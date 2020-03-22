УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Весенний маникюр 2020 - в моде маникюр с принтом коронавируса: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

22 марта 2020, 23:25

Тенденция украшать ногти в стиле китайской заразы только набирает обороты, тем не менее, у нее уже появилась туча поклонников. Ударим юмором по китайкой заразе!

  • Весенний маникюр коронавирус Instagram
  • Весенний маникюр коронавирус Instagram
  • Весенний маникюр коронавирус Instagram
  • Весенний маникюр коронавирус Instagram
  • Весенний маникюр коронавирус Instagram
  • Весенний маникюр Instagram
  • Весенний маникюр Instagram
  • Весенний маникюр Instagram
  • Весенний маникюр Instagram
  • Весенний маникюр Instagram
  • Весенний маникюр Instagram
  • Весенний маникюр Instagram
  • Весенний маникюр Instagram
  • Весенний маникюр Instagram
  • Весенний маникюр Instagram
  • Весенний маникюр коронавирус Instagram
  • Весенний маникюр коронавирус Instagram
  • Весенний маникюр коронавирус Instagram
  • Весенний маникюр коронавирус Instagram
  • Весенний маникюр коронавирус Instagram
  • Весенний маникюр коронавирус Instagram
  • Весенний маникюр Instagram

Скорее всего, из-за ужасного уханьского вируса все, или почти все ваши планы рухнули, в том числе и запись на маникюр аннулирована.

Но, как твердят врачи, в это трудное время, когда есть риск заболеть коронавирусом, крайне важно сохранят спокойствие и всячески пытаться избегать стресса и переживаний. Да, есть вещи, на которые мы повлиять не можем, но нам под силу сделать все для того, чтобы настроение наше улучшилось.

И если вы раздражительно смотрите на свои ногти, то появилась отличная возможность научиться делать маникюр самостоятельно. Тем более, что особых сложностей возникнуть не должно.

Во-первых, в моде преобладают минималистичные дизайны, и не нужны особые художественные умения, чтобы сделать модный дизайн ногтей 2020.

Во-вторых, в моде короткие ногти – вопреки тому, что некоторые нейл-стилисты на стыке 2019 и 2020 годов громогласно предрекали длинным квадратным ногтям ошеломляющий успех в 2020 году, но пока что этим надеждам не суждено было сбыться.

Поэтому уделите себе время, сделайте красивый маникюр. Кто знает, может со временем это станет вашим хобби, а потом вы еще и начнете делать маникюр  подругам – что не говорите, женщина без маникюра не может, поэтому это хорошая возможность и поболтать, и даже заработать – в условиях надвигающегося экономического кризиса новое умение добавит вам уверенности в себе и в завтрашнем дне.

Главред собрал топ-7 самых модных вариантов маникюра на весну 2020. В фотогалерее – свежие образцы дизайна ногтей, обязательно посмотрите и вдохновляйтесь на новые свершения.

 Модный весенний маникюр 2020 – самые стильные варианты дизайна

Маникюр с принтом коронавируса

Можно нарисовать на ноготках ужасную бактерию или маску для лица – так или иначе, коронавирус изменил нашу жизнь. Тенденция украшать ногти в стиле китайской заразы только набирает обороты, тем не менее, у нее уже появилась туча поклонников. Давайте вместе ударим юмором по китайкой заразе!

Нюдовый маникюр с точками

Если в начале года популярным был нюдовый маникюр с черныи точками или сердечкам, то весной вопреки всему эти точки стали цветными – лучше всего выбирайте оранжевый, желтый или салатовый лак. Также модным стало рисовать по две точки.

Маник френч

Французский маникюр меняется на глазах, и вырисовалось несколько трендов. Во-первых, это аккуратный френ с тоненькими белыми или цветными волосками и края ноготка. Во-вторых, это двойной французский маникюр, когда полоски, часто контрастные, рисуют и у основания ноготка, и у края. В-третьих, вот-вот появился оригинальный френч, когда половина ноготка телесного цвета, а половина, та, которая ближе к краю ногтя – черная.  

Частичный маникюр

Сейчас в моде очень простой, но безумно привлекательный и красивый маникюр, суть которого сводится к тому, что вы должны на ноготках, покрытых нюдовым или прозрачным лаком, нарисовать уголки, или полукруги – их нужно заполнить цветным лаком. Это самый оригинальный маникюр 2020 на весну.

Желтый маникюр

Неважно, какой дизайн ногтей вы сделаете – точки, монохромные ногти, френч или абстракцию – если присутствует цвет вареного яичного желтка или шкурки банана – вы в тренде. А еще нежно-желтый лак добавляет ногтям, да и рукам – теплоты и свежести.

Оранжевый маникюр

Неожиданно, но факт – вполне весенний цвет апельсинов и мандаринов воцарился на ногтях 2020 в сезоне весна. Заметьте, в моде мягкий оранжевый цвет, а не кислотный и кричащий, и на выходе получается вполне даже нежный маникюр.

Лунный маникюр

Вместе с французским маникюром в трендах засветился лунный маникюр. Надо отметить, что многие пока недооценили этот поистине очень красивый маникюр. Суть его в том, что у основания ноготка рисуется своего рода лунка – она может быть как прозрачной, так и цветной. Особенного внимания заслуживают розовые ногти с белыми лунками. А еще обратите внимание на красные или голубые ногти с прозрачными лунками – тоже очень эффектно.

Читайте такжеЦелебный японский маникюр – самый модный весенний маникюр 2020: фотоНапомним, ранее сообщалось, что весна – наверное, единственная пора, когда цветы на ногтях не только уместны, но и ожидаемы. Это своего рода визитная карточка сезона. И вот сейчас в моде минималистичный маникюр с цветами. В качестве основы используйте нюдовые или прозрачные лаки, а на одном или двух ноготках рисуйте любимые цветы или аккуратный цветочек. Это самый нежный маникюр весны 2020.

маникюр маникюр 2020 коронавирус лунный маникюр френч французский маникюр двойной френч желтый маникюр оранжевый маникюр
Сейчас вы просматриваете новость «Весенний маникюр 2020 - в моде маникюр с принтом коронавируса: фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:37
Как быстро приготовить клевый пирог с вареньем: рецепты
23:29
Инфекционист подробно описала симптомы коронавируса у украинцев
23:25
Весенний маникюр 2020 - в моде маникюр с принтом коронавируса: фото Фото
22:52
Коронавирус наступает: глава Минздрава призвал ввести ЧП в Украине
22:24
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: любовный фарт и новый заступник
22:19
Коронавирус в Украине: новые данные о количестве инфицированных
21:49
Введут ли режим ЧП в Украине?: подробности внеочередного заседания Рады
21:19
В России прогремел жуткий взрыв на военном заводе, есть раненые
21:09
Коронавирус обнаружили у музыканта из Bon Jovi
21:01
Осторожно, вирус: в Минздраве уточнили группы риска
21:00
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 10 выпуск 22-03-2020: нокауты Видео
20:45
Пьяные копы мочились на авто: в Николаеве полицейские подстрелили мужчину
20:28
Под угрозой заражения: Меркель ушла на домашний карантин
20:20
В Минздраве объяснили хаос с данными о зараженных коронавирусом
19:59
Не боксом единым: Усик назвал свои любимые виды спорта
19:44
Warner Bros отменили съемки Флэша из-за коронавируса
19:35
"Отмена" евроатлантической интеграции: Кулеба оценил слова Тарана о НАТО
19:26
Ученые поведали, в чем опасность "бессимптомных" переносчиков коронавируса
18:57
Украинцев ждет скачок цен из-за коронавируса и падения гривны: что подорожает
18:55
Когда закончится пандемия коронавируса: что спрогнозировали ученые Видео
18:37
Голая Мадонна в ванне прикрыла соски розочками и показала грудь
18:30
Мода 2020 в стиле 60-х: в моду вернулись узкие джинсы и соломенные сумки - фото Фото
18:19
Комаровский раскрыл простой рецепт антисептика для рук Видео
18:08
God of War Fallen God 2020 - дата выхода нового комикса
18:06
Опасный симптом: ученые назвали еще один признак коронавируса
17:40
"Проник в меня пальцами": участница Олимпиады обвинила тренера в изнасиловании
17:33
Netflix заплатит потерявшим работу сотрудникам кино- и теле- сферы производства
17:18
Комаровский назвал серьезный прокол Украины во время пандемии коронавируса Видео
16:58
Результат – приблизительный: в Украине скандал с экспресс-тестами из Китая
16:32
Переломы рук и ног: известный украинский спортсмен попал в жуткое ДТП
16:30
Закрытый город и люди без масок: как живут украинцы в коронавирусном Дубае Видео
16:23
Коронавирус в Украине: в Минздраве опростоволосились из-за числа выздоровевших Видео
15:55
"Штурм транспорта": у Кличко рассказали, где достать спецталоны на проезд Видео
15:41
Не привез ли COVID-19: в Минздраве объяснили, что такое самоизоляция Видео
15:26
Глава Офиса Зеленского купил элитное авто по цене 2 тысяч тестов на Covid-19
15:07
Коронавирус проник в Букингемский дворец - Елизавета II в опасности
14:50
"Тоже сдал тест": в Раде рассказали о новом подозрении на коронавирус у нардепов Видео
14:39
Как спасти руки после антисептика: простой омолаживающий рецепт Видео
14:10
"Через одного идиот": киевляне устроили ад в магазинах из-за ужесточения карантина
14:01
"Е*анулись": Шнуров веско оценил решение "упоротых РПЦшников" бороться молитвой с коронавирусом
13:54
Пандемия коронавируса: Комаровский сказал, нужна ли "Звездочка" Видео
13:40
Борьба с опасной уханьской заразой: Украине дадут денег Видео
13:22
В Борисполь прибыл борт с эвакуированными из эпицентра коронавируса украинцами
13:10
"Причина коронавируса": Филарет намекнул, что Земле грозит участь Содома и Гоморры Видео
13:00
Диетолог назвала самые опасные продукты во время карантина
12:55
Как вылечили больного коронавирусом черновчанина: медик раскрыла секрет Видео
11:54
Эксперт оценил вероятность дефолта в Украине
11:46
Tvorchi выпустили микс о карантине и обратились к украинцам
11:22
"Ху*ня, дайте им пи*дюлей": в Черкассах устроили "святую инквизицию" коронавирусу Видео
11:14
Ходячие мертвецы Мир за пределами перенесли на неизвестные сроки
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять