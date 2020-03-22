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Мир пленил новый тренд - в моде маникюр с принтом коронавируса: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

22 марта 2020, 04:27

Тенденция украшать ногти в стиле китайской заразы только набирает обороты, тем не менее, у нее уже появилась туча поклонников. Ударим юмором по китайкой заразе!

  • Весенний маникюр коронавирус Instagram
  • Весенний маникюр коронавирус Instagram
  • Весенний маникюр коронавирус Instagram
  • Весенний маникюр коронавирус Instagram
  • Весенний маникюр коронавирус Instagram
  • Весенний маникюр Instagram
  • Весенний маникюр Instagram
  • Весенний маникюр Instagram
  • Весенний маникюр Instagram
  • Весенний маникюр Instagram
  • Весенний маникюр Instagram
  • Весенний маникюр Instagram
  • Весенний маникюр Instagram
  • Весенний маникюр Instagram
  • Весенний маникюр Instagram
  • Весенний маникюр коронавирус Instagram
  • Весенний маникюр коронавирус Instagram
  • Весенний маникюр коронавирус Instagram
  • Весенний маникюр коронавирус Instagram
  • Весенний маникюр коронавирус Instagram
  • Весенний маникюр коронавирус Instagram
  • Весенний маникюр Instagram

Скорее всего, из-за ужасного уханьского вируса все, или почти все ваши планы рухнули, в том числе и запись на маникюр аннулирована.

Но, как твердят врачи, в это трудное время, когда есть риск заболеть коронавирусом, крайне важно сохранят спокойствие и всячески пытаться избегать стресса и переживаний. Да, есть вещи, на которые мы повлиять не можем, но нам под силу сделать все для того, чтобы настроение наше улучшилось.

И если вы раздражительно смотрите на свои ногти, то появилась отличная возможность научиться делать маникюр самостоятельно. Тем более, что особых сложностей возникнуть не должно. Во-первых, в моде преобладают минималистичные дизайны, и не нужны особые художественные умения, чтобы сделать модный дизайн ногтей 2020.

Во-вторых, в моде короткие ногти – вопреки тому, что некоторые нейл-стилисты на стыке 2019 и 2020 годов громогласно предрекали длинным квадратным ногтям ошеломляющий успех в 2020 году, но пока что этим надеждам не суждено было сбыться.

Поэтому уделите себе время, сделайте красивый маникюр. Кто знает, может со временем это станет вашим хобби, а потом вы еще и начнете делать маникюр  подругам – что не говорите, женщина без маникюра не может, поэтому это хорошая возможность и поболтать, и даже заработать – в условиях надвигающегося экономического кризиса новое умение добавит вам уверенности в себе и в завтрашнем дне.

Главред собрал топ-7 самых модных вариантов маникюра на весну 2020. В фотогалерее – свежие образцы дизайна ногтей, обязательно посмотрите и вдохновляйтесь на новые свершения.

 Модный весенний маникюр 2020 – самые стильные варианты дизайна

Маникюр с принтом коронавируса

Можно нарисовать на ноготках ужасную бактерию или маску для лица – так или иначе, коронавирус изменил нашу жизнь. Тенденция украшать ногти в стиле китайской заразы только набирает обороты, тем не менее, у нее уже появилась туча поклонников. Давайте вместе ударим юмором по китайкой заразе!

Нюдовый маникюр с точками

Если в начале года популярным был нюдовый маникюр с черныи точками или сердечкам, то весной вопреки всему эти точки стали цветными – лучше всего выбирайте оранжевый, желтый или салатовый лак. Также модным стало рисовать по две точки.

Маник френч

Французский маникюр меняется на глазах, и вырисовалось несколько трендов. Во-первых, это аккуратный френ с тоненькими белыми или цветными волосками и края ноготка. Во-вторых, это двойной французский маникюр, когда полоски, часто контрастные, рисуют и у основания ноготка, и у края. В-третьих, вот-вот появился оригинальный френч, когда половина ноготка телесного цвета, а половина, та, которая ближе к краю ногтя – черная.  

Частичный маникюр

Сейчас в моде очень простой, но безумно привлекательный и красивый маникюр, суть которого сводится к тому, что вы должны на ноготках, покрытых нюдовым или прозрачным лаком, нарисовать уголки, или полукруги – их нужно заполнить цветным лаком. Это самый оригинальный маникюр 2020 на весну.

Желтый маникюр

Неважно, какой дизайн ногтей вы сделаете – точки, монохромные ногти, френч или абстракцию – если присутствует цвет вареного яичного желтка или шкурки банана – вы в тренде. А еще нежно-желтый лак добавляет ногтям, да и рукам – теплоты и свежести.

Оранжевый маникюр

Неожиданно, но факт – вполне весенний цвет апельсинов и мандаринов воцарился на ногтях 2020 в сезоне весна. Заметьте, в моде мягкий оранжевый цвет, а не кислотный и кричащий, и на выходе получается вполне даже нежный маникюр.

Лунный маникюр

Вместе с французским маникюром в трендах засветился лунный маникюр. Надо отметить, что многие пока недооценили этот поистине очень красивый маникюр. Суть его в том, что у основания ноготка рисуется своего рода лунка – она может быть как прозрачной, так и цветной. Особенного внимания заслуживают розовые ногти с белыми лунками. А еще обратите внимание на красные или голубые ногти с прозрачными лунками – тоже очень эффектно.

Читайте такжеЦелебный японский маникюр – самый модный весенний маникюр 2020: фотоНапомним, ранее сообщалось, что весна – наверное, единственная пора, когда цветы на ногтях не только уместны, но и ожидаемы. Это своего рода визитная карточка сезона. И вот сейчас в моде минималистичный маникюр с цветами. В качестве основы используйте нюдовые или прозрачные лаки, а на одном или двух ноготках рисуйте любимые цветы или аккуратный цветочек. Это самый нежный маникюр весны 2020.

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Сейчас вы просматриваете новость «Мир пленил новый тренд - в моде маникюр с принтом коронавируса: фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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