В моду вернулись сентиментальные футболки в стиле лихих 90-х: фото

Сейчас многое утратило свою актуальность. На фоне происходящего в мире вряд ли корректно говорить о каких-то модных правилах, ведь все это слишком мелко.

Тем не менее, когда постоянно находишься дома, много думаешь о том, что конкретно для тебя важно, кто ты в этом большом мире и что ты хочешь от жизни.

И вот тут есть опасная ловушка – если ничего не хотеть, то в чем смысл? Поэтому, чтобы жизнь кипела и во всем был смысл, не стоит отказываться от того, что вам нравится.

Самое главное, что вы должны делать сейчас – это не забывать о том, что даже в этой ситуации жизнь продолжается, поэтому не надо вычеркивать из нее обновки и маленькие приятные радости.

Вот, к примеру, сейчас, когда потихоньку деньки становятся теплыми, самое время подыскать себе модную футболку.

А футболка, кстати, за последние годы вышла за рамки повседневной вещи. Красивая стильная футболка вполне "подружится" с шикарным пиджаком, юбкой и даже классическими брюками.

Так уж получилось, что люди, не дизайнеры, подняли футболку на такой высокий пьедестал, что она, чертовка, даже не собирается оттуда уходить.

Есть у футболки неоспоримое преимущество – она невероятно приятна на ощупь, поэтому отказаться от нее не так-то и просто.

Сегодня тяжело найти того, кто бы не был в восторге от футболки, ведь ко всему она позволяет нам выразить то, что мы чувствуем. Согласитесь, вы выбираете футболку по настроению, и в первую очередь обращаете внимание на рисунок – на него возлагается ответственная миссия сказать миру все, что думаете о нем.

В общем, нас встречают по футболке – и сразу видят, кто мы, какой у нас вкус, есть ли он и чего мы хотим от жизни.

Главред собрал самые главные тренды в футболках 2020. В нашей фотогалерее образцы футболок, на которые можно ориентироваться.

Модные футболки 2020 – самые большие тренды

Картины

Картина какого-то знаменитого или не очень известного художника ну футболке – это яркая модная тенденция 2020 года. В футболке с картиной любимого художника вы сразу окажетесь центром вселенной. И даже если вы не находите ту картину, которая вам нравится, на футболке можно на печать все, что угодно. Вспомните, какое произведение искусства сейчас наиболее точно отображает то, что вы чувствуете – и вперед, создайте модную футболку. Более того, такую оригинальную футболку можно сохранить – будет что вспомнить.

Природа

Модная футболка 2020 – это не только что-то очень яркое. Футболки с простым дизайном на тему природы сейчас тоже в моде. Сюда же добавьте цветочные узоры, которые добавят образу нежности и женственности. Обратите внимание, что такие футболки – целебные, они наполняют жизнь светом, радостью и энергией.

90-е, привет!

Мода 2020, кажись, скучает по 90-м, так как ностальгия советских времен встречается всюду, и футболки не исключение. Это привет из эпохи пожелтевших фотографий, на которых мы выглядели счастливыми и полными надежд. Это "подарок" современности от таких лихих, но родных и теплых 90-х. Сегодня в тренде – футболки с изображениями любимых мультфильмов 90-х годов, фильмов, музыкантов, шаблонов дизайна, макетов и шрифтов.

Слова

Пусть ваша футболка заговорит! Это супер-способ выразить себя, когда в мире столько проблем. Вы можете сказать через футболку все, что хотите, выразить настроение, социальную или политическую позицию и даже попросить людей лишний раз к вам не подходить – Люблю, Ненавижу, Надеюсь, Президента в отставку, Хочу мира, Нет войне, Коронавирус, уходи, Не подходи без маски. Будьте оригинальными и позвольте себе немного свободы.

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