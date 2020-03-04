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Удачные женские стрижки для кудрявых волос 2020 - боб и шегги: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

4 марта 2020, 05:25

В 2020 году кудри в моде, поэтому те, кому такую красоту подарила природа – могут вздохнуть с облегчением и даже возгордиться, что у них есть такое богатство.

  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram
  • Стрижки для кудрявых волос 2020 Instagram

Удивительно получается – те, у кого прямые волосы, мечтают о кудрях, а обладательницы кудрявых волос идут на всевозможные хитрости, чтобы их шевелюра стала гладкой. К слову, периодически в схватке с непослушными волосами они выигрывают, но чего им это стоит!

Так или иначе, в 2020 году кудри в моде, поэтому те, кому такую красоту подарила природа – могут вздохнуть с облегчением и даже возгордиться, что они обладают таким богатством. Наконец можно на вполне законных (продиктованных модой) основаниях прекратить погоню за прямыми волосами.

В любом случае, гнаться ни за кем не нужно, чтобы соответствовать трендам, потому что вы уже в тренде.

Правда, крайне важно придать волосам красивую форму и сделать такую стрижку, которая позволит вам почувствовать себя красивой, неотразимой и сногсшибательной! Да-да, имея кудри или волны от природы, важно использовать это себе на пользу.

И даже если вам кажется, что за всю свою жизнь вы уже знаете о возможностях своих волос все, и уже нашли ту единственную стрижку или прическу, которая подходит вам, помните – нужно меняться. Изменения во внешности дарят нам настолько мощных заряд энергии и наполняют внутренним драйвом, что горы можно свернуть и покорить те вершины, на которые до этого вы только засматривались.

Главред узнал, какие модные женские стрижки для кудрявых и волнистых волос будут в моде весной и летом 2020 года. А в нашей фотогалерее – самые свежие варианты, которые призваны вас вдохновить на изменения.

Модные стрижки для кудрявых волос 2020

Французская коса и булочка

Ваши кудрявые или волнистые волосы - это ваше секретное оружие, поэтому в следующий раз, когда у вас будет официальное мероприятие, отложите в сторону выпрямитель. Вместо этого создайте свободную французскую косу и закрутите ее конец в булочку. Несколько тонких прядей завершат образ и добавят вам элегантности.

Удлиненное каре на кудрявые волосы

Кто вам сказал, что кудри и каре несовместимы? Модное в 2020 году удлиненное каре на кудрявых волосах – это потрясающий вариант, заслуживающий аплодисментов. Легкие волны красиво обрамляют лицо и добавляют шарма. Эффектный штрих – заправить одну из сторон за ушко.

Многослойные кудрявые волосы

Чтобы ваши кудряшки выглядели более пышно, нужно добавить несколько слоев. Волосы сразу поднимутся, визуально шевелюра станет объемнее, а вы увидите в зеркале стильную красавицу. Чтобы лицо выглядело более мягко, можно сделать несколько прядей в области лица.

Кудрявый боб

Конечно, чем короче кудрявые волосы, тем они более непослушные. А если сделать стрижку боб? Если ваш мастер выберет правильную длину боковых прядей, то проблем с укладкой такой стрижки не будет. Когда вы оставляете длину немного впереди, то силуэт прически на кудрявые волосы становится впечатляющим и стильным.

Стрижка шегги для кудрявых волос

Кудрявые волосы и челка - хороший дуэт, который переносит акцент на глаза. Именно поэтому лохматая стрижка шегги, которая вернулась недавно в моду, отличное решение для кудрявых волос - суть шегги в том, что стригутся хаотичные локоны.

И ещещ! Даже просто лохматая кудрявая челка в сочетании с длинными или средними волосаи смотрится намного выигрышнее, чем банальный хвост, который портит волосы.

Читайте такжеЖенские стрижки для круглого лица - самые модные прически 2020: фотоНапомним, ранее сообщалось, обычное каре до подбородка для обладательниц квадратного лица – одна из самых удачных стрижек. Главное – сделать красивую прямую челку, которая подчеркнет красоту глаз и сместит все акценты на линию лба.

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Сейчас вы просматриваете новость «Удачные женские стрижки для кудрявых волос 2020 - боб и шегги: фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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