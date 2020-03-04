Для настроения – самый красивый маникюр весна в стиле минимализм: фото

Говорят же, краткость – сестра таланта. Примерно это же можно сказать и о маникюре 2020. Сразу после нового года почувствовался свежий ветер, и подул он в сторону минимализма.

Модный маникюр 2020 очень спокойный, и выглядит так, словно вы его сделали сами – то есть просто, без излишеств.

Сила весеннего маникюра в изяществе ногтей, форме, и цвете – наряду с яркими желтым, оранжевым, зеленым, синим, красным, в моде также нюдовые и пастельные оттенки. А что касается украшений, то, как правило, есть только намек на них, и то очень маленький. Ногти 2020 эффектны без внешних эффектов – не нужны вам наклейки, камушки и накладные элементы.

А еще маникюр на весну 2020 "пахнет" цветами – тюльпанами, нарциссами, лавандой, подснежниками, мимозой и розами. Вот цветы не нуждаются в особом приглашении в тренды – как только весна, они сразу появляются на ногтях. Потому что цветы на ногтях – это очень красиво, женственно и безумно нежно.

Главред собрал фотогалерею новинок минималистичного маникюра на весну 2020, и узнал, какие лаконичные дизайны ногтей сейчас в тренде.

Весенний маникюр минимализм 2020 – красивые варианты для хорошего настроения

Цветочный маникюр

Весна – наверное единственная пора, когда цветы на ногтях не только уместны, но и ожидаемы. Это своего рода визитная карточка сезона. И вот сейчас в моде минималистичный маникюр с цветами. В качестве основы используйте нюдовые или прозрачные лаки, а на одном или двух ноготках рисуйте любимые цветы или аккуратный цветочек. Это самый нежный маникюр весны 2020.

Точки на ногтях

Используйте в качестве базы для потрясающего маникюра 2020 весна лак желтого, оранжевого, розового, голубого оттенка. А потом добавляете модную фишку – черные точки у основания каждого ноготка. Ногти с точками – это очень современный и ультрамодный маникюр. Если к ярким ногтях вы пока не готовы, тогда выбирайте подходящий именно вам лак цвета нюд и вперед – смело вливайтесь в весну.

Модный маник с полосками

Покройте ваши ногти 2020 лаком любого оттенка. Это может быть модный синий цвет, огненный алый, желтый, оранжевый, белый или черный. А дальше – аккуратно разместите тоненькую вертикальную полоску цвета металлик. Также можно разделить один из ноготков продольной черной полоской – получится весьма эффектный о очень красивый маникюр в стиле минимализм.

Диагональ на ногтях

Самый модный маникюр весна 2020 минимализм – это здоровые ногти, покрытые прозрачным лаком, и небольшой цветной уголок у края ноготка. Преимуществом такого дизайна ногтей является то, что не нужно покрывать лаком всю ногтевую пластину, зато вы можете легко и быстро "подогнать" ваши ногти под наряд любого цвета. Кстати, это также крутое решение для коротких ногтей.

Читайте такжеМода весна 2020 – в моде эффектная юбка-карандаш и джинсовые юбки: фотоНапомним, ранее сообщалось, французский маникюр, вдохновленный возвращением в тренды, очень быстро изменился до неузнаваемости. От классического френча осталось только название. Теперь в моде двойная улыбка – полумесяц у края ноготка, или улыбка в форме сердечка, или асимметрическое размещение улыбок.