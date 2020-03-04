УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Топовые прически и стрижки для кудрявых волос на эту весну: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

4 марта 2020, 11:45

В 2020 году кудри в моде, поэтому те, кому такую красоту подарила природа – могут вздохнуть с облегчением и даже возгордиться, что у них есть такое богатство.

  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram

Удивительно получается – те, у кого прямые волосы, мечтают о кудрях, а обладательницы кудрявых волос идут на всевозможные хитрости, чтобы их шевелюра стала гладкой. К слову, периодически в схватке с непослушными волосами они выигрывают, но чего им это стоит!

Так или иначе, в 2020 году кудри в моде, поэтому те, кому такую красоту подарила природа – могут вздохнуть с облегчением и даже возгордиться, что они обладают таким богатством. Наконец можно на вполне законных (продиктованных модой) основаниях прекратить погоню за прямыми волосами.

В любом случае, гнаться ни за кем не нужно, чтобы соответствовать трендам, потому что вы уже в тренде.

Правда, крайне важно придать волосам красивую форму и сделать такую стрижку, которая позволит вам почувствовать себя красивой, неотразимой и сногсшибательной! Да-да, имея кудри или волны от природы, важно использовать это себе на пользу.

И даже если вам кажется, что за всю свою жизнь вы уже знаете о возможностях своих волос все, и уже нашли ту единственную стрижку или прическу, которая подходит вам, помните – нужно меняться. Изменения во внешности дарят нам настолько мощных заряд энергии и наполняют внутренним драйвом, что горы можно свернуть и покорить те вершины, на которые до этого вы только засматривались.

Главред узнал, какие модные женские стрижки для кудрявых и волнистых волос будут в моде весной и летом 2020 года. А в нашей фотогалерее – самые свежие варианты, которые призваны вас вдохновить на изменения.

Модные стрижки для кудрявых волос 2020

Французская коса и булочка

Ваши кудрявые или волнистые волосы - это ваше секретное оружие, поэтому в следующий раз, когда у вас будет официальное мероприятие, отложите в сторону выпрямитель. Вместо этого создайте свободную французскую косу и закрутите ее конец в булочку. Несколько тонких прядей завершат образ и добавят вам элегантности.

Удлиненное каре на кудрявые волосы

Кто вам сказал, что кудри и каре несовместимы? Модное в 2020 году удлиненное каре на кудрявых волосах – это потрясающий вариант, заслуживающий аплодисментов. Легкие волны красиво обрамляют лицо и добавляют шарма. Эффектный штрих – заправить одну из сторон за ушко.

Многослойные кудрявые волосы

Чтобы ваши кудряшки выглядели более пышно, нужно добавить несколько слоев. Волосы сразу поднимутся, визуально шевелюра станет объемнее, а вы увидите в зеркале стильную красавицу. Чтобы лицо выглядело более мягко, можно сделать несколько прядей в области лица.

Кудрявый боб

Конечно, чем короче кудрявые волосы, тем они более непослушные. А если сделать стрижку боб? Если ваш мастер выберет правильную длину боковых прядей, то проблем с укладкой такой стрижки не будет. Когда вы оставляете длину немного впереди, то силуэт прически на кудрявые волосы становится впечатляющим и стильным.

Стрижка шегги для кудрявых волос

Кудрявые волосы и челка - хороший дуэт, который переносит акцент на глаза. Именно поэтому лохматая стрижка шегги, которая вернулась недавно в моду, отличное решение для кудрявых волос - суть шегги в том, что стригутся хаотичные локоны.

И ещещ! Даже просто лохматая кудрявая челка в сочетании с длинными или средними волосаи смотрится намного выигрышнее, чем банальный хвост, который портит волосы.

Читайте такжеЖенские стрижки для круглого лица - самые модные прически 2020: фотоНапомним, ранее сообщалось, обычное каре до подбородка для обладательниц квадратного лица – одна из самых удачных стрижек. Главное – сделать красивую прямую челку, которая подчеркнет красоту глаз и сместит все акценты на линию лба.

стрижки женские стрижки кудряшки стрижка шегги стрижка боб удлиненное каре прически 2020 мода 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Топовые прически и стрижки для кудрявых волос на эту весну: фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:10
Денис Шмыгаль - биография и все, что известно о потенциальном премьер-министре досье
12:02
Электронный больничный: когда и как его внедрят в Украине
11:45
Топовые прически и стрижки для кудрявых волос на эту весну: фото Фото
11:44
Коронавирус в Черновцах: стало известно о состоянии здоровья заболевшего украинца
11:27
"Чем заслужил снисхождение?": послы ЕС решили разморозить активы Азарова Видео
11:17
"Не по нашей вине": Путин нашел отмазку бедности миллионов россиян
11:13
Выступавшая в Крыму Самойлова разразилась причитаниями и назвала Евровидение подставой
11:07
Политолог назвал главное отличие Шмыгаля от Гончарука
11:00
СМИ узнали, кто и почему против главы таможни открыл уголовное дело
10:54
Новый футуристичный дизайн и видео PlayStation 5 появились в сети
10:29
"Чистой воды шулерство": всплыли новые скандальные факты об отставке Гончарука
10:20
Суд "обломал" Нелю Штепу в деле против Ирины Геращенко: в чем суть
10:15
Официально: первый случай коронавируса подтвердили в Польше
10:02
В России паника из-за китайского коронавируса: подписан важный документ
10:00
"Неполноценный" премьер: зачем Зеленскому человек Ахметова во главе Кабмина мнение
09:54
Почему Зеленский так отчаянно цепляется за рейтинг мнение
09:50
Мужчин-украинцев ждет призыв в армию: каких и какого возраста
09:44
Под Рябошапкой зашаталось кресло: СМИ назвали возможного сменщика генпрокурора
09:34
В Сеть "слили" заявление об отставке Гончарука. Документ
09:30
Гороскоп на 4 марта всех знаков Зодиака: карьерный триумф, черная полоса и домашний деспот Видео
09:00
Спіймати Кайдаша 3 и 4 серия смотреть онлайн 03-03-2020 Видео
08:49
Неуязвимы для коронавируса: эксперты назвали везунчиков
08:36
Кабмин урезал зарплаты глав госкомпаний: на сколько и в чем дело
08:21
Уникальный "козел отпущения": почему Зеленскому пока не стоит увольнять Гончарука мнение
07:54
Коронавирус в Украине: глава Минздрава рассказала, что будет с зараженными украинцами
07:13
Число зараженных коронавирусом в мире снова выросло: пугающие цифры
07:13
Актриса Вечернего Квартала засветила упругую грудь в зеркале
06:51
Престарелый маразматик Путин окончательно потерял стыд мнение Видео
06:46
"Обитель Венеры": когда в марте 2020 признаваться в любви
06:33
Пенсии в Украине: кому добавят в апреле и сколько потеряют пенсионеры Видео
06:14
Для настроения – самый красивый маникюр весна в стиле минимализм: фото Фото
05:48
Как приучить детей есть овощи: Комаровский дал три совета
05:03
Ученые предупредили кареглазых людей о неожиданной опасности
04:33
"Первое место с конца": астролог предрек провал Украины на Евровидении
04:11
"Весна пришла - сношать будем": топ-3 лучших поз для весеннего секса
03:01
"Милфа": голая Бочкарева показала, что делает в ванной на интимном фото
02:32
Сухие волосы ломкие ногти: эксперт рассказала, что есть
02:15
Сколько сахара нужно человеку в день: эксперты дали точный ответ
01:39
"Повесим на воротах флаг Украины": в Сети шутят над коронавирусом мемами и картинками Видео
01:37
"Время безвозвратно прошло": у Зеленского объяснили, почему торговлю с РФ уже не восстановить
00:54
Медик рассказал, возможно ли заражение коронавирусом через секс
00:32
В Слуге народа рассказали о планах нового кандидата в премьеры Шмыгаля Видео
00:18
4 марта – какой сегодня праздник: что делать в День Катыша Видео
00:01
Под угрозой три знака: астрологи назвали досадных неудачников среди знаков Зодиака
03 марта, вторник
23:39
В ВОЗ заявили, что смертность от коронавируса выше гриппа
23:31
Ученые назвали причины скачков давления у молодых людей
23:15
Пресс-служба суда примет меры в связи со скандалом из-за иска Гончарука Видео
22:50
Коронавирус в Украине: как защититься, определить симптомы и что не надо делать
22:46
Новосад отказалась работать под руководством нового премьера Видео
22:40
Одруження наосліп 6 сезон 6 выпуск смотреть онлайн 03-03-2020 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять