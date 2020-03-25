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В моду вернулись французские трусики из 80-х и нижнее белье боди: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

25 марта 2020, 05:08

Уже сейчас можете запасаться трусиками, которые сочетают в себе стринги и ретро-талию.

  • Нижнее белье 2020 Instagram
  • Нижнее белье 2020 Instagram
  • Нижнее белье 2020 Instagram
  • Нижнее белье 2020 Instagram
  • Нижнее белье 2020 Instagram
  • Нижнее белье 2020 Instagram
  • Нижнее белье 2020 Instagram
  • Нижнее белье 2020 Instagram
  • Нижнее белье 2020 Instagram
  • Нижнее белье 2020 Instagram
  • Нижнее белье 2020 Instagram
  • Нижнее белье 2020 Instagram
  • Нижнее белье 2020 Instagram
  • Нижнее белье 2020 Instagram
  • Нижнее белье 2020 Instagram

Уверенность женщины напрямую зависит от нижнего белья. И пускай это звучит слишком громко, но даже самое роскошное платье не произведет хорошего эффекта, если девушка или женщина будет мысленно понимать, что под платьем - комплект, который она приобрела в прошлом году на распродаже.

И наоборот, как только девушка надевает новое нижнее белье, которое выгодно подчеркивает все ее прелести, она расцветает. Логики в этом нет – это исключительно психология, потому что от того, что о себе думает женщина, то "читают" в ее глазах окружающие.

Кроме того, чувствовать себя уверенно и комфортно в том, что находится "под", очень важно для правильного начала дня.

Женское нижнее белье, как и всякая одежда, поддается влиянию моды. И даже несмотря на то, что нижнее белье – это то, что женщина, как правило, не показывает окружающим и не обсуждает с коллегами по работе, тем не менее, оно должно быть модным.

Нижнее белье – это то, чему женщина радуется наедине сама с собой. Поэтому для большинства женщин крайне важно, чтобы то, что у них в шкафу, не отставало от модных трендов.

Отметим, что мода на нижнее белье меняется очень быстро, поэтому мы не будем забегать вперед, и расскажем вам о том, что будет в моде летом.

Мы понимаем, что сейчас, в условиях пандемии коронавируса и жестких карантинных мер многие девушки и женщины немного подавлены, ведь их жизнь сильно изменилась. Тем не менее, нижнее белье – это та радость, от которой не стоит отказываться, ведь даже дома нужно быть уверенной в себе, красивой и чувствовать себя комфортно.

Главред собрал фотогалерею образцов модного женского белья на лето 2020 – выбирайте, мысленно примеряйте и готовьтесь к лету, полному солнца, любви и приятных впечатлений.

Модное женское белье 2020 – главные тренды на лето

В моде ретро-стринги

Уже сейчас можете запасаться трусиками, которые сочетают в себе стринги и ретро-талию. Мода 2020 учла отзывы многих женщин о том, что трусики с высокой талией - это удобно, и этот элемент перекочевал в новое десятилетие. Только нижняя часть таких трусиков выглядит так, словно это стринги.

Нижнее белье 2020 / Instagram

В моду вернулись трусы из 80-х

Еще один очаровательный и безумно сексуальный силуэт трусиков, на который стоит обратить внимание – это французские трусики в стиле 80-х, которые чем-то напоминают спортивные аналоги. Такой тренд возник не случайно, ведь в моде джинсы и шорты с высокой талией, а современная женщина, в первую очередь, ценит удобство и комфорт.

Нижнее белье 2020
Нижнее белье 2020 / Instagram

В моде женское белье с тату-принтом

Женщины насытились скучным нижним бельем и всевозможными узорами из цветочков. Красиво, всегда соблазнительно, но достало! Поэтому сейчас все большую популярность набирает прозрачное нижнее белье с "эффектом татуировки", которая просто поражает воображение. Такое белье смотрится потрясающе.

Нижнее белье 2020
Нижнее белье 2020 / Instagram

Белье боди - яркий модный тренд сезона

Болье body стало все чаще появляться в гардеробе многих женщин, и не зря. Белье боди – выгодное вложение, ведь позволяет создать много разных образов – дело в том, что в последние годы белье боди вышло за рамки просто нижнего белья. Сегодня белье боди – вполне функциональный элемент гардероба. Если для вас это новинка – смело покупайте, пылится в шкафу точно не будет!

Нижнее белье 2020
Нижнее белье 2020 / Instagram

Читайте такжеМодные купальники 2020 - самые горячие тренды на лето: фотоНапомним, ранее сообщалось, прекрасный вариант для защиты глаз - огромные квадратные солнцезащитные очки. Каждая женщина в таких очках выглядят сногсшибательно и эффектно, потому что они безумно притягивают внимание. Точно старушка мода знала, какие потрясения нас ждут в 2020 году, потому огромные квадратные очки отлично вписуются в современные реалии.

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