Маникюр с принтом пениса: новый тренд в nail-арте, фото 18+

В индустрии в nail-арта приобретает массовую популярность новый неожиданный тренд – маникюр с принтом пениса.

Как пишет американский бьюти-глянец Allure, провокационные изображения стали самыми обсуждаемыми среди известных маникюристов и профильных изданий.

Популярный мастер маникюра Донна Гир убеждена, что клиентки наносят оригинальные узоры на ногти, чтобы отвлечься от грустных мыслей и разнообразить юмором свои будни.

"Это забавно, и таким образом люди отвлекаются от всего, что происходит в их жизни. Сложная ситуация в жизни выглядит не такой сложной, когда ты носишь маникюр с пенисом, не правда ли?", — рассказала Гир.

Провокационный тренд стал популярен и в Instagram среди бьюти-блогеров из разных стран мира. Они публикуют различные вариации изображений пениса на ногтях. Девушки дополняют изображения цветами, сердечками, хот-догами, кактусами и другими рисунками, которым можно придать фаллическую форму.

По мнению бьюти-экспертов, модницы нашли для себя новый объект развлечений, где можно проявить фантазию и юмор.

Напомним, 13-летний Мозес Брюс Энтони Мартин - сын голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу от брака с Крисом Мартином (фронтмен Coldplay) - не одобряет того, что та продает секс-игрушки через Сеть.

Ранее большой скандал с ажиотажем вызвала недавняя новинка, представленная Пэлтроу - ароматические свечи с запахом ее вагины.