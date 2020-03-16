Карантин с пользой для себя: как тонировать волосы дома – фото

Наверное, так или иначе, из-за коронавируса ваша жизнь немного изменилась. Возможно, вы сейчас работаете дома или взяли отпуск на период карантина. И внезапно вы обнаружили, что у вас появилась масса свободного времени для себя. Вы уже убрали жилище, провели ревизию содержимого всех шкафов, решили, что будете носить, а что нет, и приготовили достаточно еды.

Знаете, прелесть этого периода в том, что наконец вы можете сделать то, до чего раньше руки не доходили. Например, тонирование волос дома. Почему бы и нет? Сейчас самое подходящее время для экспериментов. Тем более, что в случае, если результат вам не понравится (что, в принципе, маловероятно), то не придется переживать, что подумают люди. Зато если все у вас получится, то поднимется настроение, и вы почувствуете себя заметно лучше.

Кроме того, тонирование волос в домашних условиях позволит вам сэкономить деньги – уж лучше потратьте их на всевозможные маски для укрепления и роста волос, волосы вам ответят блеском и сиянием.

Главред собрал фотогалерею модных вариантов тонирования волос – посмотрите, возможно какой-то оттенок волос вам безумно понравится, и вы захотите попробовать.

Тонирование волос - на что следует обратить внимание

Если у вас темные волосы, тогда тонирование – это не для вас. Тоники меняют оттенок волос, но не осветляют волосы. Именно поэтому тонеры предназначены для светлых или обесцвеченных волос.

Главная задача тоника – помочь вам "подогнать" оттенок ваших светлых волос к вашему лицу и глазам. То есть, кому-то нужен более прохладный оттенок, кому-то более теплый. А еще тонер позволяет получить сказочный цвет волос – розовый, фиолетовый, синий или зеленый.

Тонировать можно как всю шевелюру после осветления, так и отдельные пряди. Скажем, если вы хотите добавить изюминку своему образу, тогда можете использовать тоник на кончиках волос, или, наоборот, у корней.

Тоник смывается. Поэтому после каждого мытья волос ваши волосы будут становится светлее, а цвет – более тусклым. В любом случае, в домашних условиях вы всегда можете придать цвету яркости. Конечно, если вы хотите сложно тонирование – несколько оттенков, что-то вроде мелирования, тогда без помощи мастера вам не обойтись.

Один и тот же тонирующий краситель на разных волосах будет выглядеть по-разному.

Тонирование волос - вредно или полезно

Плюсы тонирования волос

Тонирование не так сильно вредит волосам, как окрашивание.

Тонирование позволяет чаще менять оттенок волос – тонер довольно быстро смывается.

Если вы неудачно осветлили волосы, и они у вас получились желтыми или зелеными, то тонирование – спасение в таких ситуациях.

Минусы тонирования волос

Если у вас темные волосы, тогда придется вначале обесцветить волосы, а уже потом использовать нужный тоник.

Что бы кто не говорил, но тонирование плохо закрашивает седину.

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Какое бывает тонирование волос

Щадящее тонирование волос - цвет волос на один день

Если вы хотите красивый цвет волос на один день, тогда выбирайте оттеночные шампуни, пенки или муссы. После мытья волос о цвете останутся только легкие воспоминания.

Интенсивное тонирование волос – решение на две недели

В составе интенсивных тонирующих средств более активный красящий пигмент, который тем не менее действует значительно мягче, чем обычная краска, и не имеет специфического запаха. Результат тонирования останется с вами на пару недель, затем тонирование необходимо повторить.

Какой окислитель выбрать

В магазинах можно найти окислители 1.5%, 3%, 6% и даже 12%. Многие сразу берут самый высокий процент, в надежде, что благодаря этому тонер отлично ляжет на волосы. Это самая грубая ошибка многих женщин. Наоборот, нужен окислитель 1,5%.

Чаще всего мастера в салонах красоты пользуются 1.5 % раствором, лишь в тех случаях, когда присутствует яркий желтый оттенок, прибегают к 3% составу.

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Процедура тонирования волос в домашних условиях – что за чем

Тонирование — довольно простая процедура, справиться с которой в домашних условиях может каждая женщина. Права, чтобы результат вас порадовал, следует соблюдать некоторые правила.

Вначале подготовьте место – все шкафы нужно прикрыть, чтобы потом ваш белый шкаф не стал пятнистым. Работайте в перчатках – на тот случай, если у вас чувствительная кожа. Конечно, в идеале проверить, нет ли у вас аллергии на тонер: нанесите капельку средства на руку, и если не будет никакой реакции – значит, аллергии нет. Внимательно изучите дозировку – если тонируете волосы первый раз, ни в коем случае не нарушайте пропорции. Если вы еще не профи, то пока отложите сложное тонирование – в виде мелирования. Также не стоит тонировать отдельные пряди. Нанесите тонер при помощи специальной кисточки на волосы равномерно по все длине волос. Затем прочешите локоны. (Когда вы увидите, какой цвет получается на ваших волосах, немного набьете руку, то при помощи специально шапочки сможете окрашивать отдельные пряди). Смойте тонер по истечении указанного времени – не слушайте тех, кто говорит, что нужно держать как можно дольше, ведь есть риск банально сжечь волосы. Да-да, тонер тоже может испортить волосы, если, конечно, переборщите. Пряди нужно хорошо промыть, пока вода не станет чистой. Чтобы не сжечь волосы, не стоит превышать время, указанное в инструкции. Используя бальзам или маску, завершите процедуру.

Отметим, для тонирования волос можно использовать натуральные красители, такие, как хна, луковая шелуха, басма, охра, кора дуба, которые совершенно безвредны. Но там очень много нюансов, и о них мы расскажем вам в следующий раз.

Читайте такжеПикси-кроп и шегги-боб – новые модные стрижки на короткие волосы 2020: фотоНапомним, ранее собщалось, после процедуры ламинирования волос вам придется пойти в магазин и купить специальные средства для ухода за волосами. От любимого шампуня, бальзама и маски придется отказаться, ведь они сведут на нет все ваши усилия.