Маникюр 2020 весна – в моде лавандовый маникюр и оранжевые ногти: фото

Сотканный из весенних цветов, сиреневый и лавандовый маникюр подарит уже подзабытое ощущение, когда глаза радуются цвету.
Вот она и наступила – долгожданная весна, на которую у многих из нас большие планы и надежды. Потому что весна позволяет нам чувствовать себя счастливыми без особого повода – просто потому, что ярко светит солнце, поют птички и оживает после долгой зимы природа, а вместе с ней и мы.
Мысленно проведите границу между зимой и весной, оставьте в памяти о прошлом все самое лучшее, усаживайтесь поудобнее и приготовьтесь к увлекательному путешествию под названием весна 2020 – вот где нас ждет фонтан красок, и первая остановка – маникюр!
Весенний маникюр 2020 открывает новую главу в истории нейл-искусства, и многое из того, что будет в моде этой весной, будет периодически всплывать в трендах в ближайшее десятилетие.
Главред собрал самые свежие тенденции в модном маникюре 2020 на весну. Обязательно посмотрите фотогалерею – там собраны новинки нежного и элегантного маникюра сезона весна 2020.
Модный весенний маникюр 2020 – тренды и новинки
Лавандовый и лиловый маникюр
Самый нежный маникюр 2020 весна – это лиловый и лавандовый. Это не вчерашний день, а дань моде, которая решила, что сотканный из весенних цветов, сиреневый и лавандовый маникюр подарит уже подзабытое ощущение, когда глаза радуются цвету. Такие ногти моно смело украшать рисунками весенних цветов.
Желтый маникюр
Наверное, уже с каждого утюга кричат – желтый цвет в моде. Поэтому желтые ногти – теплые и сладкие, словно цветочный мед, вы увидите весной на руках многих подруг и просто случайных прохожих женщин. Виной всему – очень выигрышный нежный желтый цвет, устоять перед которым сложно.
Мягкий оранжевый маникюр
Согласитесь, оранжевый цвет сразу в воображении рождает довольно яркие и даже агрессивные ассоциации. Но мода 2020 решила категорично перечеркнуть этот стереотип, и подготовила для маникюра мягкие оттенки оранжевого. Наслаждайтесь очень приятным цветом – сейчас самое время.
Красивый маникюр 2020 весна – синий
Небо у нас над головами, но мы порой настолько заняты, что даже некогда посмотреть вверх. Специально для тех, кто забыл, что небо – часть нашей жизни, в трендах классический синий маникюр. Можете, конечно, украсить синие ногти, но не обязательно – так как в моде минимализм, а синий цвет – и так достаточно многословен.
Спокойный маникюр темно-зеленый
Порой удивляешься – есть масса роскошных оттенков, но они выброшены на полку истории и терпеливо ждут, когда наступит их черед покорять мир. Так "минута" славы длиной в целую весну наступила для темно-зеленого маникюра. Богатый и насыщенный, темно-зеленый хорошо сочетается с нюдовым или прозрачным лаком.
Обновленный маник френч
Французский маникюр, вдохновленный возвращением в тренды, очень быстро изменился до неузнаваемости. От классического френча осталось только название. Теперь в моде двойная улыбка – полумесяц у края ноготка, или улыбка в форме сердечка, или асимметрическое размещение улыбок. И судя по всему, это только начало. В ход пошли яркие оттенки, а дальше – ох как интересно, что нафантазируют умелые нейл-стилисты.
Жемчужный маникюр и металлик
Наблюдается одна важная тенденция: с одной стороны, в моде основательно закрепился маникюр металлик – всевозможные оттенки начиная от розового золота и заканчивая холодной платиной. С другой стороны, после длительного затишья, на виду опять появился жемчужный маникюр. Так вот, игра этих оттенков весной подарит массу вариантов дизайна ногтей, которые покорят нас невероятным сиянием.
Читайте такжеВесенний маникюр - в моду вернулись ногти из 70-х и желтый маникюр: фотоНапомним, ранее сообщалось, если вы цените естественную красоту, тогда весна 2020 – самое время принять классический французский маникюр. Без украшений. Только есть одно "но": белая полоска у края ноготка должна быть тоньше, чем обычно. Благодаря этому ногти и пальцы визуально становятся длиннее. И выглядит такой маникюр как негативное пространство.