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Мода 2020 на лето – босоножки со шнурками и "папины" сандалии: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

11 марта 2020, 05:55

Едва ли не впервые мода 2020 не будет мучить нас трендами, которые быстро приедаются и умирают.

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  • Модная обувь 2020 на лето Instagram
  • Модная обувь 2020 на лето Instagram
  • Модная обувь 2020 на лето Instagram
  • Модная обувь 2020 на лето Instagram
  • Модная обувь 2020 на лето Instagram
  • Модная обувь 2020 на лето Instagram
  • Модная обувь 2020 на лето Instagram
  • Модная обувь 2020 на лето Instagram
  • Модная обувь 2020 на лето Instagram
  • Модная обувь 2020 на лето Instagram
  • Модная обувь 2020 на лето Instagram
  • Модная обувь 2020 на лето Instagram
  • Модная обувь 2020 на лето Instagram
  • Модная обувь 2020 на лето Instagram
  • Модная обувь 2020 на лето Instagram
  • Модная обувь 2020 на лето Instagram
  • Модная обувь 2020 на лето Instagram
  • Модная обувь 2020 на лето Instagram
  • Модная обувь 2020 на лето Instagram

Если вы заметили, в наших широтах очень часто из сапог мы едва ли не сразу переобуваемся в сандалии. И многие симпатичные вещи, которые мы планировали носить весной – плащи, курточки, полусапожки, - дожидаются своего звездного часа, но он такой короткий, что, практически новые, эти вещи переходят в разряд – будет на осень.

Весна уже насупила, и пока сложно предсказать, какой она будет (синоптики часто ошибаются в своих прогнозах, да и зима была не совсем похожей на зиму). Тем не менее, уже время выбирать или, по крайней мере, присматривать, сандалии на лето 2020. Не успеете оглянуться, как внезапное потепление заставит быстро искать легкую обувь.

И тут нас ждет приятный сюрприз. Едва ли не впервые мода 2020 не будет мучить нас трендами, которые быстро приедаются и умирают. Не успели купить сандалии – как они уже вышли из моды – эта тенденция отошла на задний план.

Именитые дизайнеры обуви все чаще делают упор на то, чтобы сандалии перешли в разряд классики и их можно было носить несколько сезонов подряд.

Главред узнал, какие сандалии будут модными грядущим летом 2020. В нашей фотогалерее представлены популярные образцы модных сандалий – посмотрите их, наверняка в вашем обувной шкафу что-то купленное в минувшие годы осталось, или может быть вы найдете сандалии своей мечты.

Модные сандалии женские 2020 весна лето – самые горячие тренды

Сандалии на платформе – модный тренд 2020

Не все любят обувь, а тем более, сандалии на платформе – это факт, потому что платформа выглядит немного грубо, и это подходит не каждому. Тем не менее, платформа – это модная тенденция, и если для вас она не табу, тогда выбирайте подходящую модель шлепок или сандалий, и уверенно ждите солнца и тепла.

Шлепанцы "вьетнамки" опять в моде

Несколько лет назад мы уже переживали период, когда в моде были шлепанцы "вьетнамки" – их носили на работу, под джинсы, платье и на пляж. В 2020 году такие шлепанцы вернулись в моду. Более того, некоторые модели идут на крохотном каблучке. В общем, чертовски удобные, но чрезмерно открытые, шлепанцы завоевывают наши сердца опять!

Страшные "папины" сандалии вернулись в моду

Изящные модели сандалий постепенно проигрывают битву моделям, которые характеризуются удобством. Так называемые "папины" сандалии вернулись в моду. Наверное, современный ритм женщины, которая должна быть мобильной и многозадачной, диктуют свои правила, в то же время женщина стала ценить удобство превыше всего.

Мюли с квадратным носком – свежая модная тенденция 

Вопреки тому, что квадратный носок у многих ассоциируется с обувью, которую носили наши бабушки, тем не менее, уже несколько сезонов подряд знаменитые дизайнеры пытаются заставить нас полюбить такую обувь. Что же, очередная попытка – мюли с квадратным носком. 

Босоножки со шнурками и минимализм

Как и в прошлом году, в 2020 в моде босоножки со шнуровкой, которой многие обвязывают брюки. На здоровье, завязывайте как хотите.  Еще один важный тренд – это минимализм, который проявляется в том, что ремешков стало меньше, и всяческие украшения отошли на задний план. Это то, о чем мы говорили в начале – сандалии становятся такими, которые не  выйдут из моды уже через несколько месяцев.

Читайте такжеМода 2020: в моду вернулись сексуальные джинсы из 60-х: фотоНапомним, ранее сообщалось, в 60-х годах, когда мир потрясло появление в моде женских сумок из крокодиловой кожи, о них мечтали все женщины, и наши бабушки наверняка были в их числе. Со временем крокодиловая кожа стала слишком дорогой, чтобы быть доступной для обычной женщины. Тем не менее, вдохновившись далекими 60-ми, мода весна 2020 открыла свои двери для сумок с тиснением под крокодиловую кожу.

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Сейчас вы просматриваете новость «Мода 2020 на лето – босоножки со шнурками и "папины" сандалии: фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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