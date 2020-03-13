Самые модные мужские стрижки 2020 весна - месси кроп и отросший андеркат: фото

Стрижка для мужчины – это вопрос стиля и способ показать миру, насколько он заботится о себе. Она словно раскрытая книга, которая позволяет прочитать мужчину еще до того, когда он скажет вам "привет". Она расскажет о том, как он относится к жизни, чем интересуется, насколько он отстал от жизни или наоборот, идет в ногу со временем.

Мужские стрижки сильно подвержены влиянию моды, и очень часто то, что было в моде еще вчера, уже не в трендах сегодня.

Отметим, что зимой мы заметили перемены в мужских стрижках, и уже сейчас, наблюдая за мужчинами и подростками, можно утверждать, что мужская половина человечества эти новшества приняла на ура.

Что изменилось?

Во-первых, резкие переходы волос выиграли схватку у плавных, то есть теперь в приоритете контрастный переход между затылком и макушкой.

Во-вторых, сама макушка и шевелюра стали более длинными и лохматыми.

Таким образом мужские стрижки стали более длинными. Это модный тренд, а вот мужских стрижек, которые мода 2020 "утвердила" для мужчин, намного больше.

Главред узнал, какие мужские стрижки в моде весной 2020 – в нашей фотогалерее свежие варианты стрижек и причесок, посмотрите, может быть пришло время менять имидж, и одна из этих стрижек станет вашей.

Самые модные мужские стрижки 2020 весна – главные тренды на короткие волосы

Боковой пробор

Мужские стрижки с боковым пробором по-прежнему в моде и даже намека на то, что они из нее выйдут - нет. Многие парни выбирают этот стиль, так как он простой, надежный и универсальный. Классика - это волосы средней длины с более длинными сторонами.

Правда, в 2020 году наблюдается тенденция, что по сторонам убирается больше волос, и сама стрижка таким образом сужается. Также возможен вариант этой стрижки с фейдом - плавным переходом от длинных волос к коротким - в 2020 году это все еще популярная комбинация.

Стрижка кроп и месси кроп

Невероятно, но факт – эта на первый взгляд простая стрижка на самом деле очень эффектная и стильная. Стрижка кроп – это, как правило, волосы одинаковой длины по всей голове с прямой челкой спереди. Кроп - это идеальный вариант на весну 2020 для парней, которые предпочитают более короткие волосы. Кстати, ухаживать за такой стрижкой легко, и это многие оценят.

Но это не единственный вариант кропа. Учитывая то, что мужские стрижки стали более длинными, кроп 2020 также преобразился. Для тех, кто не любит слишком короткие волосы, можно сделать удлиненный месси кроп – опять же, акцент на прямой челке и контурах самой стрижки, которые обрамляют лицо, а макушка может быть длиннее. И это не предел – эксперименты приветствуются!

Стрижка шапочка, или под горшок

Да-да, стрижка, которая была в моде тогда, когда вы ходили в первый или второй класс, опять вернулась в моду. По крайней мере, уличную моду эта оригинальная мужская стрижка уже покорила.

Правда, важно отметить, что современная стрижка Bowl cut – это не копия того, что было раньше. Сам "горшок" (или "миска" - это кому как больше нравится) модифицирован, и чаще все суть этих изменений в том, что переходы делаются более плавными. Очень часть создается фейд, благодаря чему стрижка смотрится оригинально и менее "глупо".

Стрижка андеркат с отросшими боками

Стрижке андеркат пророчили закат в 2020 году, но его не будет. Дело в том, что стрижка андеркат как раз наиболее удачно иллюстрирует свежий модный тренд – короткие волосы внизу и более длинные вверху.

Стрижка андеркат позволяет укладывать волосы под любой вкус: назад, вверх, набок. Это уже кому что больше идет, и у кого на что хватает времени. Важно отметить, что в последнее время в моде отросшие бока.

Читайте такжеМодные стрижки для мальчиков 2020 – топ 9 самых стильных стрижек фотоНапомним, ранее сообщалось, длинные волосы позволяют мужчинам экспериментировать – сегодня можно закрутить булочку, завтра сделать хвостик, а там и вовсе распустить волосы. И каждый раз – это совершенно разный, но всегда очень выигрышный, загадочный и мужественный образ.