать.

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