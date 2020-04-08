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Мода 2020 лето – нас ждет одежда цвета шафрана, семги и океана: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

8 апреля 2020, 06:02

Мода 2020 лето подготовила для нас сюрприз – цвет самой дорогой в мире специи – шафрановый.

  • Модные цвета в одежде лето 2020 Instagram
  • Модные цвета в одежде лето 2020 Instagram
  • Модные цвета в одежде лето 2020 Instagram
  • Модные цвета в одежде лето 2020 Instagram
  • Модные цвета в одежде лето 2020 Instagram
  • Модные цвета в одежде лето 2020 Instagram
  • Модные цвета в одежде лето 2020 Instagram
  • Модные цвета в одежде лето 2020 Instagram
  • Модные цвета в одежде лето 2020 Instagram
  • Модные цвета в одежде лето 2020 Instagram
  • Модные цвета в одежде лето 2020 Instagram
  • Модные цвета в одежде лето 2020 Instagram
  • Модные цвета в одежде лето 2020 Instagram
  • Модные цвета в одежде лето 2020 Instagram
  • Модные цвета в одежде лето 2020 Instagram
  • Модные цвета в одежде лето 2020 Instagram

Наверное, вы в последнее время часто ловите себя на мысли о том, что все, что происходит вокруг – сон, из которого хотите побыстрее проснуться.

Все наши мечты о прогулках весенними улицами, которые расцветают вместе с первыми цветами, куда-то улетучились. Все наши вещи, которые мы так трепетно готовили на весну, молчаливо висят в шкафу. Как же мы ждали посиделок на скамейке в парке, свежего воздуха и ощущения свободы!

Никто пока не знает, что нам от весны останется. Но впереди нас ждет лето, полное ярких красок, позитивных эмоций, а также симпатичных обновок. После-карантинное лето просто обязано позволить нам быть счастливыми и красивыми.  

Главред узнал, какими красками решила порадовать нас мода 2020 в летнем сезоне – в нашей галерее одежда тех расцветок, на которые уже сегодня можно ориентироваться.

Модные цвета в одежде на лето 2020 – главные тренды

Модный летний тренд – одежда цвета семги

Теплый оттенок, который пропитан элегантностью и летом, кораллово-розовый, который еще называют цветом семги — это тот оттенок, который обязательно должен появиться в вашем шкафу, несмотря ни на что. Этот цвет настолько яркий, что, практически, светится в темноте. Как только вы надеваете вещи коралово-розового цвета, то так и знайте – вы затмите всех.

Модные цвета в одежде лето 2020
Модные цвета в одежде лето 2020 / Instagram

Писк сезона - шафрановый

Мода 2020 лето подготовила для нас сюрприз – цвет самой дорогой в мире специи – шафрановый. Нас ждет веселое настроение со слегка затемненным оттенком жёлтого, или темно-оранжевого. Шафрановый цвет обещает быть повсюду – на платьях, аксессуарах и босоножках. И самое главное – этот цвет одежды буддийских монахов подходит практически всем.

Модные цвета в одежде лето 2020
Модные цвета в одежде лето 2020 / Instagram

Модная тенденция лето 2020 – вещи цвета океана

Летом в моде будет один из немногих цветов, который не вызывает негативных эмоций. Голубовато-зеленый, который будет напоминать вам о бескрайних просторах океана, бирюзовый идеально впишется в предстоящий теплый сезон. Он напомнит прошлое, и наполнит жизнь мечтами о прекрасном будущем и путешествиях. Уже сейчас можете присматривать себе бирюзовое летнее платье или легкие брюки.

Модные цвета в одежде лето 2020
Модные цвета в одежде лето 2020 / Instagram

В моде самый чистый оттенок красного - алый

Летом в моде будет классика, а вместе с ней – самый чистый оттенок красного, цвет возрождения, надежды и жизни – алый.  Да, это очень смелый цвет, местами злой, воинственный, местами сексуальный, но всегда мощный. Любая вещь такого цвета манит, словно сильный магнит. Идеальным станет вечернее платье алого цвета, блуза, пиджак, сумка – да все, что хотите. Только помните, что это цвет-вампир, его излишек утомляет и раздражает.

Модные цвета в одежде лето 2020 / Instagram

Читайте такжеВ моду вернулись лосины из эпохи диско и бархатные леггинсы: фотоНапомним, ранее сообщалось, самая модная обувь 2020 на весну – это балетки, в которых всегда чувствуешь себя так, словно вырастают крылья. Только учитывайте одно правило – если вы выбираете черные балетки, тогда старайтесь надеть что-то яркое.

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