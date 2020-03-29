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Ногти с запахом нафталина: красивый маникюр, который вышел из моды - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

29 марта 2020, 06:05

Если в каталоге мастера по маникюру каждый второй образец – это цветы на ногтях, при этом роспись щедрая – знайте, вам откровенно вешают лапшу на уши.

  • Маникюр, который вышел из моды Instagram
  • Маникюр, который вышел из моды Instagram
  • Маникюр, который вышел из моды Instagram
  • Маникюр, который вышел из моды Instagram
  • Маникюр, который вышел из моды Instagram
  • Маникюр, который вышел из моды Instagram
  • Маникюр, который вышел из моды Instagram
  • Маникюр, который вышел из моды Instagram
  • Маникюр, который вышел из моды Instagram
  • Маникюр, который вышел из моды Instagram
  • Маникюр, который вышел из моды Instagram
  • Маникюр, который вышел из моды Instagram
  • Маникюр, который вышел из моды Instagram
  • Маникюр, который вышел из моды Instagram
  • Маникюр, который вышел из моды Instagram
  • Маникюр, который вышел из моды Instagram
  • Маникюр, который вышел из моды Instagram
  • Маникюр, который вышел из моды Instagram
  • Маникюр, который вышел из моды Instagram
  • Маникюр, который вышел из моды Instagram

Порой от нечего делать или, наоборот, от большого желание сделать маникюр женщины ищут в интернете варианты дизайна ногтей, и потом какая-то красота, выбранная из сотни вариантов, оживает у них на руках.

И если раньше, когда за модным маникюром женщины ходили в салон красоты, и если попадалась порядочная мастер, которая могла прямо сказать, что вот то и то - уже не модно, а не навязывала нейл-арт, на котором она уже "набила" руку, тогда проблем, по сути, можно было избежать.

Сейчас популярный модный паблик Инстаграм кишит маникюршами-однодневками, которые мало того, что часто размещают фотографии не своих работ – ради привлечения аудитории и потенциальных клиенток, так еще путают все карты – часто под видом модного маникюра предлагают откровенный нафталин.

А проблема исключительно психологическая – для женщины нет ничего хуже, чем осознание, что маникюр – старый и убогий.

И не нужно списывать все на карантин, мол, сейчас все равно никто никого не видит. Важно, чтобы женщина испытывала как можно больше позитивных эмоций, а маникюр сейчас – своего рода ахиллесова пятка: никто не знает, когда было удовольствие – посидеть пару часов у маникюрши - будет опять доступным.

Уж лучше просто покрасить ногти лаком и больше ничего не рисовать, чем расстроиться по пустякам.

Главред собрал, какой маникюр вышел из моды в 2020 году – в нашей фотогалерее – яркие образцы антитрендов маникюра, которые нужно обходить стороной.

Антитренды маникюра 2020 – ногти, которые выглядят ужасно

Точки на ногтях уходят в закат

Еще совсем недавно забавный маникюр с точками на ногтях воспринимался как нечто очень простое, но очень оригинальное. Тем более, сейчас, когда практически многие женщины сидят дома на карантине – такой дизайн – спасение для тех, кто не умеет красиво рисовать, особенно на левой руке (или на правой – смотря какая рука у вас главная). Но это из вариантов, которые не пробывал только ленивый, а если это есть у всех, то разве оно может быть модным?!

Богатая роспись – это ужасно

Если вы зашли в каталог мастера по маникюру, а там каждый второй образец весеннего маникюра 2020 – это цветы на ногтях, при этом роспись щедрая – знайте, вам откровенно вешают лапшу на уши, потому что это НЕ модно. Один-два цветочка, исключительно на одном – чаще безымянном ноготке – вот как выглядит модный цветочный маникюр 2020.

Сложные узоры давно вышли из моды

Не ведитесь также на тех, кто демонстрирует всевозможные узоры в стиле принтов на халатах, которые когда-то давно носили наши бабушки. Вы должны зарубить себе на носу – сейчас в моде минималистычный дизайн, и одна точка по центру ногтя – это выглядит в 1000 раз круче, чем завитые узоры.

Объемный маникюр – прошлый век

Удивительно, но многие нейл-дизайнеры с приходом весны стали забрасывать "удочку", что в моде объемный маникюр и дизайн ногтей в технике свит блум. Кстати, некоторые издания тоже утверждают, что это писк моды 2020. Не верьте – все это не имеет ничего общего с модой. Это сказки, в которые заставляют поверить женщин, но те же западные нейл-стилисты ни сном ни духом что это тренд.

Матовый маникюр почти вышел из моды

В прошлом году матовый маникюр был действительно интересным – все пытались попробовать на зуб, что такое бархатные ногти. И вот 2020 года начался с того, что все нейл-стилисты единогласно заявили, что матовый маникюр "расцветает". И, действительно, появился матовый маникюр всевозможных расцветок. Вот только его стало слишком много. Теперь в моде исключительно частичный матовый маникюр – когда на каждом или на некоторых ноготках матовым лаком покрывают небольшую площадь. И все – остальная часть ногтевой пластины прозрачная.

Читайте такжеСмотреть и плакать: модный маникюр 2020, который очень старит руки - фотоНапомним, ранее сообщалось, вполне весенний цвет апельсинов и мандаринов воцарился на ногтях 2020 в сезоне весна. Заметьте, в моде мягкий оранжевый цвет, а не кислотный и кричащий, и на выходе получается вполне даже нежный маникюр.

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