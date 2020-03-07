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Яркий маникюр на 8 марта – лиловые ногти и мягкий оранжевый маникюр: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

7 марта 2020, 10:30

Сотканный из весенних цветов, сиреневый и лавандовый маникюр подарит уже подзабытое ощущение, когда глаза радуются цвету.

  • Весенний маникюр 2020 Instagram
  • Весенний маникюр 2020 Instagram
  • Весенний маникюр 2020 Instagram
  • Весенний маникюр 2020 Instagram
  • Весенний маникюр 2020 Instagram
  • Весенний маникюр 2020 Instagram
  • Весенний маникюр 2020 Instagram
  • Весенний маникюр 2020 Instagram
  • Весенний маникюр 2020 Instagram
  • Весенний маникюр 2020 Instagram
  • Весенний маникюр 2020 Instagram
  • Весенний маникюр 2020 Instagram
  • Весенний маникюр 2020 Instagram
  • Весенний маникюр 2020 Instagram
  • Весенний маникюр 2020 Instagram
  • Весенний маникюр 2020 Instagram
  • Весенний маникюр 2020 Instagram
  • Весенний маникюр 2020 Instagram
  • Весенний маникюр 2020 Instagram
  • Весенний маникюр 2020 Instagram
  • Весенний маникюр 2020 Instagram
  • Весенний маникюр 2020 Instagram
  • Весенний маникюр 2020 Instagram

Вот она и наступила – долгожданная весна, на которую у многих из нас большие планы и надежды. Потому что весна позволяет нам чувствовать себя счастливыми без особого повода – просто потому, что ярко светит солнце, поют птички и оживает после долгой зимы природа, а вместе с ней и мы.

Мысленно проведите границу между зимой и весной, оставьте в памяти о прошлом все самое лучшее, усаживайтесь поудобнее и приготовьтесь к увлекательному путешествию под названием весна 2020 – вот где нас ждет фонтан красок, и первая остановка – маникюр!

Весенний маникюр 2020 открывает новую главу в истории нейл-искусства, и многое из того, что будет в моде этой весной, будет периодически всплывать в трендах в ближайшее десятилетие.

Главред собрал самые свежие тенденции в модном маникюре 2020 на весну. Обязательно посмотрите фотогалерею – там собраны новинки нежного и элегантного маникюра сезона весна 2020.

Модный весенний маникюр 2020 – тренды и новинки

Лавандовый и лиловый маникюр

Самый нежный маникюр весна 2020 – это лиловый и лавандовый. Это не вчерашний день, а дань моде, которая решила, что сотканный из весенних цветов, сиреневый и лавандовый маникюр подарит уже подзабытое ощущение, когда глаза радуются цвету. Такие ногти моно смело украшать рисунками весенних цветов.

Весенний маникюр 2020
Нежный лиловый маникюр 2020 / Instagram

Желтый маникюр

Наверное, уже с каждого утюга кричат – желтый цвет в моде. Поэтому желтые ногти – теплые и сладкие, словно цветочный мед, вы увидите весной на руках многих подруг и просто случайных прохожих женщин. Виной всему – очень выигрышный нежный желтый цвет, устоять перед которым сложно.

Весенний маникюр 2020
Весенний маникюр 2020 желтый / Instagram

Мягкий оранжевый маникюр

Согласитесь, оранжевый цвет сразу в воображении рождает довольно яркие и даже агрессивные ассоциации. Но мода 2020 решила категорично перечеркнуть этот стереотип, и подготовила для маникюра мягкие оттенки оранжевого. Наслаждайтесь очень приятным цветом – сейчас самое время.

Весенний маникюр 2020
Весенний маникюр 2020 оранжевый / Instagram

Красивый маникюр 2020 весна – синий

Небо у нас над головами, но мы порой настолько заняты, что даже некогда посмотреть вверх. Специально для тех, кто забыл, что небо – часть нашей жизни, в трендах классический синий маникюр. Можете, конечно, украсить синие ногти, но не обязательно – так как в моде минимализм, а синий цвет – и так достаточно многословен.

Весенний маникюр 2020
Весенний маникюр 2020 синий / Instagram

Спокойный маникюр темно-зеленый

Порой удивляешься – есть масса роскошных оттенков, но они выброшены на полку истории и терпеливо ждут, когда наступит их черед покорять мир. Так "минута" славы длиной в целую весну наступила для темно-зеленого маникюра. Богатый и насыщенный, темно-зеленый хорошо сочетается с нюдовым или прозрачным лаком.

Весенний маникюр 2020
Спокойный маникюр 2020 темно-зеленый / Instagram

Двойной маник френч

Французский маникюр, вдохновленный возвращением в тренды, очень быстро изменился до неузнаваемости. От классического френча осталось только название. Теперь в моде двойная улыбка – полумесяц у края ноготка, или улыбка в форме сердечка, или асимметрическое размещение улыбок. И судя по всему, это только начало. В ход пошли яркие оттенки, а дальше – ох как интересно, что нафантазируют умелые нейл-стилисты.

Весенний маникюр 2020
Маник френч 2020 / Instagram

Жемчужный маникюр и металлик

Наблюдается одна важная тенденция: с одной стороны, в моде основательно закрепился маникюр металлик – всевозможные оттенки начиная от розового золота и заканчивая холодной платиной. С другой стороны, после длительного затишья, на виду опять появился жемчужный маникюр. Так вот, игра этих оттенков весной подарит массу вариантов дизайна ногтей, которые покорят нас невероятным сиянием.

Весенний маникюр 2020
Весенний жемчужный маникюр 2020 / Instagram

Читайте такжеВесенний маникюр - в моду вернулись ногти из 70-х и желтый маникюр: фотоНапомним, ранее сообщалось, если вы цените естественную красоту, тогда весна 2020 – самое время принять классический французский маникюр. Без украшений. Только есть одно "но": белая полоска у края ноготка должна быть тоньше, чем обычно. Благодаря этому ногти и пальцы визуально становятся длиннее. И выглядит такой маникюр как негативное пространство.  

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