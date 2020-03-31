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Трендов больше нет: летний маникюр 2020 произведет революцию - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

31 марта 2020, 06:06

Никто не знает, какие эмоции будут переполнять мир уже завтра, а, значит, маникюр, как отражение того, что женщины хотят сказать окружающим, непредсказуем.

  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram
  • Летний маникюр 2020 Instagram

Весну, судя по всему, окончательно испортил карантин, поэтому все надежды на лето. А в теплые летние деньки, судя по всему, мы будем наслаждаться каждой минутой, даже каждой секундой всего, что с нами происходит.

Мода 2020 летом переживет революцию - истощенные заточением дома, все женщины мира захотят фейерверка красок, буйства эмоций, и этот фонтан вряд ли кто-то сможет удержать в рамках продиктованных для этого года правил.

Вряд ли в маникюре летом будет та картина, которую рисовали нейл-стилисты в начале года. Все предсказания лопнут как мыльный пузырь. Меняется не только мир, наша жизнь и мы вместе с ней – мода тоже станет другой.

Минималистичный маникюр, которым пытались "насытить" женщин в 2020 году известные нейл-стилисты, после пережитого весной точно умрет летом: слишком много эмоций и слишком мало радости, поэтому все захотят наверстать упущенное и даже сверх того, потому что никто не знает, какой у нас будет осень.

Но судя то тому, какие варианты дизайнов ногтей нейл-стилисты готовят на весну и уже выкладывают в соцсетях, можете готовиться к ярким краскам, от которых нас всячески уберегали, навязывая нюдовый и прозрачный, почти безжизненный маникюр.

Главред собрал фотогалерею модных вариантов дизайна ногтей на лето 2020.

Модный летний маникюр 2020 – чего хотят женщины

Красочный животный принт

Как вам сочетание – леопардовый и зебровый принт, но только не в классическом исполнении, а в желтом, синем, зеленом, красном или голубом цвете? Много красок, соединение стилей, и легкое ощущение ненасытности – взять все и сразу, и как можно больше.

Радужный омбре

На смену спокойным пастельным краскам придут неоновые цветам с перчинкой. Модный маникюр омбре будет поражать великолепием оттенков красного, желтого, зеленого и желтого, которые разливаются на ногтях, словно радуга после дождя.

Многоцветный френч

Французский маникюр зашел в 2020 год через парадные двери – ему "позволили" быть в тренде, если он сбросит все лишнее и станет сдержанным и минималистичным. Мы уже начали привыкать к аккуратным ноготкам с тоненькой, едва заметной "улыбкой" у края ногтя. Но летом френч опять заиграет красками – при этом оно станет многоцветным.

Это только начало – никто не знает, какие эмоции будут переполнять мир уже завтра, а, значит, маникюр, как отражение того, что женщины хотят сказать окружающим, непредсказуем.

Читайте такжеЗабыть и не вспоминать: красивый маникюр, который вышел из моды - фотоНапомним, ранее сообщалось, любой маникюр с блеском, а также золотой маникюр и серебряный маникюр добавит вашим рукам плюс 10 лет сразу – вот вышли от маникюрши, и сразу плюс 10 лет. Даже один ноготок способен стать ложкой дегтя в бочке меда. 

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