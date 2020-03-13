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Весенний маникюр 2020 – самый красивый маникюр в стиле модерна: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

13 марта 2020, 06:31

В сезоне весна 2020 вырисовывается красивый тренд – частичный маникюр. Для этого на прозрачном ноготке закрашивают небольшую область цветным лаком.

  • Весенний маникюр 2020 в стиле модерн Instagram
  • Весенний маникюр 2020 в стиле модерн Instagram
  • Весенний маникюр 2020 в стиле модерн Instagram
  • Весенний маникюр 2020 в стиле модерн Instagram
  • Весенний маникюр 2020 в стиле модерн Instagram
  • Весенний маникюр 2020 в стиле модерн Instagram
  • Весенний маникюр 2020 в стиле модерн Instagram
  • Весенний маникюр 2020 в стиле модерн Instagram
  • Весенний маникюр 2020 в стиле модерн Instagram
  • Весенний маникюр 2020 в стиле модерн Instagram
  • Весенний маникюр 2020 в стиле модерн Instagram
  • Весенний маникюр 2020 в стиле модерн Instagram
  • Весенний маникюр 2020 в стиле модерн Instagram
  • Весенний маникюр 2020 в стиле модерн Instagram
  • Весенний маникюр 2020 в стиле модерн Instagram
  • Весенний маникюр 2020 в стиле модерн Instagram
  • Весенний маникюр 2020 в стиле модерн Instagram
  • Весенний маникюр 2020 в стиле модерн Instagram
  • Весенний маникюр 2020 в стиле модерн Instagram
  • Весенний маникюр 2020 в стиле модерн Instagram
  • Весенний маникюр 2020 в стиле модерн Instagram
  • Весенний маникюр 2020 в стиле модерн Instagram
  • Весенний маникюр 2020 в стиле модерн Instagram
  • Весенний маникюр 2020 в стиле модерн Instagram

Весна переменчива, как и наше настроение. То нам нравятся модные прозрачные ногти, то хотим ярких красок, то жизни не представляем без цветов на ногтях. А потом внезапно понимаем, что все потеряло для нас актуальность, и мы ищем новые идеи дизайна ногтей.

Конечно, есть среди нас и те, кто не особо привередлив, и очень часто доверяет свои руки, а вместе с ними и ногти, нейл-стилисту.

Так или иначе, в маникюре мы повторяться точно не любим, и каждый раз, когда дело доходит до маникюра, все пытаются попробовать что-то новое. И даже классический френч, который, казалось бы, вполне предсказуем, меняется, чтобы быть интересным для девушек и женщин.  

Для тех, кто интересуется новинками в маникюре, Главред собрал свежие весенние тренды.

В нашей фотогалерее подборка интересных вариантов дизайна ногтей – посмотрите, оцените, и подумайте, какие ногти вам по вкусу больше всего.

Модный весенний маникюр 2020 – новинки 

Маникюр сиреневый закат

Это очень красивый маникюр! Например, половинку ногтевой пластины покрываем матовым лаком фиолетового оттенка, а вторая часть ноготка – та, что у основания ногтя – остается прозрачной.

Также можно использовать лаки нескольких оттенков. Сейчас в моде фиолетовый маникюр омбре – каждый ноготок обретает свой особенный оттенок.

Маникюр в стиле модерн

В дизайне ногтей в сезоне весна 2020 намечается крутой тренд – частичный маникюр. Все, что вам нужно – это покрыть ногти прозрачным лаком, а потом небольшой, но крайне важный штрих – нужно небольшой "уголочек" ноготка покрыть цветным лаком.

Скажем, можно сделать литию полукруга – получится своего рода "попка". Ее закрашиваете, и все – у вас на руках ультрамодный и сексуальный маникюр, который взбудоражит умы окружающих.

Нежный маникюр с точками и жемчужинами

Похоже, дизайн ногтей с точками по центру ноготка пришелся женщинам по вкусу. Кроме того, вместо точек некоторые рисуют черные сердечка. Некоторые пошли еще дальше, и вместо точек приклеивают жемчужинки.

Надо отдать должное этому маникюру – такой дизайн ногтей может сделать каждая девушка и женщина дома без посторонней помощи, а эффект – потрясающий. По крайней мере, пока это тренд, так что спешите наслаждаться!

Модный маник френч

Френч, кажется, решил использовать шанс, подаренный модой 2020, по полной. После возвращения в тренды французский маникюр начал свое победоносное шествие с тоненькой "улыбки" у края ногтя. Но этого оказалось маловато.

Сегодня вы найдете массу вариантов френча, и откровенно говоря, все они актуальны, потому что френч из 90-х в моде. Особенного внимания заслуживает двойной френч – две полоски, или "улыбки" с двух сторон – это то, чему стоит отдать предпочтение. 
Читайте такжеВесенний маникюр 2020 – самый красивый маникюр в стиле минимализма: фотоНапомним, ранее сообщалось, в моду вошел японский маникюр. Начинается он с ухода за ногтями, кутикулой и руками, при этом никто ничего не обрезает. Включает этот маникюр и ванночки для рук и массаж пальчиков. После целой серии косметических процедур, в основе которых исключительно бережный уход и натуральные компоненты, ногти выглядят ровными и блестящими. Более того, ногти быстрее растут.

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