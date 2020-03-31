Трендов больше нет: летний маникюр 2020 произведет революцию - фото

Никто не знает, какие эмоции будут переполнять мир уже завтра, а, значит, маникюр, как отражение того, что женщины хотят сказать окружающим, непредсказуем.
Весну, судя по всему, окончательно испортил карантин, поэтому все надежды на лето. А в теплые летние деньки, судя по всему, мы будем наслаждаться каждой минутой, даже каждой секундой всего, что с нами происходит.
Мода 2020 летом переживет революцию - истощенные заточением дома, все женщины мира захотят фейерверка красок, буйства эмоций, и этот фонтан вряд ли кто-то сможет удержать в рамках продиктованных для этого года правил.
Вряд ли в маникюре летом будет та картина, которую рисовали нейл-стилисты в начале года. Все предсказания лопнут как мыльный пузырь. Меняется не только мир, наша жизнь и мы вместе с ней – мода тоже станет другой.
Минималистичный маникюр, которым пытались "насытить" женщин в 2020 году известные нейл-стилисты, после пережитого весной точно умрет летом: слишком много эмоций и слишком мало радости, поэтому все захотят наверстать упущенное и даже сверх того, потому что никто не знает, какой у нас будет осень.
Но судя то тому, какие варианты дизайнов ногтей нейл-стилисты готовят на весну и уже выкладывают в соцсетях, можете готовиться к ярким краскам, от которых нас всячески уберегали, навязывая нюдовый и прозрачный, почти безжизненный маникюр.
Главред собрал фотогалерею модных вариантов дизайна ногтей на лето 2020.
Модный летний маникюр 2020 – чего хотят женщины
Красочный животный принт
Как вам сочетание – леопардовый и зебровый принт, но только не в классическом исполнении, а в желтом, синем, зеленом, красном или голубом цвете? Много красок, соединение стилей, и легкое ощущение ненасытности – взять все и сразу, и как можно больше.
Радужный омбре
На смену спокойным пастельным краскам придут неоновые цветам с перчинкой. Модный маникюр омбре будет поражать великолепием оттенков красного, желтого, зеленого и желтого, которые разливаются на ногтях, словно радуга после дождя.
Многоцветный френч
Французский маникюр зашел в 2020 год через парадные двери – ему "позволили" быть в тренде, если он сбросит все лишнее и станет сдержанным и минималистичным. Мы уже начали привыкать к аккуратным ноготкам с тоненькой, едва заметной "улыбкой" у края ногтя. Но летом френч опять заиграет красками – при этом оно станет многоцветным.
Это только начало – никто не знает, какие эмоции будут переполнять мир уже завтра, а, значит, маникюр, как отражение того, что женщины хотят сказать окружающим, непредсказуем.
Читайте такжеЗабыть и не вспоминать: красивый маникюр, который вышел из моды - фотоНапомним, ранее сообщалось, любой маникюр с блеском, а также золотой маникюр и серебряный маникюр добавит вашим рукам плюс 10 лет сразу – вот вышли от маникюрши, и сразу плюс 10 лет. Даже один ноготок способен стать ложкой дегтя в бочке меда.