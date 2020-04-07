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Карантинный маникюр весна 2020 – ногти цвета спелой малины и зефира: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

7 апреля 2020, 04:38

Потом, когда коронавирус отступит, вы внезапно обнаружите, что сами отлично делаете маникюр и никто для этого вам не нужен.

  • Весенний маникюр дома Instagram
  • Весенний маникюр дома Instagram
  • Весенний маникюр дома Instagram
  • Весенний маникюр дома Instagram
  • Весенний маникюр дома Instagram
  • Весенний маникюр дома Instagram
  • Весенний маникюр дома Instagram
  • Весенний маникюр дома Instagram
  • Весенний маникюр дома Instagram
  • Весенний маникюр дома Instagram
  • Весенний маникюр дома Instagram
  • Весенний маникюр дома Instagram
  • Весенний маникюр дома Instagram
  • Весенний маникюр дома Instagram
  • Весенний маникюр дома Instagram
  • Весенний маникюр дома Instagram
  • Весенний маникюр дома Instagram
  • Весенний маникюр дома Instagram
  • Весенний маникюр дома Instagram

Лучшее, что вы можете сделать на карантине, это позволить себе экспериментировать с ногтями. Не важно, получится роскошный маникюр или нет, главное – что вы отвлечетесь от грустных мыслей и получите массу позитивных эмоций.

Наверняка в обычной жизни до карантина вы просили своего мастера маникюра нарисовать на ногтях что-то гарантированно стильное, то, что общество одобрит, а все смелые идеи так и остались в списке под названием "сделаю когда-то потом".

Так вот, это "потом" наступило! Сейчас, когда вы не обязаны соблюдать какие-то рамки офисного стиля, а единственным ценителем вашей красоты на руках будет замороченный продавец в супермаркете, куда вы изредка ходите, вы можете воплотить на своих ногтях все самые неожиданные творческие фантазии.

А потом, когда коронавирус отступит, вы внезапно обнаружите, что сами отлично делаете маникюр и никто для этого вам не нужен. Очередное умение добавит сил, уверенности в себе, и свободы – вы сможете сами управлять "яхтой" под названием "модный маникюр", всегда быть в тренде и молниеносно реагировать на любой ветер перемен.

Главред собрал свежие идеи дизайна ногтей в домашних условиях. Преимущественно, это варианты для коротких ногтей. Посмотрите нашу фотогалерею – там есть несколько "маяков", на которые можно ориентироваться.

Модный маникюр 2020 весна в домашних условиях 

Весенний маникюр градиент

В моде разноцветные ногти, но не радужные, а мягких пастельных оттенков, словно зефир. Такие ногти выглядят нежно и вызывают чувство приятного волнения – на них можно смотреть целую вечность, и хочется трогать и они по-настоящему вдохновляют. Это, безусловно, самый красивый маникюр 2020 весна.

Малиновый маникюр весна 2020

Цвет спелой малины напоминает нам о лете, и оно, смеем надеется, будет прекрасным. Обычно такой цвет ногтей тяжело вписать в повседневный образ – сам по себе цвет очень живой, импульсивный и даже можно сказать взрывной. Сейчас, когда эмоций не хватает – малиновый маникюр станет настоящей находкой. Не стремитесь такие ногти украшать – понаблюдайте за цветом и его переливами, ведь цвет капризный. Или нет, украшайте и веселитесь!

Белый маникюр 2020 на весну

Белый маникюр, словно художественное полотно, которое ждет выплеска вашего настроения, или чистый листок в записной книжке, который готов услышать ваше послание и продемонстрировать его окружающим. Белый лак сочетается со всеми возможными цветами, поэтому он точно станет любимым, по крайней мере, на время карантина – добавляйте цветные пятна, рисуйте цветочки, геометрические фигуры – все то, до чего раньше не доходили руки, и будьте счастливы!

Читайте также"Сонный" маникюр - как сделать красивый маникюр в домашних условиях: фотоНапомним, ранее сообщалось, самый модный весенний маникюр 2020 – это здоровые ногти, покрытые прозрачным лаком, и небольшой цветной уголок у края ноготка. Преимуществом такого дизайна коротких ногтей является то, что не нужно покрывать лаком всю ногтевую пластину, зато вы можете легко и быстро "подогнать" ваши ногти под наряд любого цвета.

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