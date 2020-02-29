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Женские стрижки для квадратного лица – самые удачные прически 2020: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

29 февраля 2020, 12:35

Чтобы прямую и немного тяжелую линию подбородка "облегчить", нужно визуально вытянуть лицо. С этой задачей легко справляются легкие локоны или волны.

  • Стрижки на квадратное лицо 2020 Instagram
  • Стрижки на квадратное лицо 2020 Instagram
  • Стрижки на квадратное лицо 2020 Instagram
  • Стрижки на квадратное лицо 2020 Instagram
  • Стрижки на квадратное лицо 2020 Instagram
  • Стрижки на квадратное лицо 2020 Instagram
  • Стрижки на квадратное лицо 2020 Instagram
  • Стрижки на квадратное лицо 2020 Instagram
  • Стрижки на квадратное лицо 2020 Instagram
  • Стрижки на квадратное лицо 2020 Instagram
  • Стрижки на квадратное лицо 2020 Instagram
  • Стрижки на квадратное лицо 2020 Instagram
  • Стрижки на квадратное лицо 2020 Instagram
  • Стрижки на квадратное лицо 2020 Instagram
  • Стрижки на квадратное лицо 2020 Instagram
  • Стрижки на квадратное лицо 2020 Instagram
  • Стрижки на квадратное лицо 2020 Instagram
  • Стрижки на квадратное лицо 2020 Instagram
  • Стрижки на квадратное лицо 2020 Instagram

Прелесть в том, что все мы разные. И если в юности и даже в молодости мы слишком близко к сердцу принимаем все свои, на первый взгляд, недостатки, то со временем, когда учимся принимать себя, понимаем, что мы прекрасны.

Все женщины красивы, главное – найти свою стрижку, которая наиболее удачно подчеркнет плюсы и замаскирует то, что нам кажется минусом, и цвет волос, который будет гармонично сочетаться с цветом наших глаз.

Когда женщина смотрит на себя в зеркало и видит там стильную красотку, у нее начинают сиять глаза.  А если женщина нравится сама себе, то окружающие обязательно прочитают это в ее глазах.

Уже весна распаковывает свои чемоданы, набитые всевозможными цветами и солнечными деньками – самое время заняться собой. Через не хочу и не могу - ради счастливой улыбки в зеркале, которая окрылит и заставит верить в лучшее.

Мода 2020 подготовила несколько сюрпризов для обладательниц квадратной формы лица. И даже если вам кажется, что вы уже нашли ту единственную прическу, которая подходит вам, все равно - важно учитывать тренды и веяние времени. Не нужно забывать, что мы с вами стоим на пороге нового десятилетия, и крайне важно, чтобы стрижка не только подходила к вашему лицу, но и была стильной

Главред узнал, какие стрижки и прически для квадратного лица будут модными в 2020 году, а в фотогалерее – самые свежие образцы. Кстати, квадратное лицо – это когда линия подбородка прямая.

Модные женские стрижки для квадратного лица 2020 – главные тренды

Длинные локоны или волны

Чтобы прямую и немного тяжелую линию подбородка "облегчить", нужно визуально вытянуть лицо. С этой задачей легко справляются легкие локоны или волны. Если вы при этом волосы осветлите, то получите идеальное решение. Хотя можно обойтись и без осветления, главное – локоны и волны.

Легкая коса

Если у вас длинные волосы, а локоны и волны – это не ваш стиль, тогда заплетите легкую косу, при этом уложите ее на бок. Такая прическа классно уравновешивает лицо и добавляет образу нежности. При этом учтите – важно, чтобы некоторые пряди слегка свисали на лицо.

Кудри

Если у вас средние волосы, или, скажем, каре, то сделайте модные в 2020 году кудри – и вы увидите, как быстро сместятся акценты с подбородка на волосы. Если при этом волосы покрасить в яркий цвет – то вряд ли кто-то обратит внимание на ваш подбородок, а вы убедитесь, что проблема в вашей голове, то есть в мыслях.

Лоб с многослойной челкой

Если вы любите гладкие волосы, и у вас удлиненное прямое каре, тогда вам нужно учесть один важный момент - прямые волосы с ровным срезом подчеркивают линию подбородка. Для того, чтобы лицо уравновесить, нужна удлиненная, многослойная челка на бок. И вот удлиненное каре, или как еще его называют – лоб – играет другими красками, а ваше лицо выглядит более нежным и мягким.

Каре до подбородка с челкой

Эта стрижка – магическая. Обычное каре до подбородка для обладательниц квадратного лица – одна из самых удачных стрижек. Главное – сделать красивую прямую челку, которая подчеркнет красоту глаз и сместит все акценты на линию лба.

Асимметричный короткий боб с челкой

Если у вас короткие волосы, то лучший способ визуально удлинить лицо – это сделать асимметрию. Эта боковая челка, которая удлиняет одну из сторон лица – словно волшебная палочка, которая размывает угловатые черты лица.

Многослойные волосы

 Удлиненная боковая челка и пряди разной длины на длинных или средних волосах – хороший вариант для тех, кто не любит четких линий и ценит свободу во всем. Тут результат зависит от мастерства парикмахера – важно, чтобы пряди добавляли образу нежности, а не подчеркивали линию подбородка.

Читайте такжеЖенские стрижки для круглого лица - самые модные прически 2020: фотоНапомним, ранее сообщалось, стрижка шегги, которая сейчас переживает настоящий ренессанс, позволяет без особых добавить объема коротким, средним и длинным волоса. Женская стрижка шегги на тонкие волосы 2020 – это хаотичные пряди, которые в результате делают шевелюру лохматой и роскошной. Оригинальная челка шторка, которая растекается по сторонам, усилит эффект.

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