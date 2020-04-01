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В моду вернулся французский боб в стиле 60-х и френч боб-ключица - фото

1 апреля 2020, 06:08

Современная стрижка французский боб подходит всем девушкам, ведь в 2020 году – это не только вариант до подбородка.

  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram

Есть стрижки, которые не просто создают впечатляющий образ, но меняют женщину и ее жизнь к лучшему.

Модная стрижка французский боб – самое походящее решение для тех, кто готов идти на шаг впереди и любит быть в центре внимания и купаться в комплиментах.

Эта чудо-стрижка сделает вас непринужденной и совершенно очаровательной, как француженки.  

Френч боб – это очень элегантная и в то же время холодная стрижка, в основе которой идеальная комбинация челки и коротких волос

Классический французский боб обрезается возле линии подбородка и соединяется с челкой на линии бровей. Этот срез стал популярным во Франции примерно в 1890-х годах и развивался на протяжении веков. Сегодня французский боб известен прямыми, почти "тупыми" срезами, тяжелой текстурой и волнистыми пляжными волнами.

Современная стрижка французской подходит всем девушкам, ведь в 2020 году – это не только вариант до подбородка.

В 2020 году стрижка французский боб немного изменилась – хотим мы или нет, что мода всегда диктует свои правила.

Главред собрал фотогалерею самых модных вариантов стрижки френч боб 2020 – посмотрите обязательно, эта стрижка достойна внимания.

Французский боб 2020 – самые модные прически на весну и лето

Запомните, главное правило стрижки боб – это визуальная неопрятность. Чем меньше вы будете стараться уложить волосы, тем лучше. Стрижка должна излучать непринужденность, и она просто обязана выглядеть так, словно с утра у вас не было времени, вот как проснулись – так и вышли в люди.

Удлиненный боб с челкой, или "боб-ключица"

Модный французский боб – это не только короткий вариант на уровне подбородка. Сейчас эта вневременная французская стрижка находится между длинной и короткой длиной волос и имеет мягкие, текстурированные слои. Это называется боб-ключица, потому что он останавливается на ключицах. Это очень удобная длина, поэтому стрижу легко укладывать и можно особо не переживать, если волосы отросли.

Удлиненный французский боб можно легко стилизовать с помощью щипцов для завивки. Французские девушки обожают этот стиль, потому что он придает естественный объем их волосам.

Длинные волосы и челка

В моду вернулся французский боб из 60-х, а если быть точнее, то в моде стрижка в стиле легендарной актрисы, автора песен и певицы Джейн Биркин. Французские девушки обожают этот стиль, потому что он выглядит легким, но все же утонченным. Изюминка – в челке, которая сразу ассоциируется с француженками. Челка в стиле Биркин покоряет своей простотой. Длинная, но не слишком, рваная, но в меру, с мелированием, но абсолютно естественная.

Короткий французский с боб – с челкой или без

Короткий французский боб сейчас очень популярен и востребован. Существует множество вариаций стрижки, которые вы можете выбрать в соответствии со своей формой лица. Популярным является кудрявый французский боб. Еще один сногсшибательный вариант – короткий боб с короткой челкой – это оригинальный французский боб, потому что часто во Франции многие матери стригли так своих дочерей. Преимуществом такого варианта стрижки является то, что она отлично омолаживает.

Читайте такжеСразу +10 лет и титул "карга": окрашивание волос, которое дьявольски старитНапомним, ранее сообщалось, девушки с длинными волосами, которые хотят выглядеть стройнее, должны обращать внимание на ступенчатые или многослойные стрижки. Пряди разной длины заставят вас выглядеть худее.

Идеальная длина стрижки - до уровня груди, а слои должны начинаться либо над подбородком, либо под ним.

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