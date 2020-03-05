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Мода 2020: в моду вернулись сексуальные джинсы из 60-х: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

5 марта 2020, 05:26

На фоне своеобразной гегемонии джинсов-бананов и всевозможных вариаций из 90-х, неожиданно в моду вернулись джинсы скинни с высокой посадкой.

  • Модные джинсы весна 2020 Instagram
  • Модные джинсы весна 2020 Instagram
  • Модные джинсы весна 2020 Instagram
  • Модные джинсы весна 2020 Instagram
  • Модные джинсы весна 2020 Instagram
  • Модные джинсы весна 2020 Instagram
  • Модные джинсы весна 2020 Instagram
  • Модные джинсы весна 2020 Instagram
  • Модные джинсы весна 2020 Instagram
  • Модные джинсы весна 2020 Instagram
  • Модные джинсы весна 2020 Instagram
  • Модные джинсы весна 2020 Instagram
  • Модные джинсы весна 2020 Instagram
  • Модные джинсы весна 2020 Instagram
  • Модные джинсы весна 2020 Instagram
  • Модные джинсы весна 2020 Instagram
  • Модные джинсы весна 2020 Instagram

В душе многие из нас модники, умеем сочетать вещи, часто любит давать советы окружающим, как и одеваться и даже взглядом осуждаем тех, кто выглядит слишком мрачно, слишком ярко или слишком сексуально.

И в то же время нам абсолютно все равно, кто как выглядит – откровенно говоря, когда мы уходим с работы домой, выходим из общественного транспорта – мы забываем кто и в чем был. Разве что в памяти откладываются те стильные образы, которые нам сильно понравились. И мы хотели бы выглядеть так, как та девушка или та женщина.

При этом сами мы очень часто носим джинсы, и настолько привыкли к дениму, что это стало частью нашего стиля.  В принципе, ничего плохого в любви к джинсам нет. Правда, важно не оказаться в ловушке – мода на джинсы крайне переменчива, и чтобы быть в тренде и не перекочевать из модниц в список "старомодных", важно за ними следить.

Тем более, уже весна, а, значит, спрятать старые джинсы под пальто или плащом будет удаваться все реже. Вы должны провести ревизию своих причудливых и изношенных до дыр "джинсовых богатств", и избавиться от всего, что уже не модно.

Главред узнал, какие джинсы в сезоне весна-лето 2020 будут актуальны. А в нашей фотогалерее, как всегда, бонус в виде модных вариантов джинс – посмотрите, может какие-то приглянутся вам и уже завтра вы их будете активно искать.

Модные джинсы весна лето 2020 – крупные тренды

Джинсы свободного кроя пока в моде

Какие же они прекрасные – эти джинсы свободного кроя, которые не сковывают движение и не особо выделяют фигуру. Эти джинсы - находка для деловых женщин. В то же время, они добавляют образу шарма и загадочности.

Модні джински весна 2020
Модні джински весна 2020 свободного кроя / Instagram

В моду вернулись джинсы скинни из 60-х 

Мода 2020 решила многих удивить. На фоне своеобразной гегемонии джинсов-бананов и всевозможных вариаций из 90-х, неожиданно в моду вернулись джинсы скинни с высокой посадкой, которые впервые появились в 60-х – тогда молодежь захотела перемен и чего-то более сексуального. Носите джинсы 2020 скинни с ремнями и каблуками для удлинения ног.

Модні джински весна 2020
Модні джински весна 2020 скинни / Instagram

Классические синие джинсы – модная тенденция 

Канул в лету тот период, когда в моде были цветные джинсы. И даже черные проигрывают битву за любовь покупателей. Летом, конечно, нас ждут более светлые вариации джинсов, но идеальный вариант на весну – джинсы небесно-синего цвета с "выгоревшими" коленями.

Модні джински весна 2020
Модні джински весна 2020 классика / Instagram

Двойные джинсы – новинка сезона

Те, кто интересуется вариантами модного окрашивания волос, наверное, заметили, что в моде двойное окрашивание – когда одна часть шевелюры, скажем, черная, а вторая – блонд. Так вот, такая же тенденция наблюдается и в джинсах. Диковинные джинсы, когда одна штанина одного цвета, а другая-  светлее или темнее – это свежий модный тренд весна 2020.

Модні джински весна 2020
Модні джински весна 2020 / Instagram

Читайте такжеМода 2020 весна – в моду вернулись брюки-карго и кожаные штаны: фотоНапомним, ранее сообщалось, эффектная юбка-карандаш, словно королева, стала царствовать в этом году. Она подходит как в офис, так и на вечеринку, ведь выгодно подчеркивает фигуру, линию талии и бедер. За юбку-карандаш все худышки и обладательницы стройной фигуры должны хлопать старушке моде и 2020 году.

мода 2020 джинсы тренды
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