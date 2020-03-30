В моду вернулись шелковые полосатые пижамы в стиле 90-х: фото

Пижама в 2020 году внезапно вышла из тени и сегодня это не только одежда для сна. Ее величество пижама вполне заслуженно возглавила список дресс-кода для домашнего офиса.

Работая дома из-за карантина многие женщины утром просыпаются, завтракают и плавно втягиваются в работу. Конечно, есть те, кто одевает домашнюю одежду "посолиднее". Но в пижаме спокойнее и удобнее.

Учитывая то, что ограничительные меры будут наверняка продолжены, так как света в конце пандемического туннеля пока не видно, советуем вам подобрать себе модную пижаму 2020, которая помимо удобства, подарит вам еще чувство радости. В красивой стильной пижаме вам будет особенно приятно работать в уютном домашнем офисе.

А если вы в вынужденном отпуске, тогда пижама вам особенно нужна – она скрасит ваши дни, наполненные тяжелыми мыслями, и не позволит забыть, что вы красивая и шикарная женщина.

Главред собрал фотогалерею модных пижам 2020 на весну и лето - листайте, выбирайте и радуйте себя.

Модные пижамы 2020 весна-лето: главные тренды

Шелковая пижама – главный тренд на весну

Мода 2020, кажется, всецело погрузилась в прошлое. На вершине модного олимпа одежды для сна оказались шелковые пижамы в стиле 90-х – немного грубоватый крой и даже расцветка красноречиво напоминают о тех временах. Кстати, самая модная расцветка – в крупную продольную полоску или в горошек.

Модные пижамы 2020 / Instagram

В моде пижамы с шортиками

Свежий тренд весенне-летнего сезона 2020 – классические пижамы с короткими рукавами и шортами. И тут тоже есть что-то из эпохи 90-х – такие же воротнички, пуговички, милая окантовка. Некоторые производители делают красивую строчку по краям изделия крупной вышивкой. Расцветки – от нежных отднотонных без узора до ярких принтов в виде цветов, птиц и всевозможной абстракции.

Модные пижамы 2020 / Instagram

Без трикотажных пижам никак

Очень удобные и приятные на ощупь трикотажные пижамы имеют множество поклонниц во всем мире, поэтому в 2020 году они тоже в моде. Цветные и однотонные, наборы с футболками, шортиками и штанами, ночные рубашки – все, что пожелаете, на любой вкус. Тут вряд ли можно говорить о моде – это скорее возможность самовыразиться: каждая женщина выбирает то, в чем ей наиболее комфортно спать, отдыхать и даже работать в режиме "пижамного офиса".

Модные пижамы 2020 / Instagram

Читайте такжеВ моду вернулись лосины из эпохи диско и бархатные леггинсы: фотоНапомним, ранее сообщалось, что в сезоне весна 2020 следует обратить внимание на очаровательный и безумно сексуальный силуэт трусиков – французские трусики мв стиле 80-х, которые чем-то напоминают спортивные аналоги. Такой тренд возник не случайно, ведь в моде джинсы и шорты с высокой талией, а современная женщина, в первую очередь, ценит удобство и комфорт.