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Мода 2020 весна – в моду вернулись элегантные кожаные платья: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

14 марта 2020, 07:55

Кожа переживает период возрождения – в моду вернулись также кожаные юбки, куртки и брюки. Поэтому вполне логичная модная тенденция 2020 – кожаные платья.

  • Модные платья 2020 весна Instagram
  • Модные платья 2020 весна Instagram
  • Модные платья 2020 весна Instagram
  • Модные платья 2020 весна Instagram
  • Модные платья 2020 весна Instagram
  • Модные платья 2020 весна Instagram
  • Модные платья 2020 весна Instagram
  • Модные платья 2020 весна Instagram
  • Модные платья 2020 весна Instagram
  • Модные платья 2020 весна Instagram
  • Модные платья 2020 весна Instagram
  • Модные платья 2020 весна Instagram
  • Модные платья 2020 весна Instagram
  • Модные платья 2020 весна Instagram
  • Модные платья 2020 весна Instagram
  • Модные платья 2020 весна Instagram
  • Модные платья 2020 весна Instagram
  • Модные платья 2020 весна Instagram
  • Модные платья 2020 весна Instagram

Несмотря на глобальные изменения в мире из-за коронавируса, весна наступила, за ней последует лето, тепло, а вместе с ним мы переоденемся в платья. Уже сегодня в витринах магазинов и на онлайн-платформах представлено множество платьев из модного сезона весна-лето 2020. Женственные и более сдержанные, яркие и спортивные, с цветами и однотонные – платья на любой вкус, многие из которых "пахнут" 80-ми, с нетерпением ждут, когда они станут частью нашего модного образа.

Обычно, когда заходим в магазин, теряемся – столько красивых платьев, что выбрать реально сложно. Когда приходит время делать конкретный выбор, каждый руководствуется своими правилами. Одни покупают то, что сразу понравилось, другие тщательно обдумывают покупку, а третьи ищут то платье, о котором мечтали, и пока не найдут – не успокоятся.

Если вам сложно сделать правильный выбор, тогда выбирайте вначале то платье, которое не будет у вас висеть в шкафу и пылится. Зачем вам красивое платье, которое в итоге окажется не нужным?

Для начала купите платье, которое вы сможете надевать в повседневной жизни – на деловую встречу, на работу или прогулку. А потом все остальное – если будет желание и лишние деньги.

Кроме того, прежде чем бежать за покупками или оформлять заказ в интернет-магазине, убедитесь, что вы заказали модное платье 2020 весна-лето. Нет ничего хуже, чем старомодное платье – мало того, что это сразу заметно (поверьте, в глаза не скажут, а за глаза подумают!), во-вторых, как только вы поймете, что ваше платье вышло из моды, сразу отпадет желание его носить.

Главред собрал главные тренды в модных платьях на весну и лето 2020. Обязательно посмотрите нашу фотогалерею – в ней образцы самых модных платьев этого весенне-летнего сезона.

Самые модные платья 2020 весна-лето – на что обратить внимание

В моде вязаные и трикотажные платья 

Сексуальные трикотажные платья и вязаные платье, которые выделают фигуру – это модный тренд на весну и лето. Главное, на что следует обратить внимание – эти платья должны быть яркими: это могут быть однотонные цветные платья или платья в полоску в стиле омбре (плавный переход из одного цвета к другому). Кстати, полоски как вертикальные, так и горизонтальные. Такие платье можно носить и с кроссовками, и с каблуками. Добавьте пиджак – и получится шикарный вариант в офис.

Кожаные платья вернулись в моду

Кожа переживает период возрождения – в моду вернулись также кожаные юбки, куртки и брюки. Поэтому вполне логичная модная тенденция 2020 – кожаные платья, которые вне зависимости от фасона – сделают вас элегантной и роскошной. Кстати, о силуэтах – самые модные кожаные платья – с объемными рукавами-фонариками, длина – средняя или ниже колена, крой – легкий, без надрыва. Выбирайте любое – главное, чтобы оно выгодно подчеркивало ваши достоинства. Цвет тоже значения не имеет, тем более что в моде цветная кожа.

Платья с объемными рукавами – это модно

Если у платья, которое вам приглянулось – объемные рукава, словно фонарики, тогда смело покупайте его – это модный тренд 2020. Рукава могут быть как короткими, так и длинными. Как видим, мода 2020 взяла курс на романтику. Следует отметить, что платья с объемными рукавами смотрятся очень эффектно. Такие платья можно сочетать с кроссовками – получится очень стильно.

Романтичные платья с рюшами – горячий тренд

Наконец-то в моде самые женственные платья, которые подходят всем. Платья с рюшками, словно палочка-выручалочка, громко заявили о себе и стали чем-то вроде must have на весну и лето 2020. Рюшки, которые к низу расширяются – выгодно подчеркивают фигуру и скрывают недостатки фигуры. И чем больше рюшек, тем лучше.

Читайте такжеМода 2020 весна – в моде сумки в стиле 60-х и рюкзаки с принтами: фотоНапомним, несколько лет назад мы уже переживали период, когда в моде были шлепанцы "вьетнамки" – их носили на работу, под джинсы, платье и на пляж. В 2020 году такие шлепанцы вернулись в моду. Более того, некоторые модели идут на крохотном каблучке. В общем, чертовски удобные, но чрезмерно открытые, шлепанцы завоевывают наши сердца опять!

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