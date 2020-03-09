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Мода 2020: ТОП-5 трендов, с которыми прощаемся этой весной - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

9 марта 2020, 05:55

Кто не успел, тот опоздал. А у кого есть комбинезон, который добавлял вашему образу некой свободы и изюминки, то знайте – в 2020 году это анти-тренд.

  • Тренды, с которыми прощаемся весной 2020 Instagram
  • Тренды, с которыми прощаемся весной 2020 Instagram
  • Тренды, с которыми прощаемся весной 2020 Instagram
  • Тренды, с которыми прощаемся весной 2020 Instagram
  • Тренды, с которыми прощаемся весной 2020 Instagram
  • Тренды, с которыми прощаемся весной 2020 Instagram
  • Тренды, с которыми прощаемся весной 2020 Instagram
  • Тренды, с которыми прощаемся весной 2020 Instagram
  • Тренды, с которыми прощаемся весной 2020 Instagram
  • Тренды, с которыми прощаемся весной 2020 Instagram
  • Тренды, с которыми прощаемся весной 2020 Instagram
  • Тренды, с которыми прощаемся весной 2020 Instagram
  • Тренды, с которыми прощаемся весной 2020 Instagram
  • Тренды, с которыми прощаемся весной 2020 Instagram
  • Тренды, с которыми прощаемся весной 2020 Instagram

Если вы за минувший год какую-то вещь ни разу не надевали, тогда пришло время от нее избавляться. Не надейтесь, что появится случай – дело не в нем, а в том, что вещь на самом деле вам не подходит, или не особо нравится, но вам жалко с ней расставаться, так как купили вы ее когда-то по хорошей цене, или по слишком высокой цене.

Но не только от таких вещей следует освобождать шкаф. Мы с вами вошли в новый модный сезон, и многое из того, что было в моде в прошлом году, уже не актуально. Конечно, вы можете такие вещи отложить на будущее – а вдруг мода вернется. Но опыт показывает, что никто потом, за редким исключением, не носит такие вещи. Ведь мода не просто копирует что-то из прошлого, а только выдергивает какие-то яркие детали, и все это ложится на современные ткани и лекала.

Таким образом у вас есть две причины провести ревизию своего шкафа в выходной. Только не жалейте вещи – как только мы от чего-то избавляемся, в нашу жизнь сразу приходит что-то новое. Это правило, и оно работает.

Главред узнал, с какими вещами стоит попрощаться весной 2020. В нашей фотогалерее вы найдете то, что уже почти стало историей.

Модные анти-тренды весны 2020 – вещи, которым говорим Прощай!

Укороченные расклешенные джинсы вышли из моды

В прошлом году в моде были джинсы, которые выглядели так, словно они на вас маловаты – или ноги у вас слишком длинные. Можем сказать им спасибо за удивленные взгляды прохожих, которые не особо разбираются в моде, и забыть. Кстати, вместо них почетное место на вершине моды заняли расклешённые джинсы обычной длины, а также свободные джинсы.

Прощайте топы с открытыми плечами

Мода 2020 весна решила попрощаться с топами, которые открывали нашли плечи. Теперь в моде топы с закрытыми плечами и пышными, словно надутыми, рукавами-фонариками. Если помните - в детстве такие платья были.

Комбинезоны – вчерашний день, не позорьтесь!

Кто не успел, тот опоздал. А у кого есть комбинезон, который добавлял вашему образу некой свободы и изюминки, то знайте – в 2020 году это анти-тренд. Теперь в моде брючные костюмы тройки – элегантные, свободные и сексуальные.

Даже не вспоминайте о сумках на поясе

Не долгим был наш роман с сумками, которые крепились на уровне пояса. Тем не менее, модная "мясорубка" их просто перемолола, превратив в модный "фарш". На смену им пришли сумки-слинги, которые носят на плече.

Ура – папины кроссовки уходят!

Эти ужасные кроссовки, которые выглядят так, словно их носил ваш папа и хорошенько растоптал, получили билет в прошлое. Конечно, еще кое-где остатки этого добра мы будем наблюдать, но это уже не модный тренд. Модная обувь весна 2020 — это платформа и плоская подошва.

Читайте такжеМода 2020 весна – в моде джинсовые куртки из 90-х и кожаные куртки: фотоНапомним, ранее сообщалось, мода 2020 решила многих удивить. На фоне своеобразной гегемонии джинсов-бананов и всевозможных вариаций из 90-х, неожиданно в моду вернулись джинсы скинни с высокой посадкой, которые впервые появились в 60-х.

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Сейчас вы просматриваете новость «Мода 2020: ТОП-5 трендов, с которыми прощаемся этой весной - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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