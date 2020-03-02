УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Мода 2020 весна – в моде юбка-карандаш, колокол и джинсовые юбки: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

2 марта 2020, 06:02

Эффектная юбка-карандаш, словно королева, стала царствовать в этом году. Она подходит как в офис, так и на вечеринку, ведь выгодно подчеркивает фигуру.

  • Модные юбки весна 2020 Instagram
  • Модные юбки весна 2020 Instagram
  • Модные юбки весна 2020 Instagram
  • Модные юбки весна 2020 Instagram
  • Модные юбки весна 2020 Instagram
  • Модные юбки весна 2020 Instagram
  • Модные юбки весна 2020 Instagram
  • Модные юбки весна 2020 Instagram
  • Модные юбки весна 2020 Instagram
  • Модные юбки весна 2020 Instagram
  • Модные юбки весна 2020 Instagram
  • Модные юбки весна 2020 Instagram
  • Модные юбки весна 2020 Instagram
  • Модные юбки весна 2020 Instagram
  • Модные юбки весна 2020 Instagram
  • Модные юбки весна 2020 Instagram
  • Модные юбки весна 2020 Instagram
  • Модные юбки весна 2020 Instagram

Весна уже наступила, и внутренне каждая женщина ждет чуда. Конечно, чудеса случаются с теми, кто в них верит. Но не только. Иногда они происходят потому, что мы приложили усилий.

Скажем, чудеса происходят тогда, когда женщина надевают юбку. Красивая и удачно подобранная юбка превозносит женщину до небес, дарит ей ощущение уверенности в себе.

Банально, но факт – в юбке мы более женственны и привлекательны – по крайней мере, такими чувствуем себя. Но самое главное, не ошибиться с фасоном и правильно сочетать ее с другими вещами – например, весной 2020 модно носить юбки с рубашками и пальто.

Можете быть уверенны, что мода 2020 решила угодить всем или почти всем, поэтому в трендах юбки разных силуэтов, и вы точно найдете что-то особенное для себя. Правда, мини юбки остались за бортом.

Главред узнал, какие юбки будут в моде этой весной и летом. Популярные варианты юбок представлены в нашей фотогалерее – посмотрите, а вдруг у вас дома на вешалке ждет своего звездного часа юбка, которая сейчас вошла в моду.

Модные юбки весна 2020 - главные тренды

Юбка карандаш – самая модная юбка на весну 2020

Эффектная юбка-карандаш, словно королева, стала царствовать в этом году. Она подходит как в офис, так и на вечеринку, ведь выгодно подчеркивает фигуру, линию талии и бедер. За юбку-карандаш все худышки и обладательницы стройной фигуры должны хлопать старушке моде и 2020 году. Кстати, в моде трикотажные и кожаные юбки-карандаши – сочетайте их с топами, рубашками и блузками. Правда, есть один важный момент – наиболее удачно юбка-карандаш выглядит в сочетании с высокими каблуками. Но в данном случае выбор только за вами.

Модные юбки весна 2020
Модная юбка-карандаш 2020 весна / Instagram

Юбки миди – важный тренд сезона

В новое модное десятилетие женщины должны войти в юбках миди. Юбки средней длины - трапеция и колокол, которая узкая в районе талии и постепенно расширяется, - призваны добавить нам элегантности и изящности. Только прежде, чем покупать юбку трапецию или колокол, взгляните на себя в зеркало – эти фасоны хотя и способны скрыть некоторые недостатки фигуры, но все же визуально полнят.

Модные юбки весна 2020
Модные юбки миди весна 2020 / Instagram

Юбки с разрезом спереди

Если у вас красивые ноги, то юбка с разрезом спереди – это то, что вам нужно в сезоне весна-лето 2020. Очень сексуальные, и в то же время загадочные, средние и длинные юбки с разрезом спереди попытаются покорить вершину модного олимпа и влюбить в себя всех женщин мира. 

Модные юбки весна 2020
Модные юбки весна 2020 с разрезом спереди / Instagram

Джинсовые юбки вернулись в моду

Для тех, кто ценит практичность, в моду вернулись джинсовые юбки в винтажном стиле и рваные джинсовые юбки. Особенное место среди них занимают джинсовые юбки с разрезом спереди. Также в моде длинные джинсовые юбки, поэтому, если классика – не ваш стиль, выбирайте джинсовую юбку и наслаждайтесь весной, теплом и ярким солнечным светом.

Модные юбки весна 2020
Модные джинсовые юбки весна 2020 / Instagram

Читайте такжеМода 2020 весна – в моде одежда цвета красных маков и фисташек: фотоНапомним, ранее сообщалось, вместе с кожаными брюками в моду вернулись кожаные куртки – спортивного и более классического кроя. А если учесть, что 2020 год открыл новое десятилетие в моде – то так и знайте, кожаные куртки – это надолго, поэтому выбирайте подходящую модель и радуйтесь жизни. А расцветки - самые разные, ведь цветная кожа в почете!

мода 2020 юбки женские юбки модные юбки 2020 джинсовые юбки тренды
Сейчас вы просматриваете новость «Мода 2020 весна – в моде юбка-карандаш, колокол и джинсовые юбки: фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:45
Без победобесия: почему Украина не будет праздновать 9 мая
06:29
Потрясные постные блюда на каждый день: простые рецепты Видео
06:02
Мода 2020 весна – в моде юбка-карандаш, колокол и джинсовые юбки: фото Фото
05:30
Прирожденные победители: астролог назвала самый мощный знак Зодиака
04:55
Названо самое вредное сливочное масло и почему оно крошится
04:23
Доллар по 30 гривен: эксперт объяснил расклад на валютном рынке
03:50
"Проиграли войну": экс-узник рассказал печальную правду о Донбассе
03:01
Открыть эликсир жизни: астролог дала поразительный прогноз на март
02:19
Ученые выявили опасность позднего ужина
02:15
Украинцы будут платить больше за стационарный телефон: новые тарифы
01:56
В Запорожье археологи обнаружили остатки древнего города: уникальные фото Фото
01:39
Названо самое полезное молоко
00:57
"Теряете страну": "няш-мяш" распсиховалась из-за новых правил выезда в РФ для украинцев
00:18
2 марта – какой сегодня праздник: что делать в Чистый понедельник Видео
01 марта, воскресенье
23:59
Под Николаевом подростка обвинили в изнасиловании восьмилетнего мальчика
23:40
Астрологи рассказали, каким знакам зодиака стоит приготовиться к сюрпризам
23:27
Мода 2020 весна – в моде джинсовые куртки из 90-х и кожаные куртки: фото Фото
23:18
Блогер Диденко не намерена хоронить мужа, который умер при эксперименте с сухим льдом Видео
23:00
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 7 выпуск 01-03-2020: слепые прослушивания Видео
22:55
Пенсия как роскошь: кому не светит получение выплат на старости лет
22:27
Названы топ-3 правила для предотвращения сахарного диабета
22:16
Диетологи рассказали, стоит ли пить козье молоко
21:45
Гончарук встретился с Ермаком в ресторане Киева Видео
21:28
Эпидемия коронавируса: Минздрав срочно проверяет больницы
20:54
Скандальная дочь Стивена Спилберга угодила за решетку - причина
20:53
С митрополитом Онуфрием: Усик извинился в Прощеное воскресенье
20:13
"Делали вид, что России там нет:" украинка откровенно рассказала об армии Путина
20:08
На Донбассе подбили автомобиль ВСУ: один погиб, четверо ранены
19:32
"Где наши посылки?": в Украине "накрылась" одна из крупнейших служб доставки - в Сети негодуют Видео
18:59
В 1 апреля офицеры запаса отправятся на службу в армию
18:50
Тепло отменяется: синоптики шокировали погодой в начале марта
18:25
Ходит с палочкой: Мадонна упала со стула во время концерта
18:24
Крайние меры: в Париже закрыли известный музей из-за жуткого вируса
17:35
В Днепре расстреляли из гранатомета жилой дом
17:04
Коронавирус атакует: в Москве первый зараженный, в Беларуси второй случай инфицирования
16:36
В МИД обвинили Россию: пытается создать ложную реальность по Крыму
16:13
Украинцы в марте будут отдыхать на день меньше, чем год назад
15:51
Зеленского заметили в фитнес-клубе в центре Киева, опубликовано неожиданное фото
15:37
Хотел заразиться ради хайпа: в Иране от коронавируса умер пропагандист-шутник
15:20
Весенний щит в Сирии: Турция сбила два самолета сил Асада Видео
14:53
"Адская маршрутка": в Киеве автобус превратился в факел Видео
14:40
Обухом по голове – что готовит прогноз магнитных бурь на март 2020
14:34
В бой идут кулаки: украинские хоккеисты устроили эпические драки на льду Видео
14:24
"Готовы к жесткой игре": в Германии призвали наказать Путина за Сирию Видео
13:52
"Уроду срок обеспечен": в Киеве таксист отключился за рулем и врезался в столб - видео Видео
13:48
"Послать МВФ в ж*пу": "слуга народа" назвал единственный шанс для экономики Украины
13:47
Глава ОП Ермак встретился с заменой Суркова: что обсуждали
13:20
"Есть перечень вопросов": Разумков рассказал о б отставке Гончарука
12:59
Ползучее повышение цен: в Украине дорожает проезд в поездах
12:58
Китайскую заразу нашли в Крыму, в Австралии и Таиланде первые смерти
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять