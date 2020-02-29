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Мода 2020 – названы самые модные цвета в одежде на весну и лето: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

29 февраля 2020, 06:08

Яркая волна, насыщенная красками и позитивом, затронет каждого – даже если вы руками и ногами вцепились в свои любимые расцветки в гардеробе.

  • Модные цвета в одежде 2020 весна Instagram
  • Модные цвета в одежде 2020 весна Instagram
  • Модные цвета в одежде 2020 весна Instagram
  • Модные цвета в одежде 2020 весна Instagram
  • Модные цвета в одежде 2020 весна Instagram
  • Модные цвета в одежде 2020 весна Instagram
  • Модные цвета в одежде 2020 весна Instagram
  • Модные цвета в одежде 2020 весна Instagram
  • Модные цвета в одежде 2020 весна Instagram
  • Модные цвета в одежде 2020 весна Instagram
  • Модные цвета в одежде 2020 весна Instagram
  • Модные цвета в одежде 2020 весна Instagram
  • Модные цвета в одежде 2020 весна Instagram
  • Модные цвета в одежде 2020 весна Instagram
  • Модные цвета в одежде 2020 весна Instagram
  • Модные цвета в одежде 2020 весна Instagram
  • Модные цвета в одежде 2020 весна Instagram

Маленькими шагами, но очень уверенно, мы с вами добрались до весны. Тепла осталось ждать совсем немного. В любом случае, календарная весна уже готова впечатлять нас ароматами первых цветов и чистыми яркими красками оживающей природы.

Одни, закрученные в водовороте жизни и работы, могут пройти мимо всего этого и не заметить, как из-под земли пробиваются первоцветы, а другие, вдохновленные первыми тюльпанами, крокусами и нарциссами, будут сиять от радости и излучать счастье.

В любом случае весна – для всех, а вместе с ней в нашу жизнь входят новые ритмы и новые цвета в одежде.  Да-да, после мрачной и угрюмой зимы мы в сами попадаем в период настоящего возрождения. Яркая волна, насыщенная красками и позитивом, затронет каждого – даже если вы руками и ногами вцепились в свои любимые расцветки в гардеробе, вряд ли вы не заметите буйства красок вокруг.

Мода 2020 взяла курс на индивидуальность – каждый в этом году имеет шанс выделиться и выглядеть сногсшибательно. Не говорите сразу "нет" - даже самый крохотный, но яркий аксессуар цвета красного мака и желтых тюльпанов спасет ваш образ и превознесет вас в ранг модницы.

Главред узнал, какие цвета будут преобладать в одежде весной и даже предстоящим лето, которое, как известно, наступает совершенно неожиданно. Посмотрите нашу фотогалерею модной одежды на весну-лето 2020 – а вдруг вдохновитесь и уже завтра начнете подыскивать вещи, чтобы обновить гардероб.

Модные цвета в одежде 2020 весна/лето

Надо отдать должное внимательной моде, которая нашептала в уши именитых дизайнеров то, о чем мы давно мечтали. Наконец-то в моде не сиротливые один-два цвета, а есть, из чего выбрать.

Горячий тренд на весну и лето – оранжевый

Одни скажут, что нужно быть достаточно смелым, чтобы носить оранжевые вещи, и еще более смелым, чтобы купить оранжевую сумку или туфли. В то же время другие смело облачаться во все оранжевое и будут собирать восторженные взгляды и комплименты.

Модные цвета в одежде 2020 весна
Модные цвета в одежде 2020 весна  - оранжевый / Instagram

Красный мак - главный цвет сезона весна-лето 2020

Наконец-то многие скажут "ура" - в моде цвет воистину магических цветов, завораживающих своей красотой – красных маков. Обязательно запаситесь красными аксессуарами – они помогут вытянуть любой образ. И помните, наиболее удачно красный сочетается с белым и черным. А если у вас хватает мужества, тогда вещи цвета красного мака – то, на что следует обратить внимание в первую очередь.

Модные цвета в одежде 2020 весна
Модные цвета в одежде 2020 весна - красный мак / Instagram

В моде изумрудный и фисташковый цвета

Сложно представить весну и лето без зеленого цвета, поэтому срочно проведите ревизию своего гардероба и, если что-то подходящее найдете – считайте, вы уже в тренде. Если говорить об оттенках зеленого, то в приоритете фисташковый и изумрудный. Чтобы выглядеть потрясающе и элегантно, дизайнеры советуют сочетать вещи и аксессуары фисташкового и изумрудного цвета с вещами более спокойных оттенков телесного цвета или с черными, который всегда в моде.

Модные цвета в одежде 2020 весна
Модные цвета в одежде 2020 весна - изумрудный / Instagram

Этот букет сирени...

Да-да, в моде, на вполне законных основаниях, фиолетовый цвет, а самые популярные оттенки – лиловый и сиреневый. После небольшого затишья сиреневый вернулся в моду, и если вы проявите немного фантазии, и будете сочетать этот немного депрессивный и ностальгический цвет с зеленым, желтым и голубым – то так и знайте, что вы очень стильная, ведь это свежий тренд на весну и лето 2020.

Модные цвета в одежде 2020 весна
Модные цвета в одежде 2020 весна - сиреневый / Instagram

Желтые тюльпаны и бананы

Для тех, кто хочет выглядеть ярко, но в то же время не особо привлекать внимание – в моде появился бледный желтый цвет. Хотя, цвет банана – из тех, на которые можно смотреть вечно, как на огонь и воду – с одной стороны, успокаивает, а с другой – до чего же он очаровывает, это бледно-желтый цвет. Стилисты советуют сочетать его с вещами черного и бежевого цвета.

Модные цвета в одежде 2020 весна
Модные цвета в одежде 2020 весна - желтый / Instagram

Ищите небесно-голубой!

Первое, на что обращают многие, когда наступает весна – это на то, каким становится небо. Мы так долго ждали, когда наконец-то серые тучи прекратят давить на нас свой мрачностью, что вполне заслужено небесно-голубой цвет получил почетное место в списке главных цветов в одежде весна-лето 2020.

Модные цвета в одежде 2020 весна
Модные цвета в одежде 2020 весна - голубой / Instagram

Малиновый закат и все его оттенки

Этот цвет скорее на любителя – он или нравиться, или нет. Но все же старушка-мода постаралась на славу и затянула в 2020 года всевозможные оттенки розового – от малинового до цвета бледного зефира. Кто знает, может среди обилия оттенков вы все же найдете тот, который будет удостоен вашего внимания.

Модные цвета в одежде 2020 весна
Модные цвета в одежде 2020 весна - малиновый / Instagram

Читайте такжеМаникюр 2020 весна – в моду вернулся французский маникюр из 90-х: фотоНапомним, ранее сообщалось, в моду 2020 вернулись скромные, без излишеств, не громоздкие и чаще всего однотонные ретро-кроссовки из 80-х. Это кроссовки бегуны и теннисные кроссовки, которые очень практичны, аккуратно выглядят на ноге, что позволяет сочетать с многими вещами. А учитывая то, что вещи возвращаются, как правило, не на один год, то можете себе такие кроссы уже присматривать – они постепенно захватят все лидирующие позиции в модных трендах.


 

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