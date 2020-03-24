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Смотреть и плакать: модный маникюр 2020, который дико старит руки - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

24 марта 2020, 05:06

Если вы не белоручка, и вам уже не 20 лет, тогда при выборе дизайна ногтей вы должны кое-что учитывать.

  • Маникюр, который старит руки Instagram
  • Маникюр, который старит руки Instagram
  • Маникюр, который старит руки Instagram
  • Маникюр, который старит руки Instagram
  • Маникюр, который старит руки Instagram
  • Маникюр, который старит руки Instagram
  • Маникюр, который старит руки Instagram
  • Маникюр, который старит руки Instagram
  • Маникюр, который старит руки Instagram
  • Маникюр, который старит руки Instagram
  • Маникюр, который старит руки Instagram
  • Маникюр, который старит руки Instagram
  • Маникюр, который старит руки Instagram
  • Маникюр, который старит руки Instagram
  • Маникюр, который старит руки Instagram
  • Маникюр, который старит руки Instagram

Мода и реальность часто не уживаются вместе. Особенно, когда эта реальность настолько поглощает, заматывает и истощает, то едва успеваешь не то, чтобы следить за модой – а следить за собой.

О жизни женщины красноречиво рассказывают ее руки – вот сразу видно, как она живет, много ли она работает, и чем наполнены ее будни и даже выходные.

Руки – второе лицо женщины, и как бы сложно ни было, важно уделять себе время. Знаете, ведь говорят же, что то, как женщина смотрит на себя – видят окружающие, и таким же взглядом они смотрят на нее.

Так вот, важно не только делать маникюр, а еще и следить за тем, чтобы он не добавлял лишних лет. Не всегда то, что в моде и что нравится – это то, что нужно вашим рукам. А если вы не белоручка, и вам уже не 20 лет, тогда вы должны при выборе дизайна ногтей кое-что учитывать.

Главред узнал, какие ошибки чаще всего допускают женщины при выборе дизайна ногтей. В нашей фотогалерее – образцы маникюра, который сильно старит – не только руки, но и женщину.

Модный маникюр 2020, который старит руки

Перламутровый маникюр – это нафталин

Мода 2020 широко раскрыла перламутровому маникюру. Но этот маникюр противопоказан тем, у кого на руках морщинки.  Более того, перламутр на руках тех, кому за 40, выглядит так, словно женщина застыла в 90-х, когда у таких ногтей были тучи поклонниц.

Блеск и золото – плюс 10 лет

Не все то золото, что блестит, особенно на ногтях. Запомните, любой маникюр с блеском, а также золотой маникюр и серебряный маникюр добавит вашим рукам плюс 10 лет сразу – вот вышли от маникюрши, и сразу плюс 10 лет. Даже один ноготок способен стать ложкой дегтя в бочке меда. Потому что на фоне блеска сразу видны все "борозды" на пальцах. 

Цветы на ногтях можно, но чуть-чуть

Женщины любят цветы, и порой они, словно человек, который впервые взял в руки микрофон, они теряют чувство меры. Цветы на каждом ноготке – это ужасно. Если нравятся цветочки, тогда можно их нарисовать только на одном ноготке – безымянном.

Надписи на ногтях – это не для взрослых

Сейчас в моде маникюр с надписями, но прикольные слова – это удел девушек, которым капризы простительны. Взрослым женщинам лучше избежать такого маникюра, а также смешных картинок и рисунков.

Длинные и острые ногти вызывают жалость

Нет ничего более омолаживающего, чем короткие аккуратные ногти. И наоборот – длинные ногти, а также такой трендовой миндалевидной формы – это ужас на руках взрослых женщин. Вообще длинные ногти на руках взрослой женщины чаще вызывают жалость – учитесь "брать" чем-то другим, а длинные ногти, как и глубокое декольте – это "фишки" девушек, которым 18.

Читайте такжеВесенний маникюр 2020 – самый модный френч и маникюр в стиле модерна: фотоРанее сообщалось, японский эко-маникюр представляет собой аккуратные, ухоженные и блестящие ногти с белыми кончиками. Такой вид маникюра подойдёт для любого торжества или события. Секрет замечательного экологического маникюра заключается в сочетании натурального маникюра с французским, когда ногтевую пластину покрывают светлым пастельным лаком, а кончик ногтя – белым.

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